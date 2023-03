Brenna: – Jeg er glad i makt

Kunnskapsminister Tonje Brenna møter pressen onsdag morgen på Grünerløkka skole.

Hun bekrefter nå at hun ønsker vervet som Ap-nestleder.

– Jeg har lyst å bli nestleder i Arbeiderpartiet, sier Brenna.

Arbeiderpartiet sitt fylkeslag i Akershus vedtok tirsdag kveld å foreslå Tonje Brenna som ny nestleder i partiet.

– Det er veldig hyggelig. Det har jeg selvfølgelig lyst til å gjøre hvis det er noe landsmøtet i Arbeiderpartiet vil at jeg skal gjøre, sier Brenna til TV 2.

– Jeg er veldig veldig glad i Ap. Ap på sitt beste er et parti som klarer å gi folk trygghet. Jeg har lyst å bidra til det, sier Brenna videre.

– Hvorfor har du landet på det valget?

– Jeg er opptatt av politikk, og mener politikk kan endre folks liv til det bedre, og at Ap er et viktig redskap for det. Et sterkt Ap som får til ting er også et Ap folk stoler på. Det håper jeg å kunne bidra til, sier Brenna.

VIL ENDRE FOLKS LIV: Kunnskapsminister og nestleder-kandidat Tonje Brenna. Foto: Ditlev Eidsmo/TV 2

TV 2 kunne allerede forrige uke erfare at Brenna har bestemt seg for å stille som nestlederkandidat.

– Er du glad i makt?

– Jeg er glad i makt. Fordi makt kan endre folks liv. Jeg er glad i Ap fordi det er et viktig redskap for å gjøre folks liv bedre. Å søke makt er en bra ting, og det tenker jeg vi skal være ærlige på som politikere.

To kandidater

Lanseringen av Brenna kommer uken etter Rogaland Ap foreslo Hadia Tajik som sin nestlederkandidat.

Dermed er det duket for åpen kamp om toppvervet mellom Brenna og tidligere nestleder Hadia Tajik.

– Glad i makt, men er du glad i Hadia Tajik?

– Jeg er glad i folk som er engasjert i politikk, og som vil gjøre folks liv bedre. Så kommer jeg ikke til å mene så mye om alle andre, utover at jeg stiller meg til disposisjon, sier Brenna.

Hun viser til at det blir opp til valgkomiteen, og til slutt landsmøtet å velge sin nye nestleder.

VIL INN I LEDELSEN: Tonje Brenna er ikke redd for å si at hun er glad i makt. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Alle fylkeslag er oppfordret av Arbeiderpartiets valgkomité til å spille inn sine kandidater til ledelsen og sentralstyret innen 10. mars.

Troms Ap, AUF, Agder Ap og Arbeiderpartiets sametingsgruppe har allerede bestemt at Brenna er deres foretrukne nestlederkandidat.

– Du stiller deg til disposisjon som nestleder. Kan det være aktuelt for deg å bli partisekretær?

– Nei, nå har jeg stilt meg til disposisjon for å bli nestleder. Jeg har ingen planer om å gå av som statsråd. Det har jeg måttet gjøre hvis jeg skulle stil blitt partisekretær, sier Brenna.

Var på Utøya

Brenna er i dag kunnskapsminister i Støre-regjeringen. Hun har tidligere vært fylkesrådsleder i Viken og var generalsekretær i AUF i 2011 da ungdomspartiet ble utsatt for terror på sin egen sommerleir der Brenna var til stede.

– Hvilken bakgrunn tar du med deg inn i denne kampen og eventuelt som nestleder?

– Mine erfaringer fra 22.juli er mange, men viste meg at jeg opplever at det er motiverende og meningsfullt å lede selv når det er mer krevende dager, som kriser og terror som det var den gangen.

NY HATT: Tonje Brenna er i dag kunnskapsminister, men håper å kunne bli kronet til Ap-nestleder i mai. Foto: Ditlev Eidsmo/TV 2

Velges i mai

Statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre sier han gjerne vil gjerne se fornyelse i ledelsen. Han er ikke bekymret for at det kan bli en ny runde med splid fremover.

Hele Arbeiderpartiets ledelse er på valg til våren. Både partisekretær Kjersti Stenseng, nestleder Bjørnar Skjæran og Ap-leder Jonas Gahr Støre har gjort det klart at de ønsker gjenvalg i ledelsen.

– Jeg kan lette på sløret og si at jeg er klar for å fortsette som leder. Jeg har tro på det vi jobber med i en krevende tid, sier Støre.

Valget av partiledelse og sentralstyre skjer på Arbeiderpartiets landsmøte 4.-6. mai.