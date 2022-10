– Man kan vel si at jeg er litt besatt, sier Cornelius Olsvik.

Han handler ofte kryptovalutaen Bitcoin på mobilen.

– Jeg bare trykker «kjøp» når jeg har litt penger til overs, sier Olsvik til TV 2.

23-åringen fra Eidsvoll er en av mange som velger å spare penger i kryptovaluta.

– Det er moderne, nytt og kult å fortelle om på fest. Ikke minst er det noe man kan tjene mye penger på, sier Olsvik.

Dette er kryptovaluta: Kryptovaluta er en form for desentralisert digital valuta. Kryptovaluta eksisterer ikke i fysisk form, slik som for eksempel mynter og sedler. Det finnes mange forskjellige kryptovaluta. Den mest kjente av disse er Bitcoin. Andre kryptovaluta er for eksempel Etherum, Ripple, Litecoin og Monero. De forskjellige kryptovalutaene er ikke like, selv om de er bygd på samme grunnleggende teknologi. I dag er kryptovaluta i hovedsak benyttet til spekulasjon og investeringer. Kilde: Store norske leksikon

Olsvik sier at han lever sparsomt for å prioritere og spare i Bitcoin.

– Store deler av mitt overskudd går til sparing i krypto. Jeg bruker heller penger på Bitcoin enn å dra på byen, forteller han.

GLOBALT PENGESYSTEM: Cornelius Olsvik håper at kryptovaluta en dag blir et «globalt anerkjent pengesystem». Foto: Bjørnar Verpeide / TV 2

– Alarmerende

Omtrent en av fem menn mellom 18 til 25 år sparer penger til egenkapital til bolig i kryptovaluta, viser en undersøkelse fra Storebrand.

– Det er alarmerende at så mange tenker det er smart å spare til egenkapital i krypto, sier spare- og forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Storebrand til TV 2.

EN AV FEM: Nesten en av fem menn mellom 18 til 25 år sparer penger til egenkapital til bolig i kryptovaluta. Kilde: Storebrand.

TV 2 har snakket flere store banker. Både de og forbrukerøkonomen forteller at det er særlig én utfordring ved å spare til egenkapital i krypto.

– Hvis du er så uheldig at du bruker en av de plattformene som ikke er godkjent av Finanstilsynet, kan det være at du ikke får brukt de pengene i det hele tatt, sier Tvetenstrand.

Hun forteller at bankene kan nekte å godta gevinsten som egenkapital, fordi de ikke kan redegjøre for hvor pengene kommer fra.

– Det aller beste er å spare til egenkapital i BSU. Det er en risikofri sparing, der du får ganske mye i skattefradrag om du har en jobb og betaler skatt, sier Tvetenstrand.

ADVARER: Spare- og forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Storebrand mener at unge ikke må investere mer enn det de har råd til å tape. Foto: Frode Sunde / TV 2

Forbrukerøkonom Silje Sandmæl i DNB kaller funnene i undersøkelsen for «urovekkende».

– Markedet svinger veldig. Dette betyr at boligdrømmen kan forsvinne over natta, sier Sandmæl til TV 2.

TRYGG INVESTERING: Forbrukerøkonom Silje Sandmæl mener man bør investere penger til egenkapital i noe tryggere enn krypto: Foto: Kristin Grønning / TV 2

Sandmæl trekker også frem bankenes strenge dokumentasjonskrav for å ta inn penger som stammer fra kryptovaluta.

– Det kan bli utfordringer med å realisere disse pengene slik at de faktisk kan brukes til egenkapital til bolig, sier Sandmæl.

Attraktiv risiko

Kryptoekspert Torbjørn Bull Jenssen i Aracane Crypto, er ikke overrasket over utviklingen.

– Det er blitt «mainstream» og veldig populært. Mange har tenkt at det er nisje, men når du kommer opp til så store andeler betyr det at det har slått ut for fullt, sier Jenssen til TV 2.

POPULÆRT: Torbjørn Bull Jenssen, administrerende direktør i Arcane Crypto, er overbevist om at kryptovaluta er kommet for å bli. Foto: Torstein Wold / TV 2

Jenssen forteller at den store risikoen ved kryptoinvesteringer gjør det spesielt attraktivt for unge.

– Når du investerer og det ikke er snakk om store summer, er det ikke så farlig at verdien faller. Når investeringen din kan ti-dobles derimot, så kan det være veldig interessant for unge mennesker, sier Jenssen.

Gutter er mer «risikoglade»

I undersøkelsen fra Storebrand kommer det frem at kun sju prosent av unge kvinner mellom 18 til 25 år sparer i kryptovaluta, i mens 19 prosent av unge menn gjør samme.

– Det er naturlig for en ung mann å prøve å finne det nye og kule, og mange tenker nok at krypto er fremtiden, sier Olsvik.

MYE TID: Cornelius Olsvik sier han bruker mye tid på å tenke på Bitcoin. Foto: Bjørnar Verpeide / TV 2

Forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand tror gutter er mer «risikoglade».

– Det er jo de som vedder mest og liker å snakke om slike investeringer, men det blir stadig flere jenter som kommer opp på aksje- og kryptomarkedet, sier Tvetenstrand.

Kryptoekspert Torbjørn Bull Jenssen er enig i at gutter er mer tiltrukket til risiko.

– Vi har sett en økning i antall jenter, men de ligger fremdeles langt bak. Både finans- og datasektoren har en stor overvekt av menn, og med krypto kombinerer du begge sektorene, sier Jenssen.

– Ingen kan ta det fra meg

Jenssen forteller at kryptovaluta har blitt, og kommer til å bli mer, stuerent.

– Dagens unge investorer kommer til å bli voksne en dag. De skal arve penger og ta viktige posisjoner i næringslivet. Det er en hel generasjon som har vokst opp med dette, også før de ble 18 år, sier Jenssen.

KRYPTOEKSPERT: Torbjørn Bull Jenssen, administrerende direktør i Arcane Crypto, følger kryptovalutamarkedet daglig. Foto: Torstein Wold / TV 2

Cornelius Olsvik har stor tro på at sparingen i Bitcoin vil lønne seg over tid. Han mener også at kryptovaluta gir han en frihet.

– Det er ingen som kan ta det fra meg, og det er ingen som kan endre spillereglene. Det synes jeg er litt vakkert, sier Olsvik.