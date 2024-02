Breivik mot staten: Tapte igjen

For andre gang har Anders Behring Breivik (44) saksøkt staten for brudd på menneskerettighetene. Torsdag landet Oslo tingrett på det samme resultatet som lagmannsretten gjorde i 2017.

Da Anders Behring Breivik (44) møtte staten i Ringerike fengsel i januar, argumenterte han for at Kriminalomsorgen må legge bedre til rette for at han kan skaffe seg venner.

Staten mener på sin side at man ikke har plikt til å legge bedre til rette for dette. Det er Oslo tingrett enig i.

HILSTE: Anders Behring Breivik og regjeringsadvokat Andreas Hjetland hilste på hverandre før retten ble satt 8. januar i år. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Staten har gjennom regjeringsadvokaten pekt på at den ikke har noen plikt til å finne en venn som passer Breivik.

I tillegg har det vært et viktig moment for regjeringsadvokaten at både PST og Kriminalomsorgen mener han er like farlig i dag som 2011.

Breiviks advokat Øystein Storrvik opplyser til TV 2 at Breivik vil anke dommen til lagmannsretten.

Høy voldsrisiko

Breivik tapte det samme søksmålet i Borgarting lagmannsrett i 2017. Likevel mener han og forsvareren Øystein Storrvik at man må se på totalen i det regimet han har sonet under siden 2012.

44-åringen soner på såkalt «særlig høyt sikkerhetsnivå» i Ringerike fengsel, der rettssaken også ble avholdt.

Kort oppsummert så er det sikkerheten rundt Breivik som gjør at han ikke får ha ordinært fellesskap med andre innsatte. I juridisk forstand er han relativt isolert.

«På bakgrunn av risikoen for vold både fra og mot Breivik, er det vanskelig å se for seg kontakt med andre innsatte, uten tilstedeværelse av ansatte, i overskuelig fremtid», skriver tingretten i dommen.

Et sentralt moment for retten har vært å vurdere om Kriminalomsorgen gir Breivik nok «kompenserende tiltak», slik menneskerettighetene krever.

REGJERINGSADVOKATEN: Det er Andreas Hjetland som har ført statens sak for retten. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

I Breiviks tilfelle er slike kompenserende tiltak blant annet tilbud om kortspill, treningsfasiliteter, studier og de tre undulatene han nylig har fått inn på celleanlegget sitt.

Oslo tingrett peker også på at Breivik har hatt flere møter med andre innsatte og at dette er noe han jevnlig har hatt tilbud om.

– Gjelder hele pakka

– Det regimet som gjelder for Breivik, gjelder også andre innsatte under det samme regimet. Derfor kan man si at det er dette systemet som er under prøve her i retten, sa regjeringsadvokat Andreas Hjetland i sin prosedyre.



Underveis i rettssaken fikk retten høre om en rekke eksempler på tiltak Breivik er underlagt i hverdagen.

Stans av utgående brev med tilsynelatende trivielt innhold, gittervegg på besøksrommet og ansatte med stikkvest har vært noen av eksemplene.

Regjeringsadvokaten har tidligere påpekt at Breivik ikke har gått til søksmål knyttet til enkeltvedtak.

SIKKERHET: Breivik ble fulgt av en lang rekke fengselsbetjenter i retten. Foto: Javad Parsa / NTB

– Denne saken gjelder ikke enkelttiltak, men hele pakka. Han har ikke valgt å gå til søksmål på vedtaket om særlig høy sikkerhet. Han har valgt menneskerettslig kontroll.

Redaktør i Rett24, Kjetil Kolsrud, sier til TV 2 at dommen var som han forventet.

– – Det ville vært en stor overraskelse om han hadde fått medhold. Det tror jeg de fleste vil mene, men det er reelle problemstillinger som reises knyttet til soningsforhold og grunnleggende problemstillinger rundt det at alle har de samme rettighetene, uansett hva slags bakgrunn de har, sier Kolsrud.

Stort celleanlegg

Under rettssaken var det også fokus på Breiviks fasiliteter. I Ringerike fengsel har han tilgang til et celleanlegg som strekker seg over to etasjer.

Anlegget inneholder eget kjøkken, treningsrom og TV-stue. Han har også nylig fått kjæledyr i form av tre undulater.

Men det er ikke fasilitetene han klager på.

LUFTEGÅRDEN: I retten kom det frem at Breivik er glad i å spille basket med fengselsbetjentene, noe han pleier å vinne i. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Jeg har kjempet for medfangekontakt i tolv år. Jeg kan møte nesten hvem som helst, så lenge de ikke er farlige, bare de er tilstrekkelig kompatible til at det er hensiktsmessig, sa han under forklaringen sin i januar.

Han sier han har forståelse for at han ikke får snakke med høyreradikale innsatte.

De siste årene har Breivik i stadig større grad fått mulighet til å møte andre innsatte. Blant annet har han laget vafler sammen med en medinnsatt, og han har fått spille Xbox med en annen innsatt. Begge deler skjedde uten av de ansatte sto imellom Breivik og den andre innsatte.