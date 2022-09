Brudd i meklingen: – Ikke grunnlag for videre samtaler

Dersom partene ikke finner en løsning innen onsdag, vil antallet lærere i streik bli oppjustert til 8.450 lærere.

Partene møttes hos Riksmekler Mats Ruland fra klokken 12.00 søndag, etter å ha tatt pause i forhandlingene lørdag.

– Vi er ikke i mål med alt. For at det skal være en løsning, må alle elementer som er i spill, være løst, og det er de ikke ennå, sa Ruland, etter lørdagens møte, som pågikk i over fem timer.

Ved 14-tiden ble det båret inn store mengder mat fra McDonalds til rommet der partene sitter.

Ved 16.15-tiden stilte partene opp sammen med riksmekleren for pressen.

Krever å bli verdsatt

Ruland var tydelig skuffet etter søndagens møte.

– Meklingen har ikke ført fram, og vi har ikke grunnlag for videre samtaler per nå. Avstanden mellom partene er så stor at det ikke er grunnlag for at jeg kan legge fram en skisse, sier Ruland.

Arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø stilte for KS og Steffen Handal for Utdanningsforbundet.

– Dette er en alvorlig situasjon, og det er en utrolig trist dag. Vi har strukket oss utrolig langt i håp om å få elevene tilbake i klasserommet; vi har lagt nye penger på bordet og innfridd flere tiltak, så vi er skuffet over at vi ikke fikk dette i land, sier Gangsø søndag ettermiddag.

Handal er tydelig på at han hadde andre forventninger til KS søndag.

– Men avstanden mellom partene er for stor. Jeg må innrømme at jeg er oppgitt over at vi møter en motpart som ikke virker å ha riktig mandat. Dette begynner å bli veldig alvorlig for elever og lærere, sier han.

Skuffede lærere

Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk lektorlag, er også skuffet.

– Vi kom hit i dag, og i denne helgen, for å være en del av en løsning. Vi ønsker å bidra til at skolen er en attraktiv arbeidsplass for erfarne lektorer. Det har vært bevegelse, men ikke et resultat som gjør at vi får innfridd dette. Det er viktig for oss, fordi dette er en viktig gruppe for elevene våre, sier Nyhuus.

– Norsk Lektorlag ønsker å være en del av løsningen. Så er det viktig å si at den løsningen innebærer at lektorene verdsettes i fellesforum og er en viktig faktor der, sier lederen i Norsk Lektorlag, Helle Christin Nyhuus til TV 2.

Mette Johnsen Walker, forbundsleder for Skolenes landsforbund, forklarer hvorfor de ikke kunne gå med på det som ble lagt fram søndag.

– Vi er ekstremt skuffet. Det har vært konstruktivt, og vi har gjort harde interne prioriteringer, men vi har et krav om økt kjøpekraft. Vi har noen grupper som mangler en del penger – det er de mest erfarne lærerne, og det er de vi har ønsket å prioritere, sier Walker.