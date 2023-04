Brenna og Vestre utpekt til prestisjeverv på Ap-landsmøtet

– Jeg er glad for at Tonje og Jan Christian har sagt ja til å ta på seg det ansvaret det er å lede hver sin redaksjonskomité på landsmøtet vårt i mai, sier partileder Jonas Gahr Støre til TV 2.

Sammen med nestleder Bjørnar Skjæran og partisekretær Kjersti Stenseng har han foreslått at det er Tonje Brenna og Jan Christian Vestre som får oppdraget med å forhandle og lande de viktigste politiske beslutningene på landsmøtet til Arbeiderpartiet.

Ønsket til ledelsen

At det nettopp er Brenna og Vestre som får det prestisjefylte oppdraget med å lede de to redaksjonskomiteene, vil bli lagt merke til internt i Ap. Både Vestre og Brenna er foreslått som nye medlemmer av partiledelsen på årets landsmøte. Mens Brenna allerede virker å ha sikret seg jobben som nestleder, er Vestres navn til diskusjon i valgkomiteen nå, erfarer TV 2.

Landsmøtet skal altså ha to såkalte redaksjonskomiteer, som skal komme med forslag til politiske vedtak og uttalelser som kan samle bredest mulig flertall på landsmøtet.

Den ene komiteen, som Vestre skal lede, får ansvaret for politikkområdene energi, klima og kraft. Vestre må dermed blant annet håndtere den mye omtalte uttalelsen fra tidligere nestleder Trond Giskes lokallag Nidaros sosialdemokratiske forum.

Gleder seg til landsmøtet

I tillegg må Vestre velge hvordan rapporten fra strømutvalget ledet av Stavangers ordfører Kari Nessa Nordtun skal forvaltes på landsmøtet.

– Jeg gleder meg til arbeidet i redaksjonskomiteen. Det er imponerende å se alle de gode forslagene som har kommet inn fra lokallag og fylkespartier over hele Norge. Det viser et stort engasjement for de store sakene som opptar folk, sier Jan Christian Vestre til TV 2.

JOBBER HARDT: Næringsminister Jan Christian Vestre, her på flyet fra Stavanger til Oslo mandag formiddag. Foto: Aage Aune / TV 2

Han legger til:

– På landsmøtet skal vi vise at Arbeiderpartiet utvikler moderne løsninger for å skape og dele, få opp farten i energiutbyggingen og gjennomføre en klimapolitikk som bidrar til nye og lønnsomme jobber. Landsmøtet vil vise at Arbeiderpartiet ser fremover med optimisme, pågangsmot og nye ideer. Det er jeg sikker på at velgerne kommer til å merke frem mot lokalvalget, sier Vestre.

Forventninger til Ap

Den andre komiteen, som Brenna skal lede, får ansvaret for politikkområdene helse og eldre, arbeidslinjen, trygdeytelser og unge i arbeidslivet.

– Jeg gleder meg til landsmøtet, det er Norges største politiske verksted. Min redaksjonskomité skal ta for seg en rekke viktige spørsmål, som hvordan vi skal få flere unge ut i jobb og hvordan vi kan styrke vår felles helsetjeneste, sier Tonje Brenna til TV 2, og legger til:

ANSVAR FOR HELSE: Helseminister Ingvild Kjerkol fra Trøndelag og kunnskapsminister Tonje Brenna. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– I en urolig tid er vår oppgave å skape trygghet og muligheter, og ta vare på de små og store fellesskapene som er viktige i folk sine liv. Folk i Norge har store forventninger til Arbeiderpartiet, og hva vi bestemmer på vårt landsmøte.

Ap har landsmøte 3-5. mai på Folkets Hus i Oslo.