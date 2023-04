Brudd i meklingen – 25.000 ut i streik

LO og NHO har ikke klart å komme til enighet. Dermed er det duket for storstreik fra mandag morgen.

Partene har sittet i mekling siden fredag formiddag, men har altså ikke klart å komme til enighet.

LO bekrefter søndag ettermiddag overfor TV 2 at det er brudd i meklingen.

Bekreftelsen kom etter at partene hadde meklet 17 timer på overtid.

Aldri skjedd før

Fra og med mandag tas derfor over 20.000 arbeidstakere ut i streik fra LO.

Se full oversikt over LO sitt første streikeuttak her.

Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør, som vil si at det kun forhandles om lønn. Aldri før har det vært streik i et mellomoppgjør.

LO har har allerede varslet en opptrapping av streiken mot slutten av neste uke.

Rundt 17.40 bekrefter YS at også de har brutt meklingen.

– Det er sterkt beklagelig at NHO har ført oss ut i arbeidskamp. Våre krav om økt kjøpekraft og en fornuftig balanse mellom sentrale og lokale tillegg var svært moderate, sier YS-leder Hans-Erik Skjæggerud ifølge NTB.

Han forstår lite av bruddet som nå er et faktum.

– Det er komplett uforståelig at NHO ikke ønsket å komme oss i møte når det går så bra som det faktisk gjør i norsk næringsliv, sier Skjæggerud.

Dermed går totalt 25.000 arbeidstakere ut i streik, mandag.

Stengte ølkraner

Totalt har de to forbundene LO og YS sagt at de vil ta ut over 40.000 medlemmer i streik.

Da de varslet sitt streikeuttak tirsdag, sa de at en streik kom til å ramme hardt, bredt og over hele landet.

Flere av uttakene fra LO sin side skjer på bryggerier som Ringnes, Hans og Mack. Dermed kan stengte ølkraner bli en konsekvens av streiken.

TAS UT: En rekke bryggerier tas ut i streik fra mandag morgen. Foto: Aage Aune / TV 2

Også matindustrien, herunder Orkla, og de store industrilokomotivene i leverandørindustrien, der Fellesforbundet har mange medlemmer, kan rammes hardt.

Forkastet skisse

Søndag ettermiddag møtte partene i streiken pressen.

– Jeg har lagt frem en skisse. Det har jeg gjort for å prøve komme til en enighet. Den har arbeidsgiver akseptert, men arbeidstakerne forkastet, sier riksmekler Mats Ruland.

LO-sjef Peggy Hessen Følsvik sier at man nå dessverre må konstatere at streiken er et faktum.

– Vi hadde noen klare krav i dette oppgjøret, som handlet om kjøpekraft til våre medlemmer og krav om likelønn, sier hun.

– Veldig leit

Følsvik sier at skissen fra riksmekleren ikke var god nok til at de kunne akseptere den.

– Da er spillereglene sånn at vi går ut i konflikt fra mandag morgen, sier hun.

BEKLAGELIG: For første gang på 20 år går LO ut i konflikt. Foto: Marte Christensen / TV 2

NHO-leder Ole Erik Almlid sier på sin side at de har strukket seg langt for å komme arbeidstakerne i møte.

– Vi har gjort alt vi kan for å ta ansvar, og sikre at vi ikke går ut i streik. Det er veldig leit, og vi burde ikke vært der vi er nå.

NHO mener at skissen fra riksmekleren var av en sånn karakter at den burde vært akseptert.

– Ingen andre alternativ

LO-lederen sier at de ikke går ut i streik med lett hjerte.

– Det er første gang på 20 år at LO går ut i konflikt. Men vi mener kravene om økt kjøpekraft for medlemmene våre er så viktig for de som tjener minst i den tiden vi er i nå. Vi hadde ingen andre alternativ, sier Følsvik.

BURDE VÆRT GODTATT: NHO-leder Ole Erik Almlid mener skissen til riksmekleren burde vært godtatt av LO og YS. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Streiken starter offisielt klokken 06.00 mandag morgen.

– Det er viktig for oss å komme ut av en streik også, så det skal vi jobbe med de neste dagene, sier Følsvik til TV 2.

LO-lederen sier at streiken kommer til å merkes i mange ulike former.

– Det er flere av forbundene våre som gjør gode forberedelser slik at streiken blir effektiv. Men vi skal også gjennomføre streiken slik at det blir minst mulig skade for tredjepart.

NHO: – Tok ansvar

NHO-leder Almlid mener at de tok ansvar for å prøve unngå streik, ved å godta skissen til riksmekleren.

– Skissen var av en slik karakter at begge var nødt til å strekke seg langt, sier han til TV 2.

Almlid sier taushetsplikten forhindrer han av å gå inn på hva skissen inneholdt.

– Dette er forferdelig synd. Men det er ikke jeg som skal forsvare dette. Det er LO som har valgt å gå ut i streik.