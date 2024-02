Brukte dobbeltstemme for å lansere seg selv på topp

MAKTKAMP: Pål Sture Nilsen tok over som leder i Trondheim Ap, og nå har han sørget for å bli spilt inn til den mest fremtredende rollen i Trøndelag Ap, ifølge kilder. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Bråket etter årsmøtet i Trondheim Ap har knapt lagt seg, før uroen foran årsmøtet i Trøndelag Ap 16. mars er i full gang.

Styret i Trondheim Ap var etter det TV 2 erfarer splittet under avstemningen i går kveld om hvem som skulle spilles inn som den fremste kandidaten fra Trondheim.

Den nye partiledelsen i Trondheim Ap, med leder Pål Sture Nilsen og nestleder Trond Giske, kjempet igjennom at Nilsen skulle stå på topp alene i innspillet til valgkomiteen, ifølge kilder.

NESTLEDER: Trond Giske stemte for seg selv som nestleder i Trondheim Ap etter at Gunn Elin Høgli var blitt fjernet som leder. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Flyttet Raaen ned

Marit Selfjord, som sørget for at Giske ble nestleder på uvanlig vis, støttet forslaget om Nilsen alene på topp, i likhet med to andre styremedlemmer, etter det TV 2 får opplyst.

De fem andre på styremøtet gikk imidlertid inn for at Aps tidligere ordførerkandidat i Trondheim, partiets gruppeleder Emil Raaen, skulle stå på topp sammen med Nilsen.

Raaen var nemlig foreslått som den mest foretrukne kandidaten av det forrige styret, før det ble reist mistillitsforslag mot daværende leder Gunn Elin Høgli.

Men Nilsen, Giske og de tre andre styremedlemmene flyttet Raaen ned til tredjeplass på en rangert liste over kandidater, med Nilsen på topp og kvinnekontakt Sara Shafighi på andreplass, ifølge kilder.

BEKYMRET: Aps partisekretær Kjersti Stenseng sammen med gruppeleder Emil Raaen. Det må bli slutt på personstrid, krevde Stenseng på årsmøtet i Trondheim Ap. Foto: Tom Rune Orset

Dette til tross for at Nilsen etter det TV 2 kjenner til, ikke er blitt spilt inn av noen lokallag i Trondheim Ap. Det er heller ikke Giske.

Da styret stod mot hverandre fem mot fem i går kveld, skal det ha blitt argumentert med at AUF ikke hadde stemmerett, og da dette møtte motstand, påberopte Nilsen seg dobbeltstemme og tvang igjennom seg selv alene på topp.

Nilsen ønsker ikke å kommentere opplysningene til TV 2.



Kjerkol innstilt på gjenvalg

Ingvild Kjerkol skal tidligere ha uttrykt at hun har vurdert å trekke seg som fylkesleder. Men ifølge TV 2s kilder skal Kjerkol ha meddelt valgkomiteen at hun nå er innstilt på å fortsette i vervet for å skape ro.

Dermed er det nestledervervet Nilsen kjemper for å ta.

Det er klart etter at Eva Kristin Hansen tidligere bekreftet overfor TV 2 at hun trekker seg som nestleder på det kommende årsmøtet.

Det nye styret i Trondheim Ap støtter at Kjerkol og Amund Hellesø tar gjenvalg.

Hopsø fjernet

Valgkomiteens leder Arnhild Holstad vil ikke kommentere de nye innspillene fra Trondheim Ap. Hun opplyser at det er planlagt to møter i valgkomiteen før årsmøtet i Trøndelag Ap.

– Kommer innstillingen til å være enstemmig?



– Det er min ambisjon som leder, og jeg håper vi skal klare det, sier Holstad.



På listen over navnene Gunn Elin Høgli sendte over fra lokallagene til valgkomiteen da hun var leder, stod blant andre Per Olav Hopsø, som nå er statssekretær for Tonje Brenna, og kommunalrådene Trude Basso og tidligere nestleder Jørn Arve Flått.

KONFLIKT: Gunn Elin Høgli påstod en konflikt med Trond Giske var årsaken til at hun ble kastet, noe Giske benektet. Foto: Tom Rune Orset

Basso gikk åpnet ut i Adresseavisen sammen med Roar Aas mot Giske før årsmøtet i Trondheim Ap, der de ga uttrykk for at politikerne på Rådhuset lever på Giskes nåde.

Flått trakk seg fra styret etter påstander om at ble gjennomført et ureglementert kupp på årsmøtet i Trondheim Ap.

Også tidligere AUF-leder i Trøndelag Ap, Emilie Græsli, var spilt inn, men nå er det listen fra Nilsen og Giskes styre som gjelder.