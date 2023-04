Britisk forsker til TV 2: Fraråder nordmenn å reise

BEHANDLING: Klinikken Hyperbaric Center of Cascais i Portugal forteller at de ser lovende resultater etter trykkammerbehandling. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

At norske long covid-pasienter velger å reise utenlands for eksperimentell behandling, er kanskje ikke så rart.

Det finnes ingen kur mot sykdommen, og behandlingstilbudet er svært begrenset.

Symptomene er ofte mange, og for noen så invalidiserende at de som rammes ikke lenger klarer hverdagen.

TV 2 har tidligere fortalt om Britt Elin Gihleengen (39) som er sykmeldt på tredje året. Hun satset alt og reiste utenlands for å prøve eksperimentell behandling på Kypros og i Portugal.

BEHANDLING: Britt Elin Gihleengen under sin 40. og siste behandling med hyperbar oksygenbehandling i Cascais i Portugal i mars. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Noen leger og forskere mener behandlingsmetodene viser lovende resultater. Andre er mer skeptiske, og advarer mot å betale dyre dommer for behandlingen utenlands.

Globalt fenomen

Gihleengen reiste ikke i tro om at behandlingene skulle kurere henne. Men fordi hvert øyeblikk hun kjenner seg litt mer som sitt gamle jeg, er verdt kreftene, tiden og pengene, mener hun.

– Jeg klarer fortsatt ikke å trene eller jobbe, men jeg har fått mer av livet tilbake. Jeg føler at jeg kanskje er ti prosent nærmere å bli frisk. Det er et stort steg for meg, som har vært syk så lenge, sier hun.

DÅRLIG: Britt Elin Gihleengen opplever at behandlingstilbudet, kunnskapen og oppfølgingen av long covid-pasienter i Norge, er altfor dårlig. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

TV 2 er kjent med at en håndfull andre nordmenn med long covid har forsøkt behandling i utlandet. Hvor vanlig dette er, finnes det ingen oversikt over. Men at det er et globalt fenomen, er det ingen tvil om.

Tusenvis av pasienter som Britt Elin, som er frustrert over mangelfull behandling i hjemlandet, reiser til klinikker som tilbyr eksperimentell behandling på Kypros, i Tyskland og Sveits. Det viser en undersøkelse British medical journal har gjort sammen med ITV News.

Behandlingene Gihleengen har vært igjennom er ikke rimelige. Ved The Long Covid Center på Kypros koster én aferesebehandling i overkant av 19.000 norske kroner.

Ved Hyperbaric Center of Cascais koster ti behandlinger i trykkammer, som klinikken selv mener et minimum antall behandlinger, omtrent det samme.

OKSYGEN: Britt Elin Gihleengen ligger i kammeret omringet av 100 prosent oksygen, og med et trykk som tilsvarer et dykk på 15 meter. Lege Francisco Gamito Guerreiro kommuniserer med henne via telefon. Foto: Fanny Bu / TV 2

Selv anslår Gihleengen at hun har brukt nesten en halv million kroner på reise, opphold og behandling.

Det er særlig kostnadsaspektet sett opp mot at det finnes lite forskning på behandling av long covid, som gjør at flere stiller seg kritisk.

Fraråder

– Behandlingen er dyr og har ingen beviste helsegevinster mot long covid. Vi har heller ingen solide bevis på at behandlingen forbedrer symptomene, sier Shamil Haroon til TV 2.

Han er klinisk foreleser i primærhelsetjenesten ved University of Birmingham og en av forskerne bak studien Therapies for Long Covid in Non-hospitalised Patients (TLC).

NORGE: Hyperbar oksygenbehandling benyttes også i Norge. Det brukes primært til å behandle trykkfallssyke, sår og gassemboli, som er gassbobler i blodbanen. Foto: Fanny Bu / TV 2

Haroon er særlig skeptisk til aferesebehandling, også kjent som «blodvasking», mot long covid, ettersom det ikke har blitt gjennomført randomiserte kontrollstudier. Metoden regnes som «gullstandarden» for å undersøke effekten av en behandling.

– Kan det likevel være verdt for pasienter å prøve behandlingen?

– Jeg ville ikke anbefalt det, men unntak av under en registrert og riktig utført randomisert kontrollstudie.

Skeptisk til effekt

Infeksjonsmedisiner Arne Søraas forteller at mange forsøker å eksperimentere med behandlinger mot long covid, som allerede brukes mot andre sykdommer.

– Det er selvfølgelig lurt, men det er også god grunn til å vente at de fleste av disse behandlingen ikke vil virke fordi vi ikke egentlig vet hva long covid er for noe, sier han.

KUNNSKAPSHULL: Arne Søraas er prosjektleder av koronastudien, som forsker på koronaviruset og ettervirkningene. Etter tre år med viruset, er det fortsatt mye vi ikke vet. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Søraas forteller at han heier på all forskning som kan gi flere svar. Samtidig er han kritisk til at private klinikker tilbyr eksperimentell behandling uten at det inngår i et forskningsprosjekt.

– Slike behandlinger bør etter min mening foregå mest mulig innenfor kliniske studier fordi da lærer vi mest mulig, raskest mulig, om hva som virkelig hjelper, og det er bra for alle.

Søraas forteller at det er i ferd med å vokse frem et sterkt økende marked for long covid-behandling i verden. Han er bekymret for at pasientene skal bli utnyttet ettersom mange er desperate etter å bli bedre.

– Klinikker som på dårlig grunnlag tjener penger på denne pasientgruppen, synes jeg er ille. Når det ikke er dokumentert behandling, så er det vanskelig å forsvare å gjøre profitt på det.

OKSYGEN: Hver behandling varer i en time. For å få tiden til å gå, ser Britt Elin Gihleengen på Netflix. Foto: Fanny Bu / TV 2

Ser effekt

TV 2 har tidligere fortalt om at klinikken i Cascais har sett bedring hos de 24 pasientene med long covid de så langt har behandlet.

Selv om eieren av klinikken, doktor Maria Luís Gameiro, er enig i at behandling hos dem er dyrt, mener hun at de ikke kan legge seg på et lavere prisnivå.

– Prisene våre er så lave som mulig. Oksygen er veldig dyrt. I tillegg har vi de beste legene og sykepleierne, som må bli betalt i henhold til erfaringen, sier hun.

ØNSKER FORSKNING: Selv om behandlingene ved klinikken i Cascais ikke inngår i et forskningsprosjekt i dag, stiller doktor Maria Luís Gameiro seg positiv til at de kan gjøre det i fremtiden. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Long covid har ingen kur, og behandlingen dere tilbyr er kostbar og eksperimentell. Tjener dere profitt på en pasientgruppe som er særlig sårbar nå?

– Nei, behandlingen vi tilbyr er ikke en kur, men den er et steg på veien. Vi opplever at vi hjelper pasientene som kommer til oss, så hvorfor skal vi ikke tilby dette? Vi skulle selvfølgelig ønske at vi kunne hjelpe flere, men vi får ikke statlig støtte, sier Gameiro.

Ettersom koronaviruset er nytt, mener hun vi er helt avhengig av å prøve ut eksperimentelle metoder i jakten på god behandling.

– Hyperbar oksygenbehandling gir god effekt på pasientene vi har hatt hos oss. Jeg mener vi må ha et åpent sinn når det kommer til nye behandlinger mot long covid, som samtidig har lav helserisiko.

– Kan gi økte helseplager

Helsedirektoratet anbefaler alle som plages av senvirkninger etter covid-19 om å søke hjelp i norsk helsetjeneste, og ikke bruke store summer på udokumentert behandling i utlandet.

– Det er en fare for at man kommer bort i behandlingstilbud som er økonomisk motivert og i verste fall kan gi økte helseplager, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

I Norge følges long covid-pasientene vanligvis opp av fastlege og med videre henvisning til spesialist.

ANSVAR: Det er Helsedirektoratet som ansvar for behandlingstilbudet til long covid-pasienter. Espen Rostrup Nakstad erkjenner at tilbudet ikke er optimalt i dag. Foto: Tom Rune Orset

De som sliter med smak- og luktesans følges opp av øre-nese-halslege, mens plager knyttet til hukommelse, konsentrasjon og slapphet ofte vurderes av nevrolog.

De regionale helseforetakene har i tillegg hatt et tverrfaglig tilbud i hver helseregion for sammensatte plager.

Nakstad anerkjenner at det er store kunnskapshull, som gjør det utfordrende å hjelpe long covid-pasientene i dag.

– Det er ikke forsket nok til at vi vet nøyaktig hva som virker og ikke. Det er en utfordrende situasjon at vi har for lite kunnskap om effektene av dette viruset, sier han.