Broren til Emilie (20) døde fredag – måtte selv ringe presten for å åpne kirken

Natt til lørdag skjedde det alle frykter.

I 3-tiden ble Emilie Christin Taranger (20) brått vekket av at det ringte på døren til leiligheten hennes i Bergen.

Utenfor sto faren hennes sammen med presten.

– Det var presten som ga oss dødsbudskapet. Det kom som et sjokk. Vi ble helt knust, sier Taranger.

Tre unge mennesker hadde omkommet i en bilulykke i Florø sent fredag kveld. Det var broren til Taranger, kjæresten hans og en venn av dem, fortalte presten.

– Vi tok nyheten veldig hardt, og spesielt moren min. Hun hadde akutt behov for hjelp, sier hun.

Hadde livet foran seg

Taranger forteller at broren var bilinteressert fra ung alder.

– Han tok oppkjøring på 18-årsdagen sin, og utdannet seg som bilmekaniker. I mange år drømte han om å eie en Volvo 240, noe som også gikk i oppfyllelse, forteller lillesøsteren.

Ifølge henne var han sentral person i bilmiljøet i Bergen, som alltid stilte opp dersom kameratene hans trengte hjelp – med bil eller hva det måtte være.

VOLVO-ELSKER: Broren elsket bil. For noen år siden kjørte han denne, en Volvo 244. Foto: Privat

Broren ble bare 23 år gammel. Han skulle hatt hele livet foran seg.



– Han har vært en fantastisk storebror, og har stilt opp for meg når jeg har trengt det. At han ikke kommer hjem igjen, er utrolig vondt.

– Jeg kan ikke forestille meg en hverdag uten han.

Familien vil ikke offentliggjøre navnet til broren, før dette skjer i samråd med politiet og de øvrige familiene.



Klarte ikke å forlate hjemmet

Av presten fikk familien et telefonnummer til livskrisehjelpen i Bergen, som de kunne ringe hvis de hadde behov for oppfølging.



MINNESTUND: Familien satte frem blomster og bilder under minnestunden søndag. Foto: Privat

Det er kommunens tilbud til mennesker som står i akutte kriser, for eksempel etter ulykker.

– Av kriseteamet fikk moren min beskjed om at dersom hun ville ha hjelp, måtte hun komme seg på legevakten, eller vente til mandag før de kunne komme til henne, sier Taranger.

Stemmen hennes sprekker, når hun forteller om hvordan moren hennes opplevde å bli avvist.

– Moren min var helt knust og så preget av hendelsen at hun ikke klarte å gå ut av hjemmet sitt. Det var på lørdag at hun hadde sterkest behov for hjelp. Da er det sjokkerende at kommunen ikke ivaretar henne og oss, sier Taranger.

Hun samler likevel krefter til å fortelle videre, i håp om at det skal hjelpe familien.

Lovet oppfølging

I flere medier lovet Bergen kommune oppfølging av de pårørende.

– Dette er en grufull ulykke. Vår dypeste medfølelse går til pårørende og nære, sa byrådsleder Rune Bakervik til Bergens Tidende.

Han bekreftet til avisen at det psykososiale teamet i Bergen kommune var koblet på.

HALV STANG: Det ble flagget på halv stang utenfor Kulturhuset i Florø etter ulykken. Foto: Rano Tahseen / TV 2

Taranger forteller at moren hennes var i kontakt med kriseteamet igjen på søndag, hvor hun gjentok behovet for hjelp.

– Det såkalte kriseteamet ringte moren min opp da. Hun som ringte, snakket til henne med en veldig ufølsom stemme og sa at de kom til å kontakte henne igjen på mandag.

Stor kontrast

Mens broren og kjæresten som omkom i ulykken bodde i Bergen, var vennen deres opprinnelig fra Florø. Der ble et stort apparat satt i sving etter ulykken.

Allerede i 05-tiden lørdag morgen ble Kulturhuset klargjort til å ta imot alle som trengte et sted å samles.

Samme morgen sa ordføreren til TV 2 at kriseteamet var i full gang med å følge opp familie og venner.

MINNES: Like ved ulykkesstedet i Florø ble det tent lys og lagt ned blomster til minne om de tre unge menneskene som døde i bilulykken. Foto: Kristin Gronning / TV2

Tidlig lørdag kveld ble også kirken åpnet, slik at berørte hadde anledning til å samles, tenne lys og lytte til musikk.

– Vi er her og vi er til stede. Vi vil lytte til folk, spørre hvordan det går og høre på deres historie, sa Prest Erling Nydal til TV 2.

Tilbudet i Florø står i sterk kontrast til tilbudet til de berørte i Bergen, ifølge Taranger.

– Vi har ikke fått noe tilbud eller oppfølging i det hele tatt, sier hun.

ROSER: Prest Erling Nydal la frem roser før han åpnet kirken i Florø lørdag kveld. Foto: Rano Tahseen / TV 2

Taranger forteller at broren og kjæresten hadde mange som var glade i dem i Bergen.

– De var med i et bilmiljø, og det er mange som er helt fra seg. Likevel har ikke vi fått tilbud om samling og hjelp slik de fikk i Florø, sier hun.

Taranger opplevde at familien og venner av broren sto så alene i sorgen, at hun måtte ta saken i egne hender.

Måtte ordne samling selv

Lørdag tok Taranger kontakt med presten i Nygård kirke der broren ble døpt og konfirmert.

– Jeg er bare 20 år, men foreldrene mine er helt knust og handlingslammet. Så jeg måtte gjøre noe, sier hun.

Sammen med presten ble de enig om å arrangere en minnestund for broren søndag kveld.

– Vi hadde veldig behov for å ha en åpen kirke, så vi kunne samles og sørge. Så vi kunne tenne lys og snakke om det som har skjedd. Dette kom jo som et veldig sjokk, sier Taranger.

– Familien trenger sårt hjelp

TV 2 har også vært i kontakt med Linda Kristin Hallseth, som er en nær venn av familien.

– Det er godt å se at familier og venner fikk god hjelp av kommunens kriseteam i Florø. Men pårørende i Bergen fikk ingen hjelp, kun prest og politi hjem midt på natten. Det er en skam, sier hun.

MINNESTUND: Under minnestunden samlet familie, venner og bekjente seg for å kunne stå sammen i sorgen. Foto: Privat

Hallseth skjønner ikke at en familie som står i en så stor sorg, selv må ta ansvar for at de berørte får et sted å samles.

– Er det virkelig sånn det skal være? Familien trenger sårt hjelp, og jeg er rasende på deres vegne, sier hun.

Bergen kommune beklager

Det er byråd for barnevern og sosiale tjenester, Line Berggreen Jacobsen (Ap), som svarer på vegne av Bergen kommune.

– Vi beklager hvis pårørende opplever at kommunens kriseberedskap ikke har vært god nok, skriver byråden i en e-post til TV 2.

Hun viser til at psykososial krisevakt har vært påkoblet og tilgjengelig, men sier samtidig at de har forståelse for at «det kan virke forvirrende at kriseteamet i bydelene ikke overtar før mandag.»

– Livskrisehjelpen var i tillegg åpen gjennom helgen, men vi er ydmyke på at rett hjelp til rett tid oppleves forskjellig, og vi er glade for at pårørende nå opplever god oppfølging, fortsetter Berggreen Jacobsen, og legger til at de er glade for at familien har holdt minnestund.

Line Berggreen Jacobsen er byråd for barnevern og sosiale tjenester i Bergen kommune. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Fikk hjelp for sent

Familien fikk bedre oppfølgning mandag. Det forteller familievenn Linda Kristin Hallseth.

Livskrisehjelpen kom på hjemmebesøk til faren og hjalp familien med praktiske ting, som familien ikke hadde vært i stand til å gjøre selv.



– De opplever at de ble godt ivaretatt i dag. De ble også lovet at teamet skulle komme tilbake igjen i morgen, sier Hallseth til TV 2 mandag ettermiddag.

Moren til Taranger ble også kjørt til livskrisehjelpen ved Bergen legevakt og har fått oppfølging der.



Selv om Hallseth er glad for at familien fikk hjelp mandag, mener hun hjelpen kom for sent.

– De ansatte som kom i dag, sa at de bare jobbet i ukedagene. Det store problemet er at de skulle vært der på lørdag allerede.



MINNESTUND: I Florø møtte hundrevis opp til en spontan minnestund ved ulykkesstedet lørdag ettermiddag. Den var det ungdommen selv som tok initiativ til, fortalte ordføreren. Foto: Rano Tahseen / TV 2

Vil ha svar

Emilie Christin Taranger forteller at hun finner trøst i at mange møtte opp i minnestunden søndag for å hedre broren.

– Det var utrolig mange som møtte opp, og det var helt rørende å høre de fine ordene som folk hadde å si om han, sier hun.

Selv om Taranger står i en stor sorg, har hun behov for å fortelle offentligheten om det familien har opplevd.

– Vi vil at det skal bli en sak. Jeg vil at folk skal vite hvordan min brors familie og venner ble neglisjert av kommunen, sier hun.

Hun håper også familien kan få et skikkelig svar på hvorfor de ikke fikk et bedre tilbud med en gang.

– Jeg håper vi kan få et ordentlig svar fra kommunen om hvorfor det har blitt som det har blitt. Forhåpentligvis kan vi få bedre hjelp fremover, i tillegg til at dette ikke skjer andre, sier hun.