Bruktbilbransjen boomer

Rebil er en av Norges største frittstående aktører innen kjøp og salg av bruktbiler. Økt inflasjon, avgifter og lånekostnader gjør at bruktbilaktører kan smile hele veien til banken.



– Det er ekstremt hektisk og hovedutfordringen vår er å få tak i nok biler, forteller Jonathan Parr, medgründer i Rebil.

I den andre enden av bransjen har aktører sett seg nødt til restrukturere for å tilpasse seg den nye markedssituasjonen. Nybiler hoper seg opp på lagrene rundt om.

I November i år ble det registrert litt over 10 000 nye personbiler. Det er en nedgang på 47 % sammenlignet med 2022.

Samtidig var det nesten 40 000 registrerte eierskifter. Det viser ferske tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV)

En bedrift i vekst

– Det har vært et hett år for alle som selger og kjøper biler. Vi opplever på ingen måte at det har blitt lavere etterspørsel, sier Jonathan Parr til TV 2.



Medgründeren i Rebil forteller at antall biler som ruller ut av lageret har mer enn doblet seg mot fjoråret. Så langt i år har de solgt over 1300 biler, mot drøye 500 biler i 2022.

HEKTISK: Jonathan Parr, medgründer i Rebil har mer enn nok å gjøre, da salget av brukbiler har skutt i været. Foto: Rebil

Bruktbilaktøren har utfordringer bare med å håndtere henvendelsene fra folk som ønsker å selge bilen sin og har sett seg nødt til å ansette flere folk.

– Vi får inn to nye kollegaer som kun skal arbeide med å håndtere henvendelser fra privatpersoner som ønsker å selge bilen sin, forteller Parr.

Selv om situasjonen er god for aktørene som selger bruktbiler, så klapper ikke Jonathan Parr i hendene av at det går dårlig i nybilmarkedet.

– Det er ikke bra for bransjen at det går så trått i den ene delen og bra i den andre. Vi er bransjekollegaer og ønsker det beste for hverandre.



– Jo flere nye biler som blir solgt, jo flere biler havner på bruktmarkedet. Det vi alle vil ha er forutsigbarhet, sier Parr.



Ført til nedbemanninger

Samtidig opplever Møller Mobility Group som selger nybiler, nordmenns svekkede kjøpekraft og tøffere konkurranse.

TATT GREP: Gurli Høeg Ulverud, kommunikasjonsdirektør i Møller Mobility Group håper på å treffe et tøft marked bedre i 2024. Foto: Møller Mobility Group

– Vi kommer fra rekordår med økt kjøpekraft etter pandemi og lave rentenivåer, og nå må vi være forberedt på en tøffere periode som kan komme til å vare en stund, forteller kommunikasjonsdirektør Gurli Høeg Ulverud.

– Hvilke konsekvenser har dette for dere?



– Vi har gjennomført såkalt smart ansettelsesstopp allerede i vinter, og har restrukturert virksomheten for å tilpasse oss ny markedssituasjon. Dette har også ført til nedbemanning, der vi har måttet redusere kapasiteten til et lavere volum.

Ulverud vil ikke kalle situasjonen de nå står i for en krise og minner om at fjoråret var historisk godt.

– Vi vil heller kalle dette et krevende og kanskje korrigert marked. Det var veldig mange biler som ble registrert og utlevert helt på tampen av av året i fjor før nye avgifter ble innført, sier hun.



Pris, pris og pris

Både Rebil og Møller merker at nordmenn er mye mer prisbevisste nå når det kommer til kjøp av bil.

BILLIG ER BEST: Nybiler hoper seg opp på lager, mens bruktbiler flyr unna. Foto: Åserud, Lise

– I takt med økende inflasjon og økende lånekostnader ser vi at folk ønsker å bruke mindre penger på bil. I tillegg til lavere kjøpspris, så kan man spare mye på drivstoff, forsikring og avgifter med rimeligere biler. Folk har blitt ekstremt kostnadsbevisste, sier Parr.

– Bruktbilmarkedet har fått seg et kraftig løft i 2023. Nordmenn er mye mer prisbevisste enn før og derfor lanserer vi med Volkswagen nye utstyrsmodeller og nye priser som skal treffe et tøft marked i 2024, forteller Ulverud.

Parr sammenligner situasjonen bransjen nå står i med dynamikken i boligmarkedet, men han er sikker på at det vil endre seg.



– Det som er helt sikkert er at det på et eller annet tidspunkt kommer til å snu, avslutter han.