Brudd i meklingen – mer enn 1000 ansatte tas ut i streik

Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta forhandlet på overtid med Private Barnehagers Landsforbund (PBL) hos meklingsmannen for å forsøke å komme til enighet i årets tarifforhandlinger.

Fristen var satt til midnatt natt til lørdag. Partene klarte ikke å komme til enighet.

Dermed blir 1007 ansatte i totalt 112 barnehager i Oslo, Østfold, Trøndelag og Vestlandet tatt ut i streik fra mandag 17. oktober.

– Vi er svært skuffet over at arbeidsgiver ikke står ved løftet om å innføre livsvarig AFP for våre medlemmer i private barnehager, slik kommunale og andre private barnehager har. Dette er en streik PBL må ta det fulle ansvaret for, heter det i en uttalelse fra arbeidstakersiden etter at forhandlingsbruddet er et faktum.

STREIK: Mer enn 1000 ansatte i norske barnehager tas ut i streik fra mandag av. Foto: Colourbox

Administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i PBL beskriver det som «overraskende og svært beklagelig» at fagforeningene streiker etter å ha fremmet «helt urealistiske krav», står det på PBLs nettsider.

Disse blir tatt ut

– Rundt 100 barnehager i Norge blir stengt dersom vi ikke blir enige i meklingen, sa forhandlingsleder for Utdanningsforbundet på PBL-området og nestleder i Utdanningsforbundet, Terje Skyvulstad, til TV 2 i forkant av fristen midnatt natt til lørdag.

Se listen over de aktuelle barnehagene her.

Espen Rokkan, direktør i arbeidsgiveravdelingen i PBL, sier til TV 2 at det ikke er sikkert alle de rammede barnehagene må stenges helt dersom det skulle bli streik.

Dette er de uenig i

Det som skal være en sentral del av årets forhandlinger, er pensjon.

De ansatte mener Private Barnehagers Landsforbund (PBL) løper fra forpliktelsene sine i forbindelse med krav om overgang til Fellesordningen for avtalefestet pensjon (AFP) fra og med neste år.

Begge parter opplyste tirsdag at de var håpefulle om at man skulle komme til en løsning innen fristen.