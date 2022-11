– Brutalt og vondt å se på, men dette er virkeligheten til mange mennesker

KAMPANJE: Prosjektleder for kampanjen «Taushet tar liv», Julie Haatuft fra Krisesentersekretariatet, holder opp 67 dødsannonser for 67 kvinner drept i partnervold. Foto: Sonja Ystaas / God morgen Norge

Fredag 25. november er FN-dagen for avskaffelse av vold mot kvinner. Derfor har Krisesentersekretariatet, i samarbeid med Likestillings- og diskrimineringsombudet, satt i gang den årlige 16-dagers kampanjen «Taushet tar liv».

Kampanje: «Taushet tar liv» 1 av 4 drap i Norge er partnerdrap. De aller fleste ofrene er kvinner. Partnerdrap skjer overalt i landet vårt, fra nord til sør, i by og bygd. Når et menneskeliv går tapt på denne måten er det mange som blir berørt - nærstående, bekjente og lokalsamfunnet. Noen ganger hele landet. De siste ti årene har 67 kvinner i Norge blitt drept av sin partner. Klarer vi ikke å snu dette, mister vi kanskje 67 til de neste ti årene. Men vi har ikke 67 mødre, søstre, venninner eller kollegaer å miste. Vi må lære av de vi ikke klarte å hjelpe, slik at vi kan avverge at flere blir del av denne dystre statistikken. I 7 av 10 partnerdrap er det registrert partnervold i forkant av drapet. Partnervold og partnerdrap henger derfor nært sammen. Vi kan alle være med å forebygge at taushet tar liv – ved å tørre å se, og tørre å spørre. Et sterkt folkeapparat kan bidra til å redde liv. På denne nettsiden kan du lese om ulike former for vold, hvordan du kan oppdage volden og hva du kan gjøre dersom du mistenker at noen er utsatt. Er du bekymret for noen du kjenner? En venninne, kollega, tante eller søster? Ta kontakt med Vold- og overgrepslinjen eller ditt lokale krisesenter, for råd og veiledning. Ved akutt fare for liv og helse, kontakt politiet på 112. Taushet tar liv. Kilde: «Taushet tar liv»

Kampanjen setter søkelys på tematikken vold mot kvinner, vold i nære relasjoner og partnerdrap. Målet er å bevisstgjøre, informere om hva vold i nære relasjoner er, samt om hvordan man kan bidra til å hjelpe voldsofre.

67 dødsannonser

Fredag var det flere som våknet til en litt annerledes avis hvor 67 fiktive dødsannonser står trykket i flere av landets lokalaviser for å opplyse om nettopp vold i nære relasjoner.

DØDSANNONSER: Kampanjen «Taushet tar liv» startet i dag med å trykke 67 fiktive dødsannonser i flere av landets lokale aviser. Foto: Taushet tar liv

– Det er brutalt og vondt å se på, men dette er virkeligheten til mange mennesker, og vi må gjøre noe for å forhindre det, sier prosjektleder for «Taushet tar liv», Julie Haatuft fra Krisesentersekretariatet, til God morgen Norge.

Hun begrunner kampanjens annonser med bevisstgjøring og håper det vil bidra til spredning av informasjon rundt omfanget ved vold i nære relasjoner.

– Vi kan ikke forvente at folk flest har spisskompetanse på vold i nære relasjoner, men vi må informere om hvor man kan henvende seg for å få hjelp, enten man selv er utsatt for vold, eller kjenner noen som er det.

Flere hundre henvendelser i måneden

Et av stedene man kan henvende seg om man er utsatt for eller mistenker om man er utsatt for vold, er et krisesenter. I Norge har alle kommuner tilknytning til et eget gratis, døgnåpent senter.

Daglig leder ved Oslo krisesenter, Inger-Lise Walmsness Larsen, understreker viktigheten av årets kampanje når hun gir oss et sjeldent innblikk bak senteret sine vegger.

– I løpet av en måned er det rundt 250 kvinner, og også noen menn, som tar kontakt med oss for å få hjelp.

PÅ INNSIDEN: Daglig leder ved Oslo krisesenter, Inger-Lise Walmsness Larsen, viser frem noen av fasilitetene på krisesenteret. Foto: Sonja Ystaas / God morgen Norge

– De som kommer hit får hjelp til å komme seg videre i livet. Vi prøver å hjelpe fra man oppdager at man må ut av et forhold og gjennom hele prosessen til å reetablere seg, sier Larsen til God morgen Norge.

Oslo Krise- og Kompetansesenter for vold i nære relasjoner er et gratis og døgnåpent akuttilbud for personer som har blitt utsatt for vold i nære relasjoner. Av sikkerhetshensyn til beboerne holder senteret til på hemmelig adresse.

– Kriteriet for å komme til oss er at du har blitt eller mistenker at du er utsatt for vold i nære relasjoner. Hos oss kan man få hjelp og informasjon i form av kurs, individuelle samtaler eller juridisk rettshjelp.

STUE: Et oppholdsrom på krisesentret. Foto: Sonja Ystaas / God morgen Norge

Larsen peker særlig på tilbudet om beskyttelse som en hovedfaktor i møte med voldsutsatte mennesker og viser til deres midlertidige botilbud.

– De fleste som kommer med et behov for bosted har gjerne flyktet hjemmefra, ofte sammen med barn og eiendeler. Derfor har rommene ulike senger tilegnet både barn og voksne, samt eget kjøleskap og annen lagringsplass.

BESKYTTELSE: Inger-Lise Walmsness Larsen viser frem et typisk rom på krisesenteret der man kan bo midlertidig om man er i nød av beskyttelse. Foto: Sonja Ystaas / God morgen Norge

I løpet av et år er det i gjennomsnitt 350 voldsutsatte som får et midlertidig beskyttet botilbud på Oslo Krisesenter. Til sammen har de med seg cirka 300 barn. I tillegg er det omtrent 3000 besøk av dagbrukere i løpet av et år.

– Senteret fungerer som en overgangsfase. Når det kommer barn, må vi forsikre oss rundt hvor vidt barnet er trygt, derfor har vi både barnehage og skole her hvor de kan gå inntil det er trygt å returnere til sin ordinære plass.

BARNEHAGE: Slik ser barnehagen ut på krisesenteret. Foto: Sonja Ystaas / God morgen Norge

Nå håper Larsen og Haatuft at kampanjen vil bidra til bevisstgjøring, og at flere får informasjon om hvordan de kan komme seg ut av voldelige relasjoner.

– Hvis man drar til et krisesenter, får man den hjelpen som trengs slik at man ikke står i fare for å havne i dødsannonsene, avslutter Larsen til God morgen Norge.