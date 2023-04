BRYTER FØR START: Den nyvalgte lederen for Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Tor Jacob Solberg, bryter årets jordbruksforhandlinger allerede før de har startet. Det har ikke skjedd siden jordbruket fikk en hovedavtale med staten for 73 år siden. Foto: Norges Bondelag

For første gang siden jordbruket fikk sin egen hovedavtale i 1950 er det brudd i forhandlingene allerde før forhandlingene har startet. Onsdag denne uken skulle Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag presentere sine krav i årets jordbruksoppgjør. Men til tross for mekling gjennom helgen, klarte de ikke å bli enige. Dermed vil årets jordbruksforhandlinger starte uten Småbrukarlaget.

I fjor oppnådde bøndene et rekordoppgjør på nærmere 11 milliarder kroner. Det aller meste av dette var kompensasjon for økte kostnader til strøm, gjødsel kraftfor, diesel og andre innsatsfaktorer. Også i år har bøndene, i likhet med de fleste andre, måttet tåle sterk prisstigning, og det er ventet et kostbart jorbruksoppgjør for staten og skattebetalerne også i år. Men altså uten at Småbrukarlaget får være med i forhandlingene.

Hovedavtalen for jordbruket, som har eksistert i 73 år, sier at dersom jordbruksorganisasjonene ikke blir enige om kravene til staten, skal staten mekle mellom dem. Slik mekling har etter det TV 2 forstår vært gjennomført i løpet av helgen. Uten resultat.

Dermed må staten velge en av de to organisasjonene å gå i forhandlinger med, og ikke overraskende velger staten å gjennomføre jordbruksoppgjøret med Norges Bondelag, som er desidert størst.

TV 2 har vært i kontakt med begge Jordbruksorganisasjonen og Landbruksdepartementet, men ingen vil kommentere bruddet før det er offisielt.

Saken oppdateres.