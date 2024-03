Brenna slår kraftig mot MDG: – Helt uansvarlig

– Jeg mener det er helt uansvarlig å foreslå, sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) til TV 2.

Onsdag sa MDG-politiker Lan Marie Berg til VG at hun ønsker å innføre firedagers arbeidsuke, som et tiltak for å forebygge utbrenthet og skape bedre balanse mellom jobb og fritid.

Kortere arbeidstid er en av de viktigste sakene i landsstyremøtet til MDG på fredag, ifølge Berg.

NÅ ER DET NOK: Lan Marie Berg, nestleder i MDG, vil ta utradisjonelle grep for å bedre den psykiske og fysiske helsa til folk. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Nå har arbeidsministeren regnet på hvor mye det ville kostet velferdsstaten.

– Det MDG forslår, at alle skal jobbe 20 prosent mindre, vil utgjøre 750 milliarder kroner i dagens pengeverdier, sier Brenna.

Det tilsvarer om lag en tredjedel av statsbudsjettet.

Krever ærlighet fra MDG

– Hvis man kommer med et politisk forslag, må man være ærlige om konsekvensene, sier Brenna.

Hun berømmer MDG for å være opptatt av arbeidsliv, men mener forslaget er helt på bærtur.

– Konsekvensene ville vært 750 milliarder kroner mindre i verdiskapning og dermed mange milliarder mindre å bruke på velferd.

Brenna mener forslaget går midt imot dagens utfordringer med mangel på arbeidskraft.

– Norge trenger at flere jobber og at flere jobber heltid. Vi blir stadig flere i arbeidsufør alder, med enormt store oppgaver som skal løses og store samfunnsutfordringer.

Ikke politikernes jobb

Brenna mener det blir feil at politikere skal lovfeste mindre arbeidstid. Hun mener dette er noe partene i arbeidslivet finner løsninger på.

– Jeg tror veien til lavere sykefravær er å ta tak i det på arbeidsplassen. Arbeidstaker og arbeidsgiver må snakke om hvordan de kan bli mer produktive og hvordan de kan få mindre stress på arbeidsplassen.

UFORSTÅELIG: Tonje Brenna, arbeids- og inkluderingsminister (Ap), kan ikke forstå hvordan MDG har regnet seg frem til at dette er et lurt forslag. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Dette er vi flinke på i Norge, mener Brenna.

– Vi har et arbeidsliv som er godt organisert. Vi har ansvarlige parter som diskuterer hvordan vi kan løse utfordringene på arbeidsplassene best mulig. Det er verdifullt å ta vare på.

– Dette forslaget er en slags fallitterklæring mot den norske modellen, sier Brenna.

ARBEIDSPLASSEN: Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna mener det er arbeidstaker og arbeidsgiver som må snakke sammen om hvordan de vil ha det på jobb. Her fra et besøk på Mariehaven helsehus og mottak på torsdag, hvor de snakket om inkluderende arbeidsliv. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Erkjenner problem

Arbeidsministeren erkjenner at sykefravær er et enormt problem som har vokst de siste årene, men at folk får en ekstra dag med helg tror hun ikke er løsningen.

– Jeg tror ikke det er så enkelt som at høyt sykefravær skyldes høy arbeidstid.

– Er det noe du vil si til MDG?

– Det norske arbeidslivet fungerer godt fordi vi har et partssamarbeid som gjør at vi finner gode pragmatiske løsninger uten at politikere trenger å blande seg i alt. Også må vi anerkjenne verdien av folks arbeid. Arbeid bidrar til fellesskapet, sier Brenna.

Skuffet over Brenna

– Jeg synes det er synd at Brenna har så små ambisjoner på vegne av nordmenn, sier nestleder i MDG, Lan Marie Berg, til TV 2.

MDG er bekymret over utbrente unge som melder seg ut av arbeidslivet og småbarnsforeldre i tidsklemma.



– Vi skal jobbe for å leve, ikke leve for å jobbe.

SKUFFET: Lan Marie Berg, nestleder i MDG, er skuffet over at arbeidsminister Tonje Brenna (Ap) ikke vil vurdere forslaget. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Berg er uenig med Brenna når hun sier at politikerne ikke bør blande seg.

– Det er en politisk prioritering som vi hadde håpet at Arbeiderpartiet kunne ha vært åpne for. Så skal selvsagt partene i arbeidslivet være skikkelig involvert. Flere LO-forbund har ønsket seg kortere arbeidstid i mange år, sier Berg.

Tonje Brenna mener likevel det er feil om politikerne skal gripe inn.

– Jeg mener det aldri kan være et politisk mål å redusere velferdens viktigste forutsetning: At du og jeg jobber, blant annet for å finansiere ordninger som kommer hver og en av oss til gode, sier Brenna.

Feil regnestykke

Berg synes heller ikke regnestykket til arbeidsministeren er helt sannferdig.

– Hun tar ikke med at man i dag bruker 53 milliarder kroner i året på sykmeldinger og hva man kan spare på at folk ikke blir syke av stress og klarer å stå i jobb. Hun unnlater også å nevne at kortere arbeidstid vil kunne bidra til å gjøre det lettere å rekruttere til yrker vi trenger flere folk i, og å få dem til å stå lengre i yrket. For eksempel slutter hver femte sykepleier i løpet av 10 år - det taper vi mye på!

BEKYMRET: Lan Marie Berg, nestleder i MDG, er bekymret for hvordan arbeidstiden går utover den psykiske helsen til nordmenn. Foto: Erik Edland / TV 2

Hun understreker at MDG ikke ønsker å innføre kortere arbeidstid over natten, men at staten skal ha prøveprosjekter for å se på ulike løsninger i offentlig sektor.

– Brenna har åpenbart ikke satt seg helt inn i hva MDG foreslår, sier Berg.

Frykter for helsen

Brenna kaller forslaget til MDG uansvarlig, men Berg har et annet syn på hvem som fraskriver seg ansvar her.

– Det som er uansvarlig er å på den ene siden si at vi må jobbe lenger, men på den andre siden ikke sørge for at folk klarer å stå så lenge i jobbene sine.

PÅ HØY TID: Lan Marie Berg, nestleder i MDG, mener det er på høy tid at norske politikere diskuterer muligheten for å korte ned på arbeidstiden. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

Berg er ikke uenig med Brenna om at vi mangler folk i arbeid.

– Norge trenger arbeidskraft. Men vi er i ferd med å slite ut de som allerede er i jobb.

– Dessuten lurer jeg på hva arbeidsministeren mener løsningen er når mer enn halvparten av norske arbeidstakere sier at jobben går utover den mentale og fysiske helsen, eller at 8 av 10 unge arbeidstakere sier de har vært eller er nære ved å bli utbrent? Arbeiderbevegelsen har kjempet for kortere arbeidstid fordi mer fritid også er et viktig gode og frihet. Det hadde vært bra om Brenna ville videreføre den arven.