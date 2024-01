Breiviks psykiater om forklaring: – Jeg har aldri sett ham slik

MOT VITNEBOKSEN: Psykiater Janne Gudim Hermansen ble midt under rettssaken kalt inn som vitne. Foto: Cornelius Poppe / NTB

– Jeg tenker ikke at han er alvorlig deprimert på grunn av soningsforhold, sier psykologspesialist Janne Gudim Hermansen.



Hun er avdelingsoverlege på Ringerike distriktspsykiatriske senter og behandlende psykiater for Breivik. Under rettssaken der Breivik har saksøkt staten for brudd på hans menneskerettigheter, er Hermansen fritatt fra taushetsplikten.



Psykiateren deler ikke Breiviks oppfatning av at han har planer om å ta livet sitt. Hun møtte ham første gang i 2022.

– I første samtale rapporterte jeg lav risiko. Han hadde ingen forsøk, men sa at han tidligere hadde hatt selvmordstanker. Etter det har jeg ikke vurdert at selvmordsfaren har vært forhøyet, sier hun.



– Hvis han i større grad tar innover seg det han har gjort, vil jeg tenke at suicidrisikoen kan øke markant.



– Ikke isolasjonsskader

Selv mener Breivik at han har alvorlige isolasjonsskader.

Han sier han er svært deprimert, og at han trolig kommer til å ta livet sitt om ikke det skjer noe drastisk med soningsforholdene.

Regjeringsadvokat Andreas Hjetland lurer på om Hermansen, som har vært Breiviks psykiater i halvannet år og hatt 21 samtaler med ham, ser tegn til isolasjonsskader.

– Nei, ikke isolasjonsskader, men jeg ser at det er en belastning for ham. Han kjenner på en ensomhet, men jeg mener ikke at det er vedvarende skader, svarer hun.

Sommeren 2022, da hun møtte Breivik første gang, vurderte hun ham ikke som deprimert. På sensommeren 2023 hadde han i en periode en mild depresjon, mener hun.

– Depresjon er ikke noe som man tar stilling til langt tilbake i tid. Man ser på tegnene der og da. Er han trist, hvordan ser han ut? Er det redusert matlyst? Selvmordstanker? Depressivt tankeinnhold? Vi ser mest på hvilke symptomer som er til stede her og nå, for eksempel over 14 dager, sier Hermansen.

Lav dose medisin

Breivik fortalte i sin forklaring mye om bruken av prozac, som er et antidepressivt legemiddel. Han mener å være fullstendig avhengig av det for å holde seg i live.

Hermansen påpeker at Breiviks dose med prozac er en helt vanlig startdose for voksne. Han er langt unna det som regner som en maksimal dose.

– Han står på det laveste vi tenker er en dosering for voksne, sier hun.

UVANLIG: Vanligvis må advokat Øystein Storrvik og advokatfullmektig Marte Lindholm snakke til sin klient gjennom et gitter i fengsel. Under rettssaken er forholdene annerledes. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Er dette en livsnødvendig behandling for Breivik? spør regjeringsadvokat Hjetland.

– Jeg ville tenke nei, men jeg har ikke sett han uten at han er medisinert. Høsten 2022 sto han ikke på det. Han rapporterer at han ble dårligere, men det var i den perioden jeg ikke snakket med ham. Han ble ikke henvist til oss slik at fengselslegen fikk vurdert om han var alvorlig deprimert på den tiden, sier hun.

BREIVIKS FUGLER: Da Anders Behring Breivik ønsket seg dyr, ordnet Kriminalomsorgen tre undulater til ham. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Det var Breivik selv som i en kort periode høsten 2022 sa at han ikke lenger ønsket oppfølging fra psykiateren. I dag ønsker han tett oppfølging.

Aldri sett ham gråte

Hermansen ble først kalt inn som vitne onsdag ettermiddag. Hun har derfor fulgt rettssaken før hun selv skulle forklare seg. Dermed fikk hun med seg Breiviks forklaring, der han brøt ut i tårer flere ganger.

Både Breiviks mangeårige besøksvenn og avdelingssjefen som er blant dem som har aller mest kontakt med ham, har forklart at de aldri tidligere har sett Breivik på denne måten.

Det samme gjelder Hermansen.

– Jeg har aldri sett ham gråte eller vise noe særlig følelser, så det var en reaksjon jeg ikke forventet, sier hun.

IKKE FORNØYD: Anders Behring Breivik (44) rister på hodet når psykiateren hans forklarer seg i motstrid med hans egen oppfatning. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Dommeren lurer på hva hun tenker om Breiviks gråting.

– Jeg tenker at det er hans måte å vise sin fortvilelse på. Så er jeg litt usikker på hvor troverdig dette var. Jeg tenker jo tanken om at dette var brukt for å oppnå noe, sier hun.

Videre vil dommeren vite om Breiviks gråting faktisk kan vise en flik av refleksjon rundt sine egne terrorhandlinger.

– Jeg tenker at det kanskje er mindre sannsynlig, men at jeg skulle ønske det, sier psykiateren.

Breivik selv rister på hodet under store deler av psykiaterens forklaring.

Mistenker autisme

Også psykologspesialist Inni Rein vitner i retten torsdag. Hun er rettsoppnevnt sakkyndig og har skrevet en farlighetsvurdering av Breivik i forkant av rettssaken.

Første gang hun møtte massedrapsmannen, var i april 2023. Totalt har det blitt tre samtaler på totalt ti timer.

EKSPERTVITNE: Psykologspesialist Inni Rein leder teamet som gjør risikovurderinger av forvaringsdømte. Hun tok over da den profilerte psykiateren Randi Rosenkvist nylig pensjonerte seg. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Konklusjonen hennes er at Breivik har en dyssosial, dramatiserende og narsissistisk personlighetsforstyrrelse.

Samtidig vil hun anbefale at Breivik utredes for Aspergers syndrom, noe hun og kollega Birgit Johansen sterkt mistenker at han har.

– Vi mener det ikke vil være mulig å vurdere Breiviks personlighet på en tilfredsstillende måte uten å først avklare hvorvidt han oppfyller kriteriene for en autismespekterforstyrrelse, sier hun.

– Men vi trenger hans samarbeid for å gjøre en sånn type utredning. Det er en stor prosess. Jeg kan ikke si at det ikke er relevant for risikoen. I enhver risikovurdering er vårt mål å prøve å forstå personen så godt vi kan. Da er dette en viktig brikke, sier hun.

Heller ikke Rein har sett tegn til at Breivik har isolasjonsskader eller tegn til depresjon. Hun har skrevet hovedoppgave nettopp om helsemessige konsekvenser av isolasjon.