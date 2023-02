Brenna om utdanning: – Jobb hardt og ha det hyggelig

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) mangler formell utdanning etter videregående skole, men har vist at det er mulig å nå til topps uten. Her er hennes råd til årets avgangselever - om eksamen, friår eller studier.

Avgangselevene i videregående skole står foran noen tøffe måneder, der de skal gjennom eksamen for første gang etter at det ble satt på pause i «korona-tiden».

Samtidig med forberedelser til eksamen skal det gjøres en siste innsats for standpunktkarakter og russetiden begynner å ta fart.

Mange bestemmer seg nå for om de skal studere eller ta et friår og jobbe etter 13 år på skolen.

– Ta det rolig

I fjor var det 135.000 søkere til universiteter og høgskoler gjennom såkalt Samordna opptak (SO), og fristene for høstens studier begynner å løpe allerede fra 1. mars.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (35) oppfordrer elever som føler at de er inne i en skjebnetid, der alt står på spill, til å ta det rolig, og sier at det kommer til å gå bra.

– Jeg tror alle som er ferdig med et nivå på skolen, og skal ta valg, kan kjenne på nervøsitet og bekymring for framtida. Så håper jeg likevel at de klarer å beholde roen og tenke nøye gjennom «hva er det egentlig jeg har lyst til å gjøre?».

– Dette er elever som ikke har tatt eksamen tidligere på videregående. Har de grunn til å være nervøse nå?

– Jeg tror vi som voksne rundt skal være litt flinkere til å fortelle ungdommene våre at det kommer til å gå bra. De aller fleste er litt nervøse for eksamen. Det gjør også at vi er litt skjerpet, men det kommer til å gå bra. De kommer til å klare å ta eksamen, og de kommer også helt sikkert til, etter å ha tenkt seg litt om, å finne ut hva de har lyst til å gjøre videre, sier Brenna.

Det er ikke slik at hvis du ikke presterer på topp nå, så er løpet kjørt, beroliger kunnskapsministeren.

– Samtidig så vet vi jo at norske elever er veldig, veldig flinke. De jobber hardt. De trives godt på skolen. De anstrenger seg for å få gode resultater, og vi har et stort mangfold av ulike valg du kan ta etter videregående også, så jeg håper jo at man både jobber hardt, husker å ha det hyggelig, men at man også finner det man har lyst til å gjøre etter videregående, for det er tross alt det viktigste.

Tok den politiske veien

Brenna har selv ikke noen formell utdannelse etter videregående skole. Hun forteller at hun var innom studier og jobb før hun ble ansatt i LO i 2009, men er en «politisk broiler.»

Brenna startet som politisk rådgiver i AUF og ble valgt inn på fylkestinget for Ap i Akershus i 2007. Hun ble ansatt som ungdomssekretær i LO i Akershus og Oslo i 2009, og generalsekretær i AUF i 2010.

Den politiske karrieren tok fart da hun ble politisk rådgiver i Justisdepartementet og deretter ved Statsministerens kontor for Jens Stoltenberg.

I 2021 gikk hun inn som kunnskapsminister i Støres regjering. Hun er vararepresentant til Stortinget fra Akershus og den heteste kandidaten til å bli ny nestleder i Arbeiderpartiet.

– Er du et bevis på at man ikke nødvendigvis må ta studier for å lykkes? Du har gått helt til topps i Arbeiderpartiet?

– Jeg tror man lærer en del ting, uansett hva man bruker tiden sin på, enten det er på høyskole, universitet, fagskole, ute i arbeidslivet eller på andre måter tilegner seg erfaring. Så det er bra uansett, og smart å ta studier og sørge for at man har nok formell kompetanse til å få den jobben man har lyst på. Men jeg mener også at det er veldig bra med de elevene som tar fagbrev. Fagskole finner andre veier til spennende jobber som ikke handler om høyere utdanning.

– Du valgte å ikke gå videre på studier etter videregående, hvorfor tok du det valget?

– Jeg har både jobbet litt og studert litt underveis og trivdes veldig, veldig godt med det. Men jeg tror den viktigste grunnen til at jeg har trivdes, er at jeg har funnet noe som interesserer meg, og som jeg har lyst til å drive med.

– Ikke for alle å bli kunnskapsminister

Det er mange avgangselever som tar et såkalt «friår» etter videregående, kombinert med jobbing og reising. Spørsmålet om studier blir lagt på is, og for noen aldri tatt opp igjen.

– Jeg tror ungdommene våre er like forskjellige som alle oss andre. Noen synes det er kjempespennende og morsomt å gå på skole. Andre kunne tenke seg å gjøre noe annet, og det viktigste er jo at man har det bra og føler at det man driver med gir mening i tilværelsen. En del av ungdommene våre tar høyere utdanning. En del vil ikke, men det viktigste er at de kommer seg i jobb etter hvert, kan tjene til livets opphold og og høre til i et arbeidsfellesskap. Det er aller viktigst.

Brenna er mer opptatt av å snakke om hvordan hun har det i dag, enn valgene hun gjorde etter videregående.

– I dag er jeg veldig glad for at jeg får lov til å drive med politikk, uavhengig av hvilke valg som er tatt før, hva jeg har studert og jeg ikke har studert, så jeg har det kjempemorsomt på jobb hver eneste dag.

– Jeg synes politikk er gøy, og jeg tror ulike folk har ulike preferanser. Det er ikke for alle å være kunnskapsminister, og det er ikke for alle å studere heller, så man må finne sin vei, sier Brenna.

– Hva var det som gjorde at du ikke tok studier da?

– Det var jo litt tilfeldig, og sånn er jo politikk også at noen ganger så får man en mulighet man kanskje har planlagt. Jeg hadde mer lyst til å jobbe, så det var egentlig sånn det endte for min del.

– Er dette valg du er glad for at du gjorde i dag?

– Jeg er veldig glad for den jobben. Jeg trives veldig, veldig godt med å være statsråd og få lov til å drive med politikk, særlig med utdanningspolitikk. For det mener jeg er noe av det viktigste vi gjør for å bygge et samfunn der folk opplever å kunne høre til og føle trygghet. Det er jo det å forberede elevene våre på det arbeidslivet de skal ut i, som er skolens hovedoppdrag, samtidig som vi sørger for at de blir ja, har venner og har det trygt og godt. Så jeg er veldig privilegert som får lov til å jobbe med det.

– Du sa at du hadde vært innom noen studier, men ikke avsluttet, er det du har lyst til å fullføre?

– Det er litt sånn sammensurium av forskjellige ting, så det orker jeg ikke å tenke på nå.

Brenna opplyser at hun har vært innom sosiologi ved Universitetet i Oslo og velferdsfag ved Høgskolen I Oslo

Kamp om nestlederpost

Onsdag ble det klart at Rogaland Arbeiderparti har foreslått Hadia Tajik som ny nestleder i Arbeiderpartiet. Tidligere har AUF lansert Brenna som kandidat til den viktige posten.

Brenna vil foreløpig ikke kommentere om hun vil stille som kandidat på landsmøtet.

– Jeg skal i hvert fall uansett være kunnskapsminister og gjøre det jeg kan for norsk skole. Og så etter hvert så skal valgkomiteen i Arbeiderpartiet begynne å jobbe. Og da kommer jeg til å svare de på det.

– Nå er jo valgkomiteen nedsatt. Har du hatt kontakt med den?

– Det er sånn Arbeiderparti at man blir nominert fra fylkespartiene, så etter hvert så kommer vi til å diskutere diskusjon om dette i mitt fylkesparti. Og da må jeg ta den diskusjonen der.

– Kommer du til å si ja hvis de spør?

– Jeg kommer til å ta den diskusjonen internt i Arbeiderpartiet internt i Akershus Arbeiderparti, og så får vi se.

– Men du har lyst til å fortsette å gjøre en toppjobb for Arbeiderpartiet?

– Jeg er veldig lyst til å fortsette den jobben jeg har som kunnskapsminister å gjøre det jeg kan fra norsk skole skal bli enda bedre og noe av det viktigste vi driver med da er jo å forberede elevene på den det livet de skal ut i når de er ferdig på skolen. Og det tror jeg synes jeg er utrolig meningsfylt, så det gleder meg veldig til å fortsette.

– Men er du forberedt, hvis du skulle få spørsmål om å bli nestleder?

– Jeg er forberedt på de prosessene vi skal ha internt i Arbeiderpartiet å svare på alle spørsmål der før jeg svarer deg på det.