Brynjar (21) fortviler: – De holder middelklassen nede

Brynjar Lauritsen var tidlig ute med å kjøpe egen leilighet. Nå føler han at han sitter igjen som den store taperen etter nok et rentehopp.

– Jeg merker at alt har blitt jævlig mye dyrere.

Det sier 21 år gamle Brynjar Lauritsen. Han kjøpte bolig på Lørenskog i i fjor, da renta var på rekordlave null prosent.

Torsdag hevet Norges Bank styringsrenten nok en gang. Siden september 2021 har de hevet renten til 2,75 prosent.

Nå betaler Lauritzen nesten 11.000 i måneden for leiligheten på 30 kvadratmeter – og da har de to siste rentehevingene enda ikke hatt effekt.

– Jeg har redusert mye i forbruket, og for å være helt ærlig er det begrenset hvor mye mer jeg kan redusere, sier Lauritsen.

STUDENT: Fra september i fjor til i desember i år må studenten betale 3000 kroner mer for boliglånet. Foto: Alf Simensen / TV 2

– Umulig å være student

Lauritsen studerer byggfag i Oslo. Ved siden av studiene jobber han som selger på Byggmakker.

– Det er veldig lite motiverende å studere sånn ting er nå. Man må jobbe hele tiden for å få det til å gå rundt. Jeg har også måttet kutte ut mye sosialt, sier han.

Før var han ofte ute på byen og var sosial med venner. Det blir det mye mindre av nå.

I tillegg sparer han inn det han kan på mat, har redusert størrelsen på mobilabonnementet og sagt opp flere strømmetjenester.

21-åringen mener det snart vil være umulig å være student og samtidig eie egen bolig.

– Vi blir straffet

Lauritsen opplever at prisøkningene og rentehevingene rammer studenter hardere enn andre i samfunnet.

– I pandemien var vi sist i rekken, og det er vi nå óg. Vi får ikke mye i studiestøtte, og støtten øker heller ikke i takt med prisstigningen. I tillegg blir vi straffet dersom vi jobber for mye, sier han.

TID: Lauritsen mister mye tid til studier fordi han må jobbe istedenfor. Foto: Alf Simensen / TV 2

Grensen for hva en student kan tjene uten å miste stipendet er rett under 200.000 kroner i 2022, ifølge Lånekassen.

– Jeg jobber jo ved siden av studiene fordi jeg trenger penger, både for å ha råd til å leve og for å betjene lånet. At de setter en grense for hvor mye vi kan jobbe, er litt som å sparke noen som ligger nede, forteller han.

– Hvis du tjener mer, så er det vel rimelig at du skal få mindre også?

– Nei, ikke når man har allerede har betalt skatt. Jeg skjønner ikke at de skal hente penger fra studenter som tjener mye. Man skal ikke bli belasta sånn at man mister stipend, som skal gå til studier, svarer Lauritsen.

Skal jevne ut forskjeller

Kunnskapsdepartementet opplyser at utdanningsstøtteordningene er for å fjerne ulikhet på tvers av samfunnet.

– Ved utarbeidelsen av støtteordningen var den grunnleggende antagelsen at personer med god økonomi i mindre grad har behov for støtte fra det offentlige sammenlignet med personer med svak økonomi, skriver departementet til TV 2.

Departementet opplyser videre at inntektsgrensene blir justert årlig i den ordinære budsjettprosessen. Grensene for 2023 vil derfor være høyere enn den ovennevnte grensen for 2022.

Regjeringen har i tillegg økt studiestøtten framover.

På sikt er Lauritsen bekymret for at det økte kostnadsbildet vil ekskludere mange unge fra studiedrømmen.

– Jeg er redd for at de som ikke kommer fra rike familier ikke får muligheten til å studere. De holder middelklassen nede.

Rammes spesielt hardt

Thea Olsen er forbrukerøkonom i Danske Bank. Hun sier unge er en gruppe boligeiere som ikke før har opplevd høy rente, og som plutselig må betjene det dobbelte av det de er vant til.

– Det er særlig unge folk, som nettopp har kommet inn på boligmarkedet, som opplever det som svært overveldende å plutselig være tilbake på et normalt rentenivå, sier forbrukerøkonom Thea Olsen.

UNGE SLITER: Forbrukerøkonom Thea Olsen i Danske Bank forteller at de unge kommer til å kjenne hardest på renteøkningene neste år. Foto: Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Ifølge Olsen skal folk klare slike rentehevinger.

– Når bankene gir boliglån, tar de høyde for rentehevinger, så folk skal tåle dette. Samtidig er det mange unge som sitter med høye lån, er i startfasen av arbeidslivet og er alene om å betale alle utgiftene. I en tid hvor «alt» blir dyrere, er det klart det er tøft, sier Olsen.

Hun oppfordrer alle unge som er bekymret til å sette seg ned og få oversikt over egen privatøkonomi.

– For de fleste er det en justering i forbruket som skal til for at dette skal gå bra.

I en stor undersøkelse tok Danske Bank nylig temperaturen på hvordan nordmenn opplever sin egen økonomiske situasjon.

Der svarte nesten én av ti at de ikke har råd til å betale renter og avdrag med det rentenivået som er nå.

Syv prosent svarte også at de mener de må selge boligen for å få endene til å møtes på grunn av renten.

Skal ytterligere opp

Ifølge Norges Bank skal styringsrenten videre opp til 3 prosent i 2023.

– Jeg blir ikke overrasket lenger. Man får ikke gjort noe med det annet enn å jobbe mer for å tjene mer, sier Lauritsen.

Hvis renten fortsetter å øke gjennom hele neste år, ser studenten ingen annen utvei enn å skaffe seg enda en jobb.

Til sommeren er han ferdig med fagskolegraden, og han har ikke planer om å studere videre med det første.

– Jeg gleder meg til å komme ut i arbeidslivet og forhåpentligvis komme meg litt mer ovenpå økonomisk, sier han.