Videoen førte til at en tenåring måtte eskorteres av politiet på fritiden, og familien måtte flytte hjemmefra for en periode. Nå kommer politiet med en bønn.

VOLD: Videoen fikk store konsekvenser for de involverte. Dette er et illustrasjonsbilde. Foto: Truls Aagedal/TV 2

En 13 år gammel gutt filmer mens han sparker en 12 år gammel gutt som ligger nede.

Én gang mot overkroppen. To ganger mot hodet.



– Din feite hore. Jeg dreper deg! roper 13-åringen gjentatte ganger.

12-åringen gråter mens hans ligger på bakken i fosterstilling.

– Vær så snill, ikke slå meg. Unnskyld, sier han.

12-åringen beordres til å kysse skoene til gutten som filmer.

Han gjør det og reiser seg opp, før sparkene fortsetter og han er tilbake i knestående på gresset.

13-åringen sender videoen til et par venner på Snapchat. Voldsofferet er lett gjenkjennelig.

Hendelsen skjedde et sted i Norge i fjor, og får store konsekvenser for de involverte – også for én som ikke var til stede da volden skjedde.

SPREDT FOR ALLE VINDER: Videoen ble sendt til en mindre gruppe venner på Snapchat – kort tid etter var den spredt i stor skala på ulike sosiale medier. Foto: Lionel Bonaventure/AFP

Spres ukontrollert

Videoen spres som ild i tørt gress. I både sladdet og usladdet versjon. Ikke bare i Norge, men også i Sverige og Danmark.



Den massive oppmerksomheten fører til at gjerningspersonen mottar grove trusler og hets.

Folk møtte opp på døra «for å ta» 13-åringen, opplyser Nettpatruljen til TV 2.

– Han måtte for en periode ha politieskorte på vei til treninger og aktiviteter, sier avsnittsleder i Nettpatruljen i Oslo politidistrikt, Anne Katrin Storsveen Oppegaard.

Moren til gjerningspersonen har forklart at gutten «ved en feiltakelse delte videoen til en større krets».



– Traumatisk

Det gikk så langt at hele familien til gjerningspersonen måtte flytte fra sitt eget hjem for en periode.

Gutten som ble banket opp, anmeldte hendelsen til politiet. Saken ble henlagt fordi gutten som filmet er under den kriminelle lavalder.

– Konsekvensen for fornærmede har vært traumatisk, for det første at man i videoen kan se han få juling, og at såpass mange har sett videoen, sier Oppegaard

ALVORLIG: Anne Katrin Storsveen Oppegaard, leder for Nettpatruljen i Oslo politidistrikt, sier politiet ser svært alvorlig på denne og lignende saker. Foto: Rune Blekken / TV 2

Personer med «store følgerskarer» delte videoen

Saken skapte overskrifter da politiet advarte mot å dele den aktuelle videoen.

Etter at politiets Nettpatrulje ble tipset, ble tre personer anmeldt for å ha delt videoen videre på sosiale medier. I realiteten var det mange flere som delte videoen videre, men politiet prioriterte de med størst publikum, forteller avsnittslederen.

– Alle de tre har store følgerskarer på sine sosiale medier-kontoer, sier Oppegaard.

Den ene saken ble henlagt, mens en annen fikk påtaleunnlatelse.

Én mann i 30-årene endte imidlertid opp med å bli dømt for å ha delt videoen videre på Facebook.

STRAFF: Mannen ble dømt til fengsel for å ha delt to voldsvideoer på Facebook. Bildet er en illustrasjon. Foto: Truls Aagedal/TV 2

Ville spre politisk budskap

En annen voldsvideo han også hadde delt på Facebook var og grunnlag for dommen.



Mannen forklarte i retten i mars at han delte videoene «for å få oppmerksomhet rundt den mislykkede integreringen av innvandrere».

Han valgte å la innholdet ligge ute – til tross for at politiet ba han slette den.

I retten forklarte mannen at han like etter å ha publisert videoen fikk en melding om at 13-åringen i videoen var etnisk norsk.

Slik vurderte retten saken Tingretten fant det skjerpende at mannen publiserte videoen med et ønske om å finne ut hvem gjerningspersonen var. Det vektlegges at han ved å legge ut videoen ikke ønsket å mobbe voldsofferet, men å spre sitt politiske budskap gjennom å dele videoen. Mannen sa i retten at han gjorde ansiktet til 12-åringen uklart før han publiserte den, men retten mener man i videoen likevel kunne identifisere voldsofferet.

Retten legger samtidig til at mannen var én av mange som delte videoen, og at han var langt ute i delingsrekken.

Retten mener det var åpenbart for mannen at voldsofferet var et barn.

Mannen ble dømt etter straffelovens paragraf 267 a. Deling av krenkende bilder:

«Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som uberettiget gjør tilgjengelig for en annen bilde, film eller lydopptak av krenkende eller åpenbart privat karakter, for eksempel av noens seksualliv eller intime kroppsdeler, noen som utsettes for vold eller andre ydmykelser, eller noen som befinner seg i en svært sårbar eller utsatt situasjon».



Mannen ble dømt til 21 dager i fengsel for å ha delt krenkende bilder. Han ble i tillegg ilagt til sammen 20.000 kroner kroner i bot og erstatning.

Mannens forsvarer opplyser at klienten hans har godtatt dommen, og har ingen ytterligere kommentar til saken.

Nettpatruljen med tydelig oppfordring

Oppegaard i Nettpatruljen sier de ofte får tips om lignende voldsvideoer i sosiale medier, og at de ser svært alvorlig på slike saker.

– Det er veldig vanlig at vi får tips om slike videoer, og vi prøver å ta de sakene vi mener er mest alvorlig, så er det opp til jurister å ta en avgjørelse om straffeforfølgelse.

De ønsker derfor å spre budskapet om å ikke legge ut eller dele voldsvideoer videre.

Se hele oppfordringen til politiet her:

– Vi ser hvilke konsekvenser det får for personer som utsettes for deling av slike videoer, og vi ser også hvilke konsekvenser det får for personer som utøver volden. Gjerningspersonen har også et personvern, sier Oppegaard.

Hun kommer derfor med en tydelig oppfordring.

– Ikke del ulovlige videoer. Det er viktig at folk forstår alvoret ved å dele slike videoer, og hvor store konsekvenser det kan få, sier avsnittslederen.