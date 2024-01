Bruken av reseptbelagt D-vitamin øker kraftig

Hvert år siden Apotekforeningen begynte å føre statistikk i 2012 har vi brukt mer og mer legemidler.

2023 var ikke noe unntak. Legemiddelbruken vår økte med nesten 4 prosent i fjor.

Det er spesielt én aldersgruppe som drar opp snittet kraftig.

Dette øker mest

Siden 2012 har bruken økt med 31 prosent per innbygger. Da Apotekforeningen begynte å føre statistikk, brukte vi i snitt 1,3 doser daglig.

I fjor hadde tallet økt til 1,7 doser daglig.

Fagdirektør Hanne Andersen i Apotekforeningen sier at en viktig årsak til at legemiddelbruken øker hvert år, er at vi får en stadig eldre befolkning.



Personer over 70 år bruker mer enn fem ganger så mye legemidler som de over 60 år. Den eldste delen av befolkningen bruker i snitt mer enn fire legemiddeldoser daglig, forklarer Andersen.

MYE BRUKT: Paracet er på listen over legemidler vi bruker mest. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Jo flere eldre, jo sterkere vekst i legemiddelbruken blir det.

På topp ti listen over legemidler vi bruker mest av ligger det blant annet medisiner mot høyt kolesterol og blodpropp. Men listen inneholder også kjente legemidler som Paracet mot feber og smerter, og Zyrtec som brukes mot allergi.

Alle de fire første legemidlene brukes for hjerte- og karrelaterte sykdommer.

Men det er det reseptbelagte legemiddelet Divisun som har økt aller mest. Legemiddelet mot D-vitaminmangel økte med 11 prosent.

Nordmenn brukte 75.977.819 definerte døgndoser, som er den internasjonale måleenheten.

Måleenheten er basert på antatt gjennomsnittlig døgndose av legemiddelet for en voksen person.

Bruker flere tusen i året

Og med økt bruk, blir det også økte utgifter.

Apotekene solgte i 2023 legemidler for 38,8 milliarder kroner. De reseptbelagte legemidlene utgjorde 35,2 milliarder kroner.

Det betyr at hver nordmann i gjennomsnitt bruker i overkant 6400 kroner i året på legemidler. Det er 9 prosent mer enn i 2022.

Men vi tar ikke hele denne regningen selv. Folketrygden og sykehusene tar den største delen av regningen. Sykehusene tar rundt 40 prosent av regningen og blåreseptordningen tar rundt 40 prosent.

Kun 20 prosent av ordningen må vi som pasienter dekke selv. Dermed måtte vi i snitt kun betale rundt 1300 kroner hver for reseptbelagte legemidler i fjor.

Direktør for næringspolitikk i Apotekforeningen, Thor Arne Englund, sier at det den sterke veksten har tre forklaringer. En av de er at vi blir stadig flere eldre.

– Introduksjon av nye, kostbare legemidler forklarer en den del av økningen. I tillegg har vi over flere år hatt en svak norsk krone. Når neste alle legemidler importeres, blir prisen legemiddelfirmaene tar høyere enn om kronen var sterkere mot euro, sier Englund.