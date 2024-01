Breivik-advokat ut mot PST-rapport: – Umulig å navigere etter

UVANLIG: Vanligvis må advokat Øystein Storrvik og advokatfullmektig Marte Lindholm snakke til sin klient gjennom et gitter i fengsel. Under rettssaken er forholdene annerledes. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

RINGERIKE FENGSEL (TV 2): Anders Behring Breivik sin advokat mener det ikke er mulig for fengselet å gi terroristen et verdig liv samtidig som han hermetisk lukkes inne.

Torsdag holder advokat Øystein Storrvik sin prosedyre, der han oppsummerer hvorfor han mener at menneskerettighetene til Breivik er brutt.

I all hovedsak handler det seg om at Breivik er relativt isolert fra omverdenen og har vært det i tolv år.

Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) har ikke fastslått noen lengstetid for isolasjon. I en avgjørelse står det likevel at isolasjon ikke kan vare for alltid.

– Det er her PST-rapporten kommer inn, sier Storrvik.



Blir verre og verre

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) skrev i desember en rapport der de konkluderer med at Breivik fremdeles er svært farlig.

De mener at hans innflytelse i høyreekstreme miljøer vil vedvare i mange år fremover – også dersom han fortsatt nektes kontakt med omverdenen.

TALER TIL RETTEN: Advokat Øystein Storrvik har vært Anders Behring Breiviks advokat siden 2015. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Om han tillates større kontakt med omverdenen, vil det trolig bli brukt som propagandamateriale, mener PST. Dette gjelder uavhengig av innholdet i kontakten, fordi ethvert livstegn vil kunne brukes i propaganda.

– Hvis det skal være førende for fremtidig soning, så er man over i «indefinetely», som EMD forbyr. Han kan ikke gjøre noe med den symbolkraften som PST beskriver, sier Storrvik.

I sin rapport skriver PST at mange unge som radikaliseres i dag, ikke har et like konkret og bevisst forhold til terrorangrepene 22. juli 2011. De har derfor lettere for å la seg påvirke av symbolkraften i handlingene.

– Det som er snedig, er at symbolkraften blir større og større så lenge yngre generasjoner som ikke har opplevd grusomhetene, vil få fjernere tilknytning til handlingene, men nærere tilknytning til symbolikken. Og det kan man godt mene, men det er umulig å navigere etter denne rapporten og samtidig opprettholde meningsfull menneskelig kontakt for Breivik, sier Storrvik.

Peker på rettssakene

Poenget til Storrvik er at medinnsatte eller andre som Breivik får møte, alltid vil ha mulighet til å videreformidle hva han har sagt til dem.

– Vi mener selve bruddet på menneskerettighetene ligger i aksepten av en nulltoleranse for at noen slags ytring skal komme ut, og faktisk også en nulltoleranse for eksistens, sier Storrvik.

Han peker på de hyppige rettssakene som vil komme fremover. Annethvert år kan Breivik begjære seg prøveløslatt. I tillegg er det ventet at han vil fortsette å saksøke staten med jevne mellomrom.

– Det er umulig å gjennomføre disse rettssakene uten at det kommer noe ut. Men det er jo en voldsomt stor informasjonskanal i forhold til de veldig små kanalene som PST ønsker at man skal ivareta gjennom soningen, sier han.

– For å snu det på hodet: PST har ikke påvist at disse rettssakene har gitt en påminnelse om hans eksistens som har gitt farlige situasjoner andre steder.



– Umulig å forstå



Storrvik har flere ganger under rettssaken trukket frem et brev som Breivik ikke fikk sende ut av fengsel. Brevet var et svar til en tidligere innsatt som han hadde hatt samvær med.

Den innsatte var flyttet til et annet fengsel, så Breivik ønsket å takke for fine samtaler. Det fikk han ikke lov til, blant annet av hensyn til den andre innsatte sin sikkerhet, i tilfelle andre skulle finne ut at han hadde hatt kontakt med Breivik i fengsel.

BYGGET OM: Ringerike fengsel tok over ansvaret for Anders Behring Breivik i 2022. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Et annet hensyn var at brevet fra Breivik kunne inspirere noen til å begå alvorlig kriminalitet.

– Hvis man sammenligner det å sende en hyggelig hilsen til en kar i (det aktuelle fengselet), med informasjonen som kommer ut gjennom disse rettssakene, så er det umulig å forstå at det brevet skulle ha sånne konsekvenser som fengselet har lagt til grunn, sier han.

Storrvik oppsummerer:

– Skruen har blitt skrudd altfor tett til. Retten skal ikke vurdere om den skal skrus opp igjen i fremtiden. Retten skal vurdere om den er skrudd så hardt til at man har et menneskerettighetsbrudd.

Vil ha fortrolighet

For regjeringsadvokatene, som representerer Kriminalomsorgen i saken, har det vært sentralt å høre hvordan de ansatte på avdelingen til Breivik opplever kontakten med ham.

STATENS REPRESENTANTER: Regjeringsadokvatene Andreas Hjetland og Kristoffer Nerland representerer Justis- og beredskapsdepartementet, som er saksøkt av Anders Behring Breivik. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Avdelingssjefen forklarte at Breivik kjenner ham på et personlig plan og vet en hel del både om familien hans og hobbyene hans.

Kontakten med ansatte i fengselet er likevel ikke meningsfull nok, mener Storrvik.

– Betjentene i et forvaringsregime rapporterer døgnet rundt. Alt man sier og alt man gjør, rapporteres. Det er instruksen deres. Uansett så vil en betjent alltid være en rapportør som kan føre til at man ikke får lettelser fordi man har sagt noe feil eller ikke vist riktige holdninger, sier han.



I tillegg påpeker Storrvik at betjentene har en instruks om å holde distanse til de innsatte. De har også en rotasjon for å unngå at en relasjon blir for nær.

BEVOKTET: Minst fire ansatte fotfølger Anders Behring Breivik (44) til enhver tid under rettssaken. Foto: Javad Parsa / NTB

Storrvik er opptatt av at en meningsfull kontakt avhenger fullstendig av en viss fortrolighet.

– Meningsfull menneskelig kontakt er alltid basert på at to mennesker snakker sammen om noe som ikke alle vet, sier han.

Ville ha minigris

Når Breivik iblant får ha samvær med andre innsatte, er det alltid med flere betjenter til stede. De har på seg sikkerhetsutstyr og en stikkvest.

Det er først helt nylig at Breivik har hatt samvær med medinnsatte uten at de har måttet sitte med lang avstand rundt et bord.



– Hvis det er fire andre personer i rommet, så vil ikke den fortroligheten være mulig, sier Storrvik.

SATT HER: I fjor fikk Anders Behring Breivik spille Xbox med en medinnsatt på dette rommet uten at betjenter sto imellom dem. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Advokaten påpeker også at Kriminalomsorgen skaffet Breivik tre undulater da han ønsket seg dyr.

– Han har ønsket seg et dyr med pels. Det ble litt karikert med geit og minigris, men det har ikke vært en vits fra hans side. Det har vært en nødssituasjon for å ha noen form for kontakt, sier han.