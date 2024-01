Breivik på plass i retten: – Vi fikk et håp

Rettssaken holdes i gymsalen i Ringerike fengsel hele denne uken. Breivik ble flyttet til Ringerike fengsel i 2022, der han soner på såkalt «særlig høyt sikkerhetsnivå».

Breivik ble ledet inn i gymsalen like etter klokken 10. Han hadde ikke noe politisk budskap og satte seg rolig på plassen sin ved siden av advokat Øystein Storrvik før tingrettsdommeren satte retten.

Domstolen skal for andre gang ta stilling til om de strenge soningsforholdene Breivik er underlagt, innebærer at hans menneskerettigheter er krenket.

Har to etasjer

Celleanlegget der Breivik har sonet de siste to årene, ligger i Ringerike fengsel, bare et steinkast fra Tyrifjorden hvor Utøya ligger. Før dette satt han åtte år i Telemark fengsel i Skien.

Innerst i en gang, bak gitter og med egne voktere, soner Breivik sin forvaringsstraff på 21 år etter terrorhandlingene på Utøya og i regjeringskvartalet. Til sammen 77 mennesker ble drept 22. juli 2011.

Fra avdelingen har ikke Breivik utsikt mot fjorden.

Fordelt over to etasjer er det er flere celler til ulike aktiviteter, blant annet et trimrom med romaskin, tredemølle og vektapparater. Det er en egen TV-stue med dataspill, spiserom og et besøksrom.

MOTPARTER: Anders Behring Breivik mener at den norske staten bryter menneskerettighetene hans. Regjeringsadvokat Andreas Hjetland er helt uenig. Mandag møttes de for første gang. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Breivik har betydelig mer plass enn alle de andre innsatte i Ringerike fengsel.

Dette så de for seg

Advokat Storrvik sier at Breivik omtrent ikke hadde noen soningsprogresjon da han satt i Skien fengsel.

– I Skien hadde han tre celler innerst i en gang. Det var helt statisk. Så kom han hit til Ringerike fengsel i 2022. Det var en helt ny avdeling, og for oss så det ut som den var bygget for to-tre personer. Vi fikk et håp om at her skal man etablere en form for fellesskapsavdeling der man kan ha kontakt og samtidig stor ytre sikkerhet. Det var det vi så for oss at kom til å skje, sier han.

TV-STUA: Anders Behring Breivik sin celle har to etasjer. TV-stua ligger i førsteetasjen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Slik ble det ikke, mener Storrvik.

– I stedet ble det bygget om til en isolasjonsavdeling. Da var håpet om menneskelige relasjoner borte, og det var da vi begynte å vurdere et nytt søksmål, sier han.

Storrvik sier i retten at alle som har møtt Breivik de 12,5 årene han har sittet i fengsel, med unntak av moren, har alle hatt et profesjonelt krav til distanse.

Blant de ansatte i Kriminalomsorgen er det til og med lagt opp til en rotasjon nettopp for å unngå at noen utvikler en tydelig relasjon til ham.

– Det er ett unntak, nemlig møtene med medinnsatte, men det er sammen med en rekke betjenter. Det er ingen overdrivelse å si at hvis ikke retten setter ned foten, så vil han da være dømt til livstid i fengsel og vil aldri kunne relatere seg til andre mennesker. Det er det vi mener retten må si, at dette er et for stramt regime. Det er det eneste temaet vi skal snakke om, sier Storrvik.



UTENDØRS: Anders Behring Breivik har et eget lufteområde i Ringerike fengsel. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Breiviks advokat mener Kriminalomsorgen stadig viser til at han har muligheter for kontakt med andre innsatte.

– Det har vært arrangert samvær med noen innsatte etter hvert. Det er møter med mange betjenter og strenge restriksjoner med tanke på hva man kan snakke om. Jeg spurte Breivik i går om hva som skjer etter disse møtene, og hva som skjer når de andre blir prøveløslatt, sier Storrvik og fortsetter:

– Han fortalte at han hadde fått ett brev. Det var fra en som var flyttet til Bastøy. Det var et nøytralt og hyggelig brev som Breivik svarte på. Han svarte også helt nøytralt og hyggelig. Men det ble stoppet fordi all kontakt med omverden kan tolkes som et forsøk på å påvirke andre til å begå terrorhandlinger.

Tok oppgjør

Storrvik forteller at Kriminalomsorgen nylig gjennomførte en julelunsj der Breivik fikk være sammen med to andre innsatte samtidig.

– Da var det desto flere ansatte til stede. Hva de får snakke om, er strengt regulert. Det legger ikke til rette for noen type vennskap i det hele tatt. Han lever i en helt lukket verden, sier Storrvik.



– Samtidig er det viktig å få sagt at Breivik ikke har vært negativ til noen av tiltakene Kriminalomsorgen har kommet med. Han har vært positiv til all kontakt med andre mennesker, sier han.

STOR SIKKERHET: Totalt fire politifolk passer på Anders Behring Breivik på vei inn og ut av den provisoriske rettssalen i Ringerike fengsels gymsal. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Nesten hele mandagen er satt av til at advokat Storrvik skal presentere Breiviks syn på saken.

Innledningsvis påpekte han at mange i offentligheten har hevdet at Breivik saksøker staten for å få en plattform til å snakke om sitt politiske budskap.

– Dette søksmålet er ikke anlagt for å spre et politisk budskap. Det er anlagt fordi han ikke vant frem sist, for seks år siden. Vi har diskutert når det er riktig å gå til sak igjen. Når tiden har doblet seg, så mente vi at det var riktig å prøve det igjen. Da mener vi at det ikke er riktig at dette er en sak som reises for å komme til ordet i offentligheten, sier Storrvik.

– Lite mottakelig

Myndighetene er ikke enige i Breiviks framstilling om at hans soningsforhold bryter med menneskerettighetene.

Det er gjort en rekke lempninger i restriksjonene Breivik som er underlagt, ifølge regjeringsadvokat Andreas Hjetland, som representerer Justisdepartementet i saken.

Breivik har så langt vist seg lite mottakelig for rehabiliterende arbeid, anfører Hjetland i sitt sluttinnlegg til retten.

«Det er altså vanskelig å se for seg hvilke større lettelser i soningsforholdene som er mulig og forsvarlig», går det fram av dokumentet til retten.

– Han er like farlig i dag som i 2011, sier Hjetland til TV 2 like før rettssaken.

PRESSEN: Oslo tingrett settes for anledningen i gymsalen i Ringerike fengsel. Også de andre sakene terrordømte Anders Behring Breivik har anlagt mot staten, er blitt behandlet i provisoriske rettssaler i fengslene han har sonet i. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Borgarting skriver i sin dom fra 2017, da Breiviks påstand ikke fikk medhold, at «norske myndigheter har åpenbart ingen intensjon om å bryte Breivik ned psykisk eller fysisk. Målet er heller ikke å hindre ham i å kommunisere sitt politiske budskap; med unntak av oppfordringer om bruk av vold».