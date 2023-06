Bruker hele uka på å stå i kø for Bruce Springsteen

TIDLIG UTE: Onsdag ettermiddag var det 35 personer på plass utenfor konsertområdet. Det er forventet at det kommer opp mot 100 personer som vil sikre seg en god plass til fredagens konsert. Foto: PER HAUGEN / TV2

100.000 mennesker skal se Bruce Springsteen opptre i helgen. Da er det er viktig å være tidlig ute for å sikre seg gode plasser.

– Er dere klare? Are you ready? 3´clock roll call, roper Linda Gundersen utover Voldsløkka. Hun er hovedansvarlig for køen.

Klokken er 15.00. Som er en av tre tider konsertgjengerne må være til stede på «Camp Springsteen» som ligger utenfor gjerdet til konsertområdet.

NUMMERERING: Tallene på hånden avgjør når du slipper inn på konsertområdet. Foto: PER HAUGEN / TV2

De mest ivrige Bruce Springsteen-tilhengerne har kjøpt front-stage-billetter. For å få være blant de første som slipper inn, må de stå i kø flere dager i forveien. Og for å ikke miste plassen sin i køen så må de være til stede ved opprop klokken 10.00, 15.00 og 19.00.

– De hadde ikke noe valg



23 år gamle Aurora Skogli er blant de yngste konsertgjengerne som var å finne på Voldsløkka onsdag ettermiddag. Hun skal på konsert sammen med søsteren Kristina Skogli (26) og faren Helge Skogli.

FAMILIEGREIE: Aurora Skogli og resten av familien sitter på Voldsløkka fra ni på morgningen til syv på kvelden. Foto: PER HAUGEN / TV2

Familien har vært på plass siden mandag og sitter på området hele dagen lang.

– Vi har vokst opp med Bruce Springsteen. Det er en familiegreie, sier Aurora.

På en av sine første konserter fikk søstrene lov til å komme opp på scenen for å rocke med den amerikanske rockestjernen. Noe som bare gjorde interessen enda større. Det endte også med like tatoveringer.

BLODFANS: Søstrene Aurora og Kristina har tatovert «Dancing in the Dark» på armene sine. Foto: PER HAUGEN / TV2

Søstrene har fått interessen fra faren, som kan fortelle at jentene allerede på ungdomsskolen spilte Springsteen-låter på morgenen før de dro på skolen. For far blir dette 39-årsjubileum. Han begynte å høre på musikken i 1984 og var første gang på konsert i 1988.

– De hadde ikke noe valg, gliser Helge.



Kastet seg i bilen

Irene Siljan fra Skien kan fortelle at hun kastet både barn og bagasje i bilen da hun så det begynte å danne seg kø på tirsdag ettermiddag.

BESTILLINGER: Irene Siljan tar imot bilett-bestillinger over telefon mens hun venter på oppropet. Foto: Per Haugen / TV 2

– Kollegaer og familie synes jeg er gal som holder på med dette kø-opplegget, sier hun.



Men for henne handler det om mye mer enn å komme tidlig inn på konsertområdet.

– Vi møter nye og gamle venner, og mimrer tilbake til tidligere konserter og opplevelser.



Siljan kjenner at pulsen øker når det nærmer seg konsert og forklarer at det nesten er som å være forelsket – i hele opplevelsen.

– Bruce er den ene konstante kjærligheten gjennom 35 år, spøker hun.



Første konsert i 1978

Amy Magdalin fra New York har fulgt Bruce Springsteen gjennom USA og Europa, og fredagens konsert blir enda mer spesiell for henne og vennene.

VENNER: Martin Hoyeger (fra venstre), Liz Resnick og Amy Magdalin møtte hverandre på konsert i 2018. Foto: PER HAUGEN / TV2

– Fredag er bursdagen min, så vi måtte komme hit for bursdagskonserten. Krysse enda av en konsert på «bucket-listen», sier amerikaneren.



– Hvor mange Bruce Springsteen-konserter har dere vært på?

– Ikke mange nok, men jeg så Bruce for første gang i 1999, sier tyske Martin Hoyeger.



– Jeg har aldri telt, men mitt første konsert var i 1985, forteller Liz Resnick.



– Jeg slår dere alle! Min første konsert var i 1978 i Madison Garden. Det er så gammel jeg er, ler det kommende bursdagsbarnet.