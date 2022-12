Bryllup på luksusyacht ble et mareritt

Hun fikk bekreftelse fra Skatteetaten om at ekteskapet på en luksus-yacht i Middelhavet, var gyldig. Og paret fikk utlevert vigselsattest.

Men da ektemannen seks år senere ville skilles, startet marerittet.

Etter krav fra mannen besluttet Skatteetaten at paret likevel ikke hadde vært lovlig gift.

– Registreringen har skjedd som følge av en beklagelig feil fra skattekontorets side, skrev de i sin beslutning.

– Dermed ble samlivet opphevet etter reglene for samboere i stedet for som ektefeller med felleseie. Jeg er trygdet og sitter igjen med tap på over to millioner kroner. Og gjeld, blant annet for advokatutgifter. Jeg må også betale saksomkostningene til min eks-mann. Alt på grunn av feilen til Skatteetaten, sier kvinnen.

– Hun gikk formuende inn i ekteskapet, men endte som gjeldsoffer, sier advokaten hennes, Solveig Ekeberg.

Solgte huset

Kvinnen forteller at hun blant annet har tapt pengene hun fikk for salg av huset sitt etter at ekteparet flyttet sammen i mannens bolig.

– Dette var penger vi disponerte sammen fordi vi var gift og enige om at vi hadde felleseie. Helt til mannen min ville skilles, var det aldri noen tvil om dette.

Hun har forsøkt å få Skatteetaten, Statsforvalteren og Bufdir til å rydde opp, uten resultat.

DUKET FOR FEST: Slik så det ut på dekk før bryllupssermonien i havn på Korsika. Foto: Privat

Derfor vurderer hun nå søksmål mot Skatteetaten.

– Skatteetaten og staten har ikke tatt ansvar for sine egne feil. For min klient har dette ført til ruin, både personlig og økonomisk. Det er svært kritikkverdig, sier advokat Solveig Ekeberg.

Hun mener det eneste rettferdige er at Skatteetaten, som har innrømmet feilen, må dekke kvinnens tap eller omgjøre sitt vedtak.

Eks-mannen sier han er uenig i sin tidligere ektefelles fremstilling av saken. Og at det ikke er riktig at hun har tapt store pengebeløp.

– Det er feil. Det er alt jeg kan si. Jeg har kun prøvd å redde med meg det jeg hadde med inn i ekteskapet, sier han.

Skatteetaten viser til taushetsplikten og skriver at de vil vurdere et erstatningskrav når det eventuelt kommer.

Kjendis-møte

Vi skrur tiden tilbake til 2010, da alt virket rosenrødt og paret, som tidvis bodde i en båt, hadde bestemt seg for å gifte seg.

Kvinnen forteller en utrolig historie.

En kveld møtte hun og eksmannen, via en bekjent, Sir Richard Branson på en pub ved Aker Brygge.

Briten er kjent som eieren av flyselskapet, Virgin Atlantic Airways og romfartsselskapet Virgin Galactic.

Paret kom i prat med Branson, som fortalte at han selv hadde bodd på en båt i yngre dager.

– Vi hadde aldri møtt ham før. Men da han hørte at vi skulle gifte oss, ble han så begeistret at han tilbød oss å gjøre det på yachten hans, som lå i Middelhavet. Vi ble overlykkelige og slo til, forteller kvinnen til TV 2.

SPESIELT MØTE: Richard Branson tilbød det norske paret å gifte seg på båten sin i Middelhavet. (Foto: AFP/Pa Photos montasje: TV 2)

Dermed startet planleggingen.

Hun sier begge var opptatt av å finne ut hva som skulle til for å inngå et lovlig ekteskap på en båt i internasjonalt farvann, med kapteinen som vigselmann.

De kontaktet derfor Skatteetaten for å forsikre seg om at planen de hadde lagt for bryllupet kunne godkjennes.

Godkjent av Skatteetaten

– Under møter med saksbehandleren ble dette bekreftet, sier kvinnen.

Da de kom hjem fra bryllupsturen, underskrev Skatteetaten både vigselsattest og et dokument om at vilkårene for å inngå ekteskap er oppfylt.

Giftemålene ble også registrert i folkeregisteret.

Og slik var det i seks år inntil de ble separert, og mannen krevde skilsmisse.

I denne prosessen henvendte han seg til Skatteetaten via en advokat. Og stilte spørsmål ved om vigselen, som var inngått utenfor Norge, var korrekt inngått.

UHØRT: Advokat Solveig Ekeberg mener det er helt hårreisende at Skatteetaten, som har innrømmet en alvorlig feil, ikke rydder opp Foto: Advokatkollegiet Kindem og co

Ektemannen viste blant annet til vigselsdokumenter, som ikke skulle være gyldig signert.

Eks-kona hevder motivet var å slippe unna reglene om felleseie.

– For vi hadde begge i årene før dette vært sikre på at vi var lovlig gift, sier hun.

Eks-mannen avviser at han hadde noe økonomisk motiv.

Helomvending

Skatteetatens vurdering kom som et sjokk på kvinnen. De ga eks-mannen fullt medhold.

Åtte år etter at de selv hadde godkjent papirene, framholdt de at dokumentasjonen for gyldig inngått ekteskap ikke var god nok, og viste til Haag-konvensjonen.

BEKLAGET: Dette er et utsnitt fra skrivet der Skatteetaten beklager. Det ble sendt til partene i saken i 2018.

De beklaget at de hadde gjort en feil da de registrerte ekteskapet. Og viste til at kapteinen ikke hadde vigselskompetanse på Korsika, der båten lå i havn under seremonien, på grunn av uvær.

– Vigselsattester fra Frankrike/Korsika skal være påført apostillestempel, som bekrefter at den som har utstedt attesten har de nødvendige fullmakter. Den norske ekteskapsattesten som er underskrevet av kapteinen er ikke påført apostillestempel, skriver Skatteetaten.

Vedtaket deres er gjort etter at de hadde behandlet begjæring fra ektemannen om separasjon, og etter at de hadde innvilget søknad om skilsmisse.

I begge disse søknadene oppgis dato for når ekteskapet var inngått. Men på dette tidspunktet stilte Skatteetaten ingen spørsmål rundt dette.

– Jeg fikk sjokk og forsto ikke at dette var mulig. Skatteetaten hadde jo gitt beskjed om at alt var i orden og godkjent papirene, sier kvinnen.

– Det foreligger særskilte grunner

Partene ble ikke enige om skifteoppgjøret. Og kvinnen stilte krav om vederlag for å rette opp det hun mente var en økonomisk skjevhet av stor betydning.

LÅ I HAVN: Skatteetaten mener kapteinen ikke oppfylte kravene for å vigsle det norske paret. Foto: Privat

Men denne saken ble satt på vent da ektemannen reiste søksmål om ekteskapets gyldighet i Oslo Tingrett.

I Oslo Tingrett tapte kvinnen. Av en helt spesiell grunn.

Tre dager før saken skulle opp, tok dommeren kontakt med hennes advokat.

– Han beklaget sterkt at han muligens hadde forsømt seg, og sa det lå utenfor rettens kompetanse å vurdere det som faktisk er kvinnens hovedargument; at det foreligger særlige omstendigheter ut fra ekteskapsloven, forteller kvinnens advokat, Solveig Ekeberg.

Kvinnen hevder at så lenge ekteskapet ble godkjent ved en feil av staten, og paret i årevis har levd og innrettet seg på at de var gift, så må unntaksbestemmelsene i loven gjelde.

De går ut på at en ugyldig ekteskapsinngåelse kan kjennes gyldig dersom det foreligger spesielle omstendigheter.

– Hun var dømt til å tape i tingretten, fordi de ikke kunne ta en beslutning opp mot unntaksbestemmelsene. Dermed ble det kun lagt vekt på at kapteinen som viet dem ikke hadde vigselsrett. Og at vielsen hadde foregått på fransk territorium, slik at franske regler skulle vært fulgt, forklarer advokat Ekeberg.

Og hun fortsetter:

– Det spesielle er at vurderingen av om det foreligger særlige omstendigheter ligger utenfor domstolenes kompetanse. Dette er det Fylkesmannen, altså det som i dag heter Statsforvalteren, som kan gjøre. Derfor ble saken brakt inn dit.

FLAGGET: Det norske flagget ble heist på luksusbåten i forbindelse med bryllupet. Foto: Privat

Men heller ikke denne klagen førte fram.

– Omfattende mangler

Fylkesmannen skriver i sitt vedtak at de legger til grunn at partene innrettet seg som ektefeller, og at dette hadde skjedd over så lang tid at det taler for godkjenning.

– Imidlertid har vi kommet til at manglene er så omfattende at særlige grunner ikke foreligger, og ekteskapet ikke kan godkjennes. Det er særlig lagt vekt på at vigselen er gjennomført av en person som ikke har vigselskompetanse verken i Norge eller i utlandet, framholdes det i vedtaket.

Bufdir gjorde samme vurdering da saken ble anket dit. De vedgikk at dette ville få klare negative konsekvenser for kvinnen, og skrev også hvor de mener ansvaret ligger.

– Likeledes finner Bufdir å kunne legge til grunn at partene i flere år levde i god tro på at de hadde inngått et gyldig ekteskap, og at dette i vesentlig grad skyldes en grov og åpenbar feil fra et norsk myndighetsorgan.

Den som sitter igjen med svarteper etter feilen fra Skatteetaten, er den skilte kvinnen, som også klaget til Sivilombudsmannen, uten å nå fram.

– Til tross for at det er staten som har utvist grov uaktsomhet og foretatt en uopprettelig feil, har den ikke tatt ansvar. Feilen, som ble begått av Skatteetaten og som ga fatale konsekvenser, ble ikke ansett som «særlige grunner» av fylkesmannen og Bufdir. Det er både ubegripelig og hårreisende, sier advokaten og fortsetter:

– Man lærer at vi skal kjempe for at urett blir rett. Men i denne saken har det blitt motsatt. Urett har blitt dobbelt urett.

– Frarøvet mulighet for et normalt liv

Beslutningen om at vigselen var feil og ble slettet, førte til at kvinnen ikke kunne fremme krav om likedeling av boet etter felleseiereglene.

– Jeg solgte boligen min og har tapt alt jeg hadde av verdier før vi giftet oss. Nå kan det ende med personlig konkurs, sier kvinnen.

Hun vurderer søksmål mot Skatteetaten, dersom de ikke tar ansvar for feilen de gjorde.

– At de stemplet ekteskapet vårt som lovlig og gikk bort fra det årevis etterpå, har ødelagt økonomien min. Og frarøvet meg muligheten til å leve et normalt liv. Det er så urettferdig at jeg nekter å gi meg, sier kvinnen.

Hun advarer også andre par som har giftet seg i utlandet.

– Jeg håper ingen må gjennom et så utmattende mareritt som jeg opplever. Men det kan ha blitt begått lignende feil, og folk kan være uvitende om at ekteskapet deres faktisk er ugyldig inngått.

Skatteetaten opplyser at de ikke kan kommentere enkeltsaker på grunn av taushetsplikten, og skriver:

– Vi har ikke kjennskap til vurderinger som er gjort av Statsforvalteren eller eventuelle andre offentlige myndigheter i denne saken. Dersom det skulle komme et krav om erstatning i saken, vil Skatteetaten ta stilling til dette.