KOKAINFELLE: Flere utesteder på Gjøvik smører matolje på overflatene på toalettene for å hindre gjestene i å sniffe kokain Foto: Privat

Flere utesteder på Gjøvik smører matolje på toalettene i et forsøk på å hindre gjestene i å sniffe kokain. De mener kokainbruken har økt kraftig.

– De kommer ut og spør etter hjelp, om du kan komme og hjelpe med å få opp stripa mi som sitter fast på do, forteller Tormod Kalland som driver flere av utestedene på Gjøvik.

– Det skal da ikke kunne gå an, sier han om hvor åpenlyst folk bruker kokain.

Økning etter rundskrivet fra Riksadvokaten

9. april 2021 sendte riksadvokaten ut et rundskriv til politidistriktene om å ikke gripe inn mot mindre alvorlige narkotikaforbrytelser, slik som oppbevaring av små mengder narkotika til eget bruk.



Flere av driverne av utesteder på Gjøvik møter TV 2 for å fortelle om det de mener er en sterk økning i kokainbruken blant gjestene og problemene det medfører. Kalland er den eneste som ønsker å stå fram med navn.

ADVARER: Nattklubbdriver Tormod Kalland i Gjøvik mener økende kokainbruk fører med seg stadig mer uro. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

Kalland vet ikke om økningen i kokainbruk han har sett blant unge gjester de siste årene har sammenheng med at politiet ikke lenger tar brukerne.

– Det har økt veldig mye i Gjøvik da sist de siste årene. Det er jo snart mer normalt å bruke ulovlige rusmidler enn lovlige rusmidler, mener han.

Kjemper mot «snøfresere»



Tormod og flere av de andre driverne av utesteder i Gjøvik forteller at de må sette inn ekstra ressurser for å forsøke å holde rusmisbrukerne ute, folk de har gitt kallenavnet «snøfresere» fordi de snufser i seg hvite striper med kokain. Ett av tiltakene er å smøre matolje på alle liggende flater på toalettene slik at kokainen klistrer seg fast.

MATOLJE: Her heller en ansatt ved et utested i Gjøvik ut matolje for å gjøre det umulig å sniffe i seg kokain fra overflatene på toalettet Foto: Privat

Likevel, utested-lederne forteller at det ikke løser problemet helt å smøre matolje på overflatene.

– Jeg har opplevd at de til og med tar speilet ned fra veggen på toalettet for å legge striper, sier en.

– Vi prøver å nekte folk. Vi har ikke lov å ha inn ulovlige rusmidler og folk som er påvirket av ulovlige rusmidler er nektet inngang, sier Kalland.

– Men er de upåvirket når de kommer, og blir påvirket, så må vi kaste dem ut. Det krever mye ressurser av oss.

Han har inntrykk av at de som er ruset på for eksempel kokain lettere lar seg trigge til vold.

– Du er jo mye mer responsiv. Du reagerer med en gang. Når de sitter med kompisgjengen og skal være stor og tøff, så må du jo vise det fram i tillegg. Og hvis du kombinerer alt sammen så blir det galt.

Etter at riksadvokaten 9. april 2021 sendte ut et rundskriv, om at politiet ikke lenger har adgang til pågripelser og ransakelser i mindre alvorlige narkotikasaker, gikk statistikken på slike lovbrudd kraftig ned.

Samtidig har statistikken over voldskriminalitet gått noe opp.

INNLANDET: Tall fra Innlandet politidistrikt viser at antallet straffesaker for narkotikalovbrudd gikk kraftig ned i 2021. Foto: May Husby / TV 2

– Det vi ser er at vi har nedgang på mindre alvorlig narkotikakriminalitet, sier politistasjonssjef Linn Hilde Fosso ved Gjøvik politistasjon.

Hun forteller at også politiet får høre fra både utelivsbransjen og andre aktører at de mener det er en økt tilgang på ulovlige rusmidler i samfunnet.

Viktig at Stortinget tar tak

– Det er litt vanskelig for oss å tolke dette i og med statistikken på det ene siden viser en nedgang og det andre viser en oppgang, sier Fosso.

– Men vi har sagt og forklart at vi mener en del kriminalitet henger sammen med ulovlig rusmiddelbruk.

INGEN STATISTIKK: Politistasjonssjef Linn Hilde Fosso ved Gjøvik politistasjon har ikke lenger statistikk over hvor stort narkotikaproblemet er i Innlandet. Foto: Olav T. Hustad Wold / TV 2

– At nedgangen i saker gir et korrekt bilde i samfunnet, kan vi ikke legge til grunn. Det er klart at med de føringene som har kommet så synes vi det er viktig at lovgiver gjør seg opp en mening om hvilket samfunn man vil ha og lytter til alle innspill som kommer fra de ulike aktørene i samfunnet. Så må man styre samfunnet i en retning man ønsker, sier Fosso.



Truer dørvakter

Enkelte av driverne i utelivsbransjen i Gjøvik forteller at vektere hos dem er blitt regelrett banket opp i ettertid fordi de ikke har sluppet inn rusede personer.

Og det skal ha vært tilfeller av at dørvakter har følt seg presset til å slippe inn folk.

PATRULJERER: Politipatruljer til stede i gatene i Gjøvik. Foto: TV 2

– Jeg vet jo om at det er folk som ikke burde fått lov til å komme inn, som har kommet inn fordi folk ikke tør å si nei, sier Kalland.

– Hva tenker du om at det er blitt sånn?

– Det er altfor galt.

Arbeidsmiljøproblem for politiet

Politiets Fellesforbund frykter at vi er på vei mot et samfunn hvor heller ikke politiet alltid tør å gripe inn.

– Ja, det frykter jeg. Vi har allerede politifolk som lever på hemmelige adresser. Vi har politifolk som har bedt om å la være å ikke å orke å jobbe med den og den type sak lenger, så vi har kommet dit at folk vegrer seg også for å ta tak i viss type kriminalitet. Så ja, absolutt det frykter jeg, sier leder av Politiets Fellesforbund, Unn Alma Skatvold.

ARBEIDSMILJØPROBLEM: Leder av politiets Fellesforbund, Unn Alma Skatvold, hører fra medlemmene at de merker økt kokainbruk.

– Da er det ikke lenger bare et arbeidsmiljøproblem for politiet. Da er det et samfunnsproblem.

Vet ikke hvem som skal gjøre hva lenger

Ordføreren i Gjøvik, Anne Bjertnæs (H), mener det er oppstått et tomrom i rusomsorgen etter riksadvokatens direktiv og mener Stortinget må finne en løsing for å få ned narkotikabruken.

– Det er jo gjort med god intensjon om at straffelinjen ikke nødvendigvis heller har ført til at vi fikk bukt med et narkotikaproblem, sier Bjertnæs.

– Men så må vi finne nye verktøy og nye løsninger for å møte ungdommene våre sånn at ikke narkotika blir å oppfatte som en spennende eller en lovlig ting å drive med.

TOMROM: Ordfører Anne Bjertnæs (H) i Gjøvik mener det er oppstått et tomrom i rusomsorgen som Stortinget må finne en løsning på. Foto: Heiko Junge / NTB

– Der tror jeg kanskje både vedtak i Stortinget og dette direktivet fra riksadvokaten har medført at man vet ikke helt hvem som skal gjøre hva lenger, og det bør vi, bør vi som myndigheter da både på nasjonalt og kommunalt nivå prøve å samarbeide om og heller finne løsninger for.