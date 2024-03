BRUDD:Mandag overleverte Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet, kravet til fungerende direktør Knut E Sunde i Norsk Industri. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Fellesforbundet (LO) har avsluttet forhandlingene med Norsk Industri (NHO) i frontfagsoppgjøret.

– Vi har hatt konstruktive runder med motparten, men forhandlingene går ikke raskt nok fremover, sier leder Jørn Eggum i Fellesforbundet i en pressemelding.

Årets lønnsoppgjør startet mandag og forhandlingene har pågått siden.

– Nå trenger vi at det bores dypere i kravene og blir større fremdrift. Derfor tar vi nå oppgjøret videre til mekling.

LIKE FØR START: Leder i Fellesforbundet Jørn Eggum overleverte kravene sine til Norsk industri mandag. Foto: Jonas Been Henriksen

Fellesforbundet krever økt kjøpekraft og en etter- og videreutdanningsreform.

Frivillig mekling

Nå må partene ha hjelp fra Riksmekleren for å komme til enighet. De møtes allerede klokken 15.00 for å planlegge frivillig mekling.

– Når vi opplever at vi ikke kommer videre med kravene våre, må vi har Riksmeklerens hjelp. Jeg ser fram til å komme videre i arbeidet, sier Eggum.

I forbindelse med bruddet har Fellesforbundet meldt plassoppsigelse for 32.108 medlemmer de organiserer på Industrioverenskomsten.



Dette er første steg på veien til å kunne ta ut medlemmene i streik ved konflikt.

KAN BLI STREIK: Blir ikke partene enige innen meklingsfristen er det fare for streik. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Meklingsfristen er 6. april klokken 00.00. Kommer ikke partene til enighet er det fare for streik fra 7. april.



Fullt brudd

Like etter at Fagforbundet meldte om brudd i forhandlingene, ble det klart at også Parat (YS) har brutt forhandlingene med Norsk Industri.

Dermed er det fullt brudd i frontfaget.



Årets lønnsoppgjør er et hovedoppgjør, noe som betyr at det både forhandles om lønn og andre rettigheter.



Den første tariffavtalen som blir forhandlet, er Industri­overenskomsten.



Lønnsoppgjøret i industrien – også kjent som frontfaget – vil sette rammene for hva alle norske arbeidstakere skal få i lønnstillegg i år.



Parat og Fellesforbundet er de to eneste som deltar i frontfagsforhandlingene med Norsk Industri på arbeidsgiversiden.