Breivik om seg selv: – En karakter jeg har mistet kontrollen over

RINGERIKE FENGSEL (TV 2): Anders Behring Breivik (44) er enig i at han er farlig, men han mener at han ikke får gjort noe med det.

– Selvfølgelig er jeg farlig, men det er ikke jeg som er farlig, sier Breivik i begynnelsen av sin forklaring.

Han kommenterer den ferske rapporten fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) som slår fast at han er like farlig i dag som det han var da han drepte 77 mennesker 22. juli i 2011.

– Det er karakteren som er farlig, en karakter jeg har mistet kontroll over. Det som PST er bekymret for, er inspirasjonseffekten jeg har. Selv er jeg ikke militant, sier Breivik.



– Jeg har aldri løftet en finger mot noen etter at jeg ble arrestert, og jeg kommer heller ikke til å gjøre det, sier han.



«Nesten hvem som helst»

Tirsdag har regjeringsadvokatene som representerer Kriminalomsorgen, gått gjennom en rekke rapporter fra Ringerike fengsel. Flere av dem dokumenterer at Breivik står fast ved det høyreekstreme tankegodset som lå til grunn for terrorhandlingene i 2011.

NEDTONET: Tidligere har Anders Behring Breivik møtt opp i retten med propagandaplakater. Denne gangen har han forholdt seg roligere. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

I retten opplyser Breivik også at han er administrerende direktør i et politisk parti, men at han ikke ønsker å gå videre inn på dette under rettssaken.

Det han ønsker å snakke om, er soningsforholdene som han mener bryter med menneskerettighetene hans. Det viktigste for Breivik er å kunne bygge meningsfulle menneskelige relasjoner, sier han.

– Jeg har kjempet for medfangekontakt i tolv år. Jeg kan møte nesten hvem som helst, så lenge de ikke er farlige, bare de er tilstrekkelig kompatible til at det er hensiktsmessig, sier Breivik.



BEDRE ENN INGENTING: Anders Behring Breivik ba om hund, geit eller gris for å ha et dyr han kunne ha empatisk kontakt med, sier han. Undulater kom lenger ned på lista, men han synes det er «bedre enn ingenting». Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Han sier han har forståelse for at han ikke får snakke med høyreradikale innsatte.

På spørsmål fra sin advokat Øystein Storrvik om hvorvidt det er noen av de få han har hatt samvær med, som han ikke har ønsket å møte igjen, sier Breivik nei.

Under møtene får ikke Breivik snakke om de tingene han er mest opptatt av, sier han. Han nevner blant annet «næringsvirksomhet og fremtidsplaner».

Brøt ut i gråt

Advokat Storrvik prøver gjentatte ganger å få Breivik til å snakke om selvmordstankene sine, som Kriminalomsorgen ikke mener er reelle.

Da bryter Breivik ut i tårer.

– Jeg hadde foretrukket å bli drept i dag heller enn å leve en uke til i dette regimet. Jeg er et menneske jeg også. Jeg er ikke et dyr, får Breivik frem.



BEVOKTET: Det er til enhver tid minst fire ansatte i Kriminalomsorgen som fotfølger Anders Behring Breivik (44) i retten. Foto: Simen Askjer / TV 2

Han sier han vurderer å ta livet sitt hver eneste dag.

– Det er et mareritt å leve. Jeg kommer sannsynligvis ikke til å overleve. Det har gått tolv år, sier Breivik.

– Jeg forstår at hevn er viktig, og at det er veldig mange som hater meg, men jeg er fortsatt et menneske. Det er grenser for hva selv de sterkeste menneske kan takle, sier han.

Avviser propagandaforsøk

En sentral grunn til at Breivik har saksøkt staten, er at han ikke får sende brev til hvem han vil.

I den anledning har regjeringsadvokatene lagt frem en oversikt over brevene Breivik har forsøkt å sende ut av fengsel, og brevene han har fått tilsendt, i 2023.

Fra utsiden har han fått motta 66 brev, mens 6 har blitt stoppet. To brev har delvis blitt sladdet. Breivik selv har forsøkt å sende 312 brev. Av dem har 160 blitt stoppet. Det er Kriminalomsorgen som leser brevene og avgjør om de skal stoppes.

– At de fleste beslagene av brev er politisk propaganda, stemmer overhodet ikke. De fleste brev de siste årene har vært private. Det har primært vært ting som: «Hei, har du lyst til å bli vennen min? Ta kontakt». Det er ikke politisk overhodet, sier han.

I rapporten der PST på det sterkeste advarer mot å la Breivik ha mer kontakt med omverdenen, skriver de at det er «den potensielle kontakten, mulighetsrommet for nettverksbygging og indirekte påvirkningen» som er bekymringsfull – ikke nødvendigvis det faktiske innholdet i korrespondansen.

Breivik mener også det er feil at han ikke har ønsket kontakt med familien sin. Det er riktig at han ba et familiemedlem om å «konvertere til fascismen», men han sier han senere har gått tilbake på dette.

Takker nei til badminton

Tirsdag har også regjeringsadvokatene gått gjennom Kriminalomsrogens syn på saken. De har forsøkt å korrigere advokat Storrviks fremstilling av terroristens liv i fengsel.

STATENS REPRESENTANT: Regjeringsadvokat Kristoffer Nerland har tirsdag forklart hvorfor han mener at Anders Behring Breiviks soningsforhold ikke bryter med menneskerettighetene hans. Foto: Simen Askjer / TV 2

En oversikt viser at Breivik daglig tilbys i gjennomsnitt 8,45 timer med aktiviteter.

– Det kan være samtaler med prest, møte med besøksvenn, trening, lufting, bibliotek, basketball, kortspill eller legetilsyn, for å nevne noe, sier regjeringsadvokat Kristoffer Nerland i retten.

Tiden som Breivik bruker på studier, kommer i tillegg til aktivitetstilbudet.

EGET UTEOMRÅDE: Hver dag blir Anders Behring Breivik tilbudt en time lufting i dette skjermede uteområdet i Ringerike fengsel. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Ifølge Kriminalomsorgen blir Breivik ofte tilbudt så mange aktiviteter at han synes det er utfordrende å velge hva han vil gjøre.



«Han spør ofte betjentene om hva de vil og velger først etter flere oppfordringer om å si sin egen mening. Han blir oppfordret til å ta egne valg på bakgrunn av egne ønsker», skriver de i en rapport.

Ofte takker Breivik også nei til tilbud om aktiviteter som fengselet har tenkt kan være bra for ham. I en annen rapport skriver fengselet at Breivik kan være negativt innstilt til prestasjonsbaserte fysiske aktiviteter der han risikerer å tape, slik som badminton.

BOR HER: I desember ble det arrangert en julelunsj der Anders Behring Breivik for første gang fikk være sammen med to andre medinnsatte samtidig. Ifølge en rapport var han utilpass. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Derfor holder han seg ofte til basketball, som han ofte er bedre i enn fengselsbetjentene. Breivik rister på hodet mens regjeringsadvokaten leser fra rapporten.

– Har en plan

Regjeringsadvokaten forteller også at Breivik blant annet har laget vafler sammen med en medinnsatt, og at han får spille Xbox med en annen innsatt. Begge deler skjer uten av de ansatte står imellom Breivik og den andre innsatte.

TV-STUEN: Her har Anders Behring Breivik enkelte ganger fått sitte ved siden av en medinnsatt og spille Xbox. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Advokat Storrvik har i retten vært opptatt av at alle de fengselsansatte som Breivik omgås, har en instruks om ikke å bygge en nær relasjon til ham.

Regjeringsadvokat Nerland mener at det ikke er hele sannheten. Han viser til at de ansatte ofte snakker med Breivik om hverdagslige ting, og at de bevisst forsøker å lære ham om dagligdagse ting som økonomi og kosthold.

– De ansatte har en plan for kontakten med Breivik, og det vil fengselsledelsen komme tilbake til når de skal forklare seg for retten.