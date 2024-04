Brenna-saken: Fikk ekstrapenger fra statsministeren til Utøya-økning

– Jeg tok initiativet til å innvilge en økning på 1,5 millioner kroner til skoleprosjektet der Utøya AS var involvert, sier settestatsråd Anne Beathe Tvinnereim.

Men da hun skulle legge økningen i støtten til skoleprosjektet inn i statsbudsjettet, måtte Tvinnereim gå til statsminister Jonas Gahr Støres kontor for å skaffe pengene.

– Da vi nærmet oss budsjettkonferansen i august, tok jeg kontakt med stabssjefen på Statsministerens kontor om hvordan dette skulle gjøres. Konklusjonen ble at jeg foreslo en økning på 1,5 millioner kroner som et friskt tilskudd vi hentet fra profilpotten til regjeringen, forteller Tvinnereim.

Bryter tausheten

Hun uttaler seg for første gang om saken der Tonje Brenna har fått kritikk i Stortinget for sin håndtering av egen habilitet.

SKAFFET PENGER: Statsminister Jonas Gahr Støre, finansminister Trygve Slagsvold Vedum, Ap-nestleder Tonje Brenna og utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim på regjeringens budsjettkonferanse på Klækken hotell i mars i år. Foto: Javad Parsa

Brenna fikk like før påske en rekke nye spørsmål hun må besvare fra Stortingets kontrollkomité om hennes håndtering av saken med statsstøtte til et skoleprosjekt der pengene kom Utøya AS til gode.

Brenna har selv erkjent at hun var inhabil da hun som statsråd bevilget penger til skoleprosjektet «demokratiutvikling og 22. juli» i regi av Wergelandsenteret. Årsaken er at store deler av pengestøtten Brenna bevilget endte opp hos selskapet Utøya AS, der tre nære venner av henne sitter i styret.

Brenna har flere ganger understreket at hun bare har videreført pengestøtten til prosjektet og ikke selv økt støtten over statsbudsjettet.

– Tilskuddet ble i 2022 og 2023 videreført på samme nivå som under Solberg-regjeringen, sa Brenna i høringen.

AP-NESTLEDER: Tonje Brenna er nestleder i Ap. Foto: Erik Edland / TV 2

Dette fortalte hun ikke

Det hun ikke snakket om i høringen var hvilken rolle hun hadde i arbeidet med statsbudsjettet for 2024. Allerede 30. november 2022 mottok Brennas departement en foreløpig søknad fra Wergelandsenteret om tilskudd til skoleprosjektet.

Der ba de om en økning i tilskuddet på 1,5 millioner kroner, slik at samlet støtte i 2024 skulle utgjøre 6,5 millioner kroner. Av dette skulle om lag 2,5 millioner kroner gå direkte til å dekke utgifter for Utøya AS, ifølge budsjettsøknaden.

TV 2 har snakket med en rekke kilder i regjeringsapparatet for å kartlegge hvordan Tonje Brenna forholdt seg til søknadene hun mottok som kunnskapsminister fra Det europeiske Wergelandsenteret om en økning av støtten til skoleprosjektet «22. juli og demokratiutvikling».

Kilder: Brenna ønsket økning

To av TV 2s kilder forteller at de, på innsiden av regjeringsmøter, har oppfattet at Brenna brakte opp prosjektet i diskusjoner og at hun skal ha ytret ønske om at bevilgningene skulle økes. Pengene skal Brenna ha argumentert for å hente av regjeringens profilpott – fellespotten for satsinger.

Dette avviser Brenna.

– Jeg har ikke gitt føringer om skoleprosjektet, verken i forkant av budsjettprosessen i departementet eller under det videre arbeidet med budsjettet i regjering. Jeg har heller ikke tatt noe initiativ til å øke tilskuddet til skoleprosjektet, verken i forkant av budsjettprosessen i departementet eller under det videre arbeidet med budsjettet i regjering, sier Tonje Brenna til TV 2.

HØRING: I november møtte Tonje Brenna til høring i Stortingets kontrollkomite. Her møtte hun pressen etter høringen. Foto: Fride Sørensen / TV 2

Til Stortinget har Brenna forklart at hun aldri foreslo å øke støtten.

– Jeg foreslo ikke endringer i tilskuddet, sa Tonje Brenna da hun 7. november i fjor møtte til kontrollkomiteens høring om habilitetssakene.

I budsjettkonferansen får alle statsråder noen få minutter hver til å legge frem sine ønsker og prioriteringer for sine departementer.

Etter at Brenna i juni fjor erklærte seg inhabil i saken med pengestøtten til skoleprosjektet ble saken oversendt Anne Beathe Tvinnereim, som er utviklingsminister i Utenriksdepartementet. Men på regjeringens budsjettkonferanse 5.–7. mars i fjor på Klækken hotell ved Hønefoss var prosjektet fortsatt under Brennas ansvar.

Habilitets-rot

TV 2 har ikke kunne klarlegge om Brenna brakte prosjektstøtten opp under denne konferansen. Imidlertid vet TV 2 at Kunnskapsdepartementets interne budsjettplaner i midten av mai i fjor ikke inneholdt noen økning i tilskuddet til skoleprosjektet.

Tidspunktet for budsjettkonferansen i mars i fjor er uansett interessant for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité: to uker etter møtet gikk Brennas statssekretær Sindre Lysø til embetsverket i Kunnskapsdepartementet og ba om hjelp til en habilitetsvurdering.

Den habilitetsvurderingen har Brenna og hennes etterfølger som kunnskapsminister, Kari Nessa Nordtun, tviholdt på å holde hemmelig. I et brev fra kontrollkomiteen før påske ba Lan Marie Nguyen Berg fra MDG om at regjeringen på nytt vurderer å offentliggjøre denne.

Plutselig nye dokumenter

5. mars i år vedtok Stortinget kritikk mot Brenna for sin håndtering av Utøya-saken. Etter et innsynskrav fra TV 2 sendte regjeringen tre dager senere plutselig over en rekke nye dokumenter til Stortingets kontrollkomité, som kastet nytt lys over hvor langt prosessen med å bevilge pengestøtten til Utøya-prosjektet var kommet under Brennas ledelse i arbeidet med budsjettet for 2024:

12. mai 2023 ble det sendt et samlenotat om intern fordeling av Kunnskapsdepartementets budsjett for 2024 til politisk ledelse i departementet.

«Notatet omfatter samtlige forslag til budsjettendringer på kunnskapsministerens område» skriver departementet.

To dager senere, 14. mai, fikk Brenna og hennes politiske ledelse i departementet på nytt tilsendt et notat om hvordan Utøya-prosjektet skulle finansieres i budsjettet for 2024.

Og to dager etter det igjen, 16. mai, fikk Brenna ifølge sin egen redegjørelse vite at hennes statssekretær erklærte seg inhabil i tildelingene.

Først én måned senere, 20. juni, gikk Brenna ut og erklærte seg selv inhabil og sa hun hadde gjort feil i håndteringen av pengestøtten til Utøya-prosjektet. Regjeringen oppnevnte utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim som settestatsråd.

Var kolleger

Brenna og Tvinnereim kjenner hverandre fra før de kom i regjering i 2021. Da kom begge fra vervene som henholdsvis leder og nestleder i fylkesrådet i Akershus, der Ap og Sp overtok makten etter lang tids Høyre-styre i fylket.



I juni i fjor fikk Tvinnereim altså ansvaret med å håndtere Brennas habilitetsskandale.

DUO: Tonje Brenna og Anne Beathe Tvinnereim ledet fylkesrådet i Akershus i august 2020. Foto: Vidar Ruud

– På dette tidspunktet var verken jeg eller embetsverket i Kunnskapsdepartementet bevisst på at samarbeidet mellom Wergelandsenteret og Utøya AS er å anse som økonomisk støtte til Utøya AS, og at habilitet overfor Utøya AS var det relevant for meg å vurdere, forklarte Brenna i høringen om hvorfor hun ikke hadde oppdaget dette før.

Da budsjettet for 2024 ble lagt frem av regjeringen i oktober fikk Wergelandsenteret innvilget hele økningen de hadde søkt om til Utøya-prosjektet på 1,5 millioner kroner.

Det skjedde til tross for at embetsverket i Kunnskapsdepartementet ikke selv hadde innstilt på å øke pengestøtten. Det viser departementets interne utkast til disposisjonsplaner, erfarer TV 2.

– I denne saken kan jeg si at skoleprosjektet ikke hadde fått noen økning i budsjettet for 2024, hadde det ikke vært for at jeg som settestatsråd tok et politisk initiativ til å øke tilskuddet selv. Det lå med andre ord ikke an til en økning, før jeg tok politisk initiativ til det, sier Tvinnereim.

Bestemte seg for økning

Tvinnereim sier hun gikk grundig inn i saken.

– Jeg fikk oversendt søknaden fra Wergelandsenteret, der de ba om en økning, sammen med embetsverkets vurdering og innstilling i saken. Jeg utfordret embetsverket på å kvalitetssikre behovet. Jeg fikk rettferdiggjort at det stemte at Wergelandsenteret måtte kutte i aktiviteten hvis ikke regjeringen økte støtten, sier Anne Beathe Tvinnereim.

– Hvorfor foreslo du å gi økt støtte?

SETTESTATSRÅD: Anne Beathe Tvinnereim. Foto: Øyvind Brattegard / TV 2

– Kampen mot ekstremisme og radikalisering er viktig for regjeringen. Det ville vært helt feil signal om Wergelandsenteret måtte nedskalere sitt arbeid. Vi hadde også et bakteppe med sjokket etter terroren mot pride i 2022. Da var det min plikt å vurdere saken helt uavhengig av hva som tidligere var vurdert. Jeg aner ikke hva Tonje ville gjort dersom hun fortsatt var habil i saken. Det er uansett irrelevant.

– Hadde du noen betenkeligheter med ikke å følge embetsverkets innstilling?

– Selvfølgelig ikke. Det er jobben min, sier Tvinnereim.

Tvinnereim forteller at hun gjennomførte flere møter med embetsverket i Kunnskapsdepartementet om saken før hun bestemte seg for å øke pengestøtten.

– Jeg hadde aldri noen kontakt med Tonje Brenna eller andre i politisk ledelse om denne saken. Jeg har heller aldri hørt de snakke om dette, sier Tvinnereim.