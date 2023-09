Brukte 70.000 for å hjelpe moren: – Visste aldri hva som møtte oss

Det har gått noen måneder siden Helene Ankers mor, Irene, døde i april. Med diagnosen Alzheimers levde hun sine siste fem år på Madserudhjemmet i Oslo.



Veien dit har likevel satt sine spor i datterens opplevelse av eldreomsorgen i Norge.

GLAD: Irene Jebsen sammen med datter Helene Anker. Her avbildet i Frognerparken. Foto: Hanna Kristin Hjardar/TV 2 Les mer BRUD: Irene Jebsen avbildet på sin bryllupsdag. Foto: Hanna Kristin Hjardar / TV 2 Les mer

I 2015 fikk Irene diagnosen Alzheimers. På dette tidspunktet bodde hun i Trondheim, som har hatt rødgrønt styre siden 2003, mens resten av familien var bosatt i Oslo.

Helene Jebsen Anker og ektemannen Peter Anker har donert 100 000 kroner til Høyres kommunevalgkamp. Mer om det lenger ned i saken.



Veltede møbler og angst

Jo dårligere Irene ble, jo mer hjelp måtte hun få fra hjemmetjenesten. Hun opplevde alt fra hukommelsestap til forvirring, hallusinasjoner, mistenksomhet og angst.

Men familien mener de sjeldent ble informert om Irenes helsetilstand.



OSLO: Hele Jebsen og hennes ektemann, Peter Anker, bor på Madserud i Oslo. Foto: Hanna Kristin Hjardar/TV 2

– Vi visste aldri hva vi møtte da vi kom opp dit. Noen ganger kunne vi møte et hus med veltede møbler. Andre ganger kunne vi møte henne skitten, ustelt og forvirret, sier Jebsen Anker til TV 2.

Hun understreker at hun også kunne være velstelt.

Det største problemet familien opplevde var mangelen på kommunikasjon.

Brukte privat selskap

Løsningen for familien var å ansette en person fra det Trondheims-baserte privatfirmaet, Noen, som spesialiserer seg på eldreomsorg og demente personer.

PRIVAT: Helene Jebsen Anker leide inn privat selskap til å hjelpe hennes syke mor. Foto: Hanna Kristin Hjardar/TV 2

Noen timer hver dag fikk Irene hjelp av én bestemt person. Vedkommende hjalp til med alt fra snømåking til transportering og kommunikasjon med familien.

– Jeg følte at jeg fikk 100 kilo av mine skuldre, bare ved å vite at det var en person jeg hadde møtt og kunne navnet på som skulle passe på min mor, sier Jebsen Anker.

I ett år tok familien i bruk tjenesten. De beregner at den totale kostnaden ble 70.000 kroner.

Kjemper for fritt brukervalg

Tone Wilhelmsen Trøen fra Høyre er leder for helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Hun vil sørge for at så få som mulig får oppleve den samme utryggheten som Helene Jebsen Anker og familien fikk kjenne på da moren ble syk.

– Det vi er opptatt av, er å trygge pårørende og sikre at det er god kommunikasjon. Vi må passe på at vi ser pårørende som en del av hele laget rundt dem som får hjelp, sier Wilhelmsen Trøen.

PRIVATE AKTØRER: Tone Wilhelmsen Trøen i Høyre kjemper for fritt brukervalg for eldreomsorgen i alle landets kommuner. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Høyre-politikeren mener det er helt vesentlig at private aktører får slippe til i kommunene, og at det legges til rette for fritt brukervalg i hele landet.

Fritt brukervalg skal gi valgfrihet til den enkelte til å velge mellom private og offentlige aktører på kommunens regning.

– Det å få velge selv, mener Høyre er en utrolig viktig verdi. Jeg frykter at Arbeiderpartiet som bruker så mye tid på at private ikke skal få lov til å bidra, faktisk ikke ser de virkelige utfordringene i eldreomsorgen er, mener Wilhelmsen Trøen.

Viktigere med flere fagfolk

Helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Cecilie Myrseth, mener Wilhelmsen Trøen har helt feil fokus.



– Den største utfordringen vi har i helsetjenesten er mangelen på fagfolk fremover. Det blir ikke flere ansatte i hjemmetjenesten ved å breie ut et privat marked fra kommune til kommune slik Høyre går inn for.

UT MOT HØYRE: Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson, Cecilie Myrseth, mener Høyre har feil fokus når det kommer til eldreomsorgen. Foto: Per Haugen / TV 2

– Om Wilhelmsen Trøen vil bruke tiden på å stå opp for rettighetene til de private konsernene som ønsker å tjene penger dette, så får det stå på hennes regning, sier Myrseth til TV 2.

Hun er redd for at Høyre skal slippe for mange kommersielle krefter inn i eldreomsorgen som gjør at man bruker penger på utbytte, fremfor lønn og arbeidsvilkår for de ansatte.

Donerte penger til Høyre

Helene Jebsen Ankers hjertesak er at alle skal få muligheten til å oppleve den samme tryggheten hennes familie fikk ved å ansette et privat firma.

Hun mener Norge har råd til at det offentlige skal ta regningen på slike tjenester.

HJERTESAK: Helene Jebsen Anker mener private aktører bør ønskes velkommen i eldreomsorgen. Foto: Hanna Kristin Hjardar/TV 2

Hun anser det som så viktig, at hun og ektemannen, Peter Anker, har donert 100.000 kroner til Høyres kommunevalgkamp. De har også donert rause summer til partiets valgkamper tidligere, men aldri ved et kommunevalg.

Sammen eier ekteparet investeringsselskapet Langebru As som hadde en driftsresultat på 50 millioner kroner i 2022.

– Vi synes at denne saken og dette valget er veldig viktig.

Jebsen Anker mener de private aktørene må være med på laget for at Norge skal kunne håndtere eldrebølgen.