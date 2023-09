Bruker flere tusen vikartimer: – Situasjonen er blitt verre

UTFORDRENDE: Av 80 skoler i Vestland, svarer 8 av 10 at det er utfordrende å rekruttere nok lærere. Flere sier at situasjonen er blitt verre. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Overgangen var definitivt stor.

Lærer Tom Erik Sekse ser ut over klasserommet og de fem elevene.

Størrelsene på klassene på Fedje ungdomsskole står i stor kontrast til klassene han tidligere har undervist.

– Med kun 600 beboere visste alle på øya hvem den nyansatte læreren var, lenge før jeg flyttet hit. Ryktet gikk, sier han og humrer.



KVALIFISERT: Flere skoler i Vestland melder om at rekrutteringssituasjonen av lærere er krevende. Kampen om lærere som Tom Erik Sekse blir stadig tøffere. Foto: Frode Hoff / TV 2

Stor lærermangel

I fjor pakket Sekse og familien flyttelasset og flyttet fra Bergen for å bli lærer på Fedje ungdomsskole.

Men at 10. klasse skulle få en ny lærer, var ingen selvfølge.

I løpet av de siste fire årene har Fedje kommune sett seg nødt til å fylle hele to lærerårsverk med ukvalifiserte lærere.

Det er de ikke alene om.

600 INNBYGGERE: Fedje er en liten øykommune vest i Vestland. For få år siden hadde kommunen store problemer med rekruttering. Så snudde det. Foto: Frode Hoff / TV 2

Krevende situasjon

Kampen om hendene blir stadig tøffere – særlig i distriktet.

Verst er det å rekruttere til kommunale tjenester, fra helse- og omsorg til lærere i grunnskolen.

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) var det i grunnskolen 12.098 ukvalifiserte lærere i norske klasserom i fjor.

TV 2 har undersøkt rekrutteringssituasjonen på nærmere 80 grunnskoler i Vestland.

8 av 10 svarer at situasjonen er krevende, og at de hvert skoleår må dekke inn flere hundre skoletimer med vikarer.

Flere skoler melder at situasjonen er blitt verre, og at vikarbruken øker. Men det er ikke bare vikarer skolene sliter med å ansette.



«Lærere» uten lærerutdanning

Over halvparten av skolene svarer i TV 2s undersøkelse at de i løpet av de siste fire årene har måtte fylle ubesatte lærerstillinger med personer uten lærerutdanning.

LÆRERMANGEL: En stor andel av undervisningsårsverk i skolen blir utført av personer uten lærerutdanning. Foto: Frode Hoff / TV 2 Les mer REDNINGEN: Tom Erik Sekse flyttet med familien sin til Fedje, og ble med det en del av redningen for den lille skolen. Foto: Frode Hoff / TV 2 Les mer LITEN SKOLE: Fedje Skule er Norges vestligste skole. Foto: Frode Hoff / TV 2 Les mer FÅDELT: Fedje skule er en fådelt skole med rundt 60 elever fordelt på 1.-10. trinn. Foto: Frode Hoff / TV 2 Les mer LITEN BYGD: Fedje er en øykommune i Vestland, med rundt 600 innbyggere. Foto: Frode Hoff / TV 2 Les mer

For når kommunene ikke får kvalifiserte søkere – altså søkere med gjennomført lærerutdanning – kan de i dag få unntak fra opplæringslovens krav til lærerutdanning.

Ifølge SSB er det derfor 18 prosent av undervisningsårsverkene som utføres av personer uten lærerutdanning.

Foreldre reagerer

Marius Chramer, leder for det nasjonale Foreldreutvalget for grunnopplæringen, kaller tallene dramatiske.

– Selv om tallene er overraskende høye, bekrefter de det vi har sett og hørt om i lang tid i norsk skole, sier Chramer.

BEKYMRET: Marius Chramer i det nasjonale foreldreutvalget sier de ofte blir kontaktet av foreldre som er bekymret over den høye bruken av vikarer og ukvalifiserte lærere. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Han sier de stadig blir kontaktet av foreldre som er frustrerte over hyppige lærerskift og bruk av ukvalifiserte lærervikarer, og det dette ofte fører til dårlig klassemiljø, uro og lite optimale læringsforhold.

– Konsekvensene blir at voksne skal løse oppgavene de ikke har forutsetninger for å løse, at elevene ikke får den trygge skolehverdagen de skal ha, både faglig og sosialt. Vi gambler med fremtiden, sier Chramer.

Vil lovfeste krav til utdanning

– Det er en stor utfordring at vi ikke har nok kvalifiserte lærere, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Hun har oppgaven klart foran seg, nemlig å rekruttere og beholde flere lærere.

Ett av tiltakene kom like etter sommerferien, da regjeringen, lærerorganisasjonene og KS ble enige om et lovforslag som skal sikre at lærere som jobber i skolen faktisk har lærerutdanning.

MÅ PLANLEGGE: Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) mener det er viktig at kommunene planlegger godt for hvordan de har tenkt å skaffe nok kvalifiserte lærere. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Det skal gjøre det bedre å jobbe i skolen, men det gjør jo ikke at vi får tak i flere over natta. Derfor bevilger vi også mer penger til desentraliserte utdanninger, slik at flere kan bli lærere formelt.

Kreative løsninger

Men for kommunene som i utgangspunktet ikke får tak i kvalifiserte lærere, er kanskje tiltaket en mager trøst.

Derfor vil det fremdeles være mulig å ansette vikarer uten lærerutdanning, dersom de ikke får kvalifiserte søkere.

KRAV: Regjeringen ønsker å lovfeste at lærere skal ha lærerutdanning for å få jobbe i skolen. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Men vil ikke dette lovforslaget egentlig gjøre det vanskeligere for distriktsskolene som allerede sliter?

– Mange steder er det en krevende oppgave å finne nok kvalifiserte lærere. Det betyr ikke at løsningen er at vi firer på kravene til det å være lærer, sier Brenna.

Hun mener derfor kommunene må være kreative for å få tak i arbeidskraften de trenger, for eksempel ved å gjøre som Fedje.

Snudde de trenden

På Fedje måtte den lille kommunen, som i dag har Høyre-ordfører, selv ta grep for å redde rekrutteringen. Flere stillinger sto uten søkere i lang tid.



– Alle pilene pekte i feil retning. Befolkningsveksten gikk sakte, men sikkert nedover, sier Berit Karin Rystad, kommunedirektør i Fedje.

TOK GREP: Berit Karin Rystad er kommunedirektør i Fedje. De har tatt en rekke grep for å sikre bedre rekruttering til kommunale stillinger. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Vi måtte derfor gjøre en rekke tiltak. Spesielt rettet mot barnefamilier. Hva skulle til for at folk ville flytte til denne øya?

Gratis barnehage, 25.000 kroner rett i lomma for hvert nyfødte barn, gratis ferge til fastlandet, aktivitetspakker for familier og en rekker fremsnakk-kampanjer.



Seks minutter

Da familien Sekse tok steget og flyttet fra Bergen til Fedje i fjor, var de spente på hvordan hverdagen ville bli.

TRIVES: Familie Sekse trives godt på Fedje, og sparer mye tid på de små avstandene. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Det er klart det er litt mindre tilbud på aktiviteter her ute enn i Bergen. Men vi ville gi barna en annen oppvekst. Det er også langt mer økonomisk, sier Tom Erik Sekse.

Fra lærerværelset til barnas barnehage er det seks minutter å gå. Ingen distanser tar tid når kommunens samlede areal er 9,27 km².

– Logistikken har frigjort så mye tid. Nå har vi mer tid til å leve, rett og slett.