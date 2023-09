Brøt seg inn i donut-bil på militærbase

To svartbjørner står bak et dristig bakverk-brekk i Alaska denne uken.

Sjåføren av en Krispy Kreme-varebil lot bakdøren stå åpen da han stoppet innom matbutikken på militærbasen Joint Base Elmendorf-Richardson i Alaska tirsdag denne uken.

Da benyttet to sultne svartbjørner seg av muligheten til å forsyne seg av varene, skriver nyhetsbyrået AP.

– Jeg hamret løs på siden av varebilen, men de flyttet seg ikke. Jeg kunne høre at de brøt seg inn i pakkene, forteller eieren av butikken, Shelly Deano, til nyhetsbyrået.

– Det var som om de ikke brydde seg, legger hun til.

Brukte sirener

Butikkeieren anslår at bjørnene tilbrakte om lag 20 minutter på innsiden av bilen, der de gikk løs på både donuts og andre typer bakverk.

Til slutt måtte vaktene på militærbasen fyre av sirener for å skremme vekk bjørnene.

Kaptein Lexi Smith, en talsperson ved basen, sier til AP at de er oppmerksomme på hendelsen.

– Vi ber folk om å være forsiktige for å beskytte både dyreliv og seg selv, sier hun.

Shelly Deano sier at de er vant med å se bjørner i og rundt militærbasen, men at hun aldri har opplevd noe lignende.

Hun forsikrer i tillegg om at sjåføren av donut-bilen har begynt å låse bakdøren når han stopper innom butikken.

«Hank the Tank»



Dette er knapt første gang et bjørneinnbrudd får oppmerksomhet i mediene.

I fjor ble den gigantiske svartbjørnen «Hank the Tank» verdenskjent etter å ha gjennomført flere innbrudd i California. Senere skulle det vise seg at det ikke var snakk om én – men i stedet tre bjørner.

En av disse bjørnene ble bedøvet og fanget i begynnelsen av august.

DNA-bevis knyttet den aktuelle bjørnebinna til minst 21 innbrudd i Lake Tahoe-området, ifølge California Department of Fish and Wildlife (CDFW).

KJEMPEBJØRN: Ryktene om den kleptomane kjempebjørnen «Hank the Tank» gikk verden rundt. Foto: AP / NTB

CDFW tok også inn tre bjørnunger som skal ha vært medskyldige i innbruddene.

Bjørnene ble ikke avlivet tross problematferden, men ble i stedet flyttet til et naturreservat i Colorado.

– Gitt den store interessen for bjørnen, samt den store risikoen for en alvorlig hendelse der bjørnen er involvert, benytter CDFW seg av en alternativ løsning for å beskytte bjørnefamilien og innbyggerne i South Lake Tahoe, skrev departementet i en pressemelding.