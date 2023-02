Brenna med klar anbefaling til elevene

– Norge trenger flere tusen fagarbeidere i årene som kommer, så det er gode muligheter for å få jobb hvis du velger yrkesfag og ta fagbrev, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) til TV 2.

På besøk hos elektrolinjen ved Kuben vgs. kommer Brenna med mye lovord om å gå yrkesfag. Hun påpeker blant annet at man kommer raskt ut i jobb og begynner å tjene penger.

ELEKTRO: Kunnskapsministeren fikk gjennomgang av elevene på hvordan de fikk lys i lyspæra. Foto: Alf Simensen / TV 2

Fristen for å søke seg inn til videregående skole er 1. mars. Statsråden sier det er flere ting ungdommene må tenke på før de leverer sin endelige søknad.

– Det første rådet er selvfølgelig å velge det du er mest interessert i, slik at du trives i skolen og i det yrkes du velger.

VALGETS KVALER: Det er nødvendigvis ikke enkelt å bestemme seg for hvilken vei man skal g i yrkeslivet. Ole Marius Rygh (17) på Kuben vgs. ble elektro det riktige valget. Foto: Alf Simensen / TV 2

– Stor sannsynlighet for å få jobb

Alle har rett til å ta videregående opplæring i Norge, og det skal være plass til alle.

– Det er noen fag som for få søker seg inn på i dag, som vi trenger at flere søker på. Særlig i de yrkene hvor vi trenger ekstra fagfolk i framtiden er det bra om de søker seg inn på, sier Brenna til TV 2.

Hun peker særlig på bygg og anlegg, transport og helse og oppvekstfag som områder det er stort behov for personell fremover.



NHO har anslått at vi vil mangle 2600 lærlinger de neste årene.



– Hvis du søker noen av de retningene, så er det veldig stor sannsynlighet for å få jobb i fremtiden. Hvis du er nysgjerrig på det og lurer på om du skal velge det, så kan du sjekke litt der du bor om hvordan behovet er i akkurat din region.



BEHOLD ROEN: Det er viktig å beholde roen og tenke over hva man vil gjøre når man skal søke, sier kunnskapsminister Tonje Brenna. Foto: Alf Simensen / TV 2

Å bestemme seg for hva man skal bli når man blir stor kan føles overveldende. Det har kunnskapsministeren sympati for.

– Jeg tror alle som er ferdige med et nivå på skolen og skal velge det neste, kan kjenne litt på nervøsitet og bekymring for framtiden. Jeg håper likevel at alle klarer å beholde roen og tenke over hva de har lyst til å gjøre, og så søke basert på det.