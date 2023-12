I OSLO: Anna Nikolaeva har bodd i Norge i et drøyt ett og et halvt år.. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Over natten ble det tilnærmet umulig for ukrainere å besøke familie i hjemlandet. Den brå regelendringen har ført til at UDIs Ukrainatelefon ringes ned.

Det er nesten to år siden Anna Nikolaeva (32) forlot familien og hjemmet sitt i Tsjerkasy, midt i Ukraina.

Den tilnærmet konstante lyden av flyalarmer gjorde henne urolig.

Nå er hun blant de drøyt 60.000 ukrainerne som har fått innvilget kollektiv beskyttelse i Norge, og for første gang på nesten to år skulle hun endelig besøke familien og hjemlandet i juleferien.

Slik ble det imidlertid ikke.

– Selvfølgelig er jeg veldig skuffet over at jeg ikke får lov til å besøke familien min, sier Anna til TV 2.

Brå endring

I likhet med ukrainere i andre europeiske land, har flyktningene i Norge kunne reise til og fra Ukraina, uten å miste beskyttelsen i landet de har flyktet til.

Det ble det brått en endring på 12. desember.

Samtidig som Justisdepartementet sendte ut en pressemelding om innstrammingen i regelverket, ble det sendt en instruks til UDI. Fra 12. desember skulle det bli tilnærmet umulig å gjennomføre selv korte hjemreiser, uten å risikere å miste retten til opphold i Norge.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp), begrunnet dette med at det skulle være likere regler for ukrainere som for andre nasjonaliteter.

– Dersom ukrainere med midlertidig kollektiv beskyttelse reiser frem og tilbake mellom Norge og Ukraina, kan dette tyde på at de ikke lenger har behov for beskyttelse i Norge. Jeg ønsker nå å likebehandle ukrainere og andre nasjonaliteter når det gjelder konsekvensen av slike reiser, uttalte Mehl i pressemeldingen.

OSLO-JUL: En brå regelendring førte til at Anna (32) måtte feire alene i Oslo.

– Ekstrem inngripen

UDI presiderer at du kan reise til Ukraina dersom du har et legitimt formål med reisen, men at det er svært få formål som vil godtas. Dette kan for eksempel være alvorlig sykdom i nær familie, eller begravelser.

Det er samtidig ikke mulig å få forhåndsgodkjent reiser.

– Det å frata ukrainerne muligheter til selv korte møter med gjenværende familie i Ukraina. så lenge krigen varer, er en ganske ekstrem inngripen i det som kanskje betyr aller mest for mennesker, nemlig kontakt med gjenværende familie, sier seniorforsker Vilde Hernes, ved NIBR, OsloMet

Hun har i lang tid forsket på ukrainske flyktninger, og mener endringen skjer for brått, uten at konsekvensen av innstrammingene er ordentlig tenkt gjennom.

– Siden menn i stridsdyktig aler ikke har lov til å forlate Ukraina, så kan de jo heller ikke møte familie i et trygt tredjeland. Da vil ukrainere som ønsker å gjøre et kort besøk til Ukraina for å hilse på mannen eller sønnen sin, selv i et trygt grenseområde, miste retten til beskyttelse i Norge, fortsetter Hernes.

FORSKER: Vidle Hernes forsker på ukrainske flyktninger.

Fikk unntak

Generelt er det slik at utlendinger som for beskyttelse i Norge kan miste oppholdstillatelsen dersom de reiser tilbake til landet de har flyktet fra.

Dette for å fange opp tilfeller der en hjemreise indikerer at beskyttelsen er gitt på uriktig grunnlag, ved at for utlendingen for eksempel ikke er forfulgt av myndighetene i hjemlandet som vedkommende hevdet å søke beskyttelse fra.

Like etter krigsutbruddet i 2022, ble det imidlertid gjort et unntak for ukrainere.

Den gang mente Justisdepartementet at denne instruksen ikke passet i dagens situasjon med masseflukt fra Ukraina.

«De som nå får midlertidig kollektiv beskyttelse blir ikke forfulgt av hjemlandets myndigheter, de søker beskyttelse fra utenlandske invasjonsstyrker. De gis heller ikke flyktningstatus, de får beholde hjemlandets pass og de forventes å returnere så snart forholdene tilsier det.», skrev departementet til UDI den gang.

– Norske myndigheter er veldig tydelige på at ukrainere er i Norge midlertidig, og at de skal returnere til Ukraina når krigen er over. Da er det litt merkelig at det krever at ukrainerne skal kutte alle fysiske bånd til hjemlandet. Jevnlig hjemreiser vil kunne lette på en permanent retur i fremtiden, fortsetter Hernes.

Slik svarer regjeringen

På spørsmål fra TV 2 om hva som har endret seg siden unntaket for ukrainere ble gitt i 2022, svarer statssekretær Even Eriksen (Ap) med å vise til at det snart har gått to år siden krigsutbruddet, og at situasjonen dessverre ser ut til å vedvare.



– Da blir det et spørsmål om hvor lenge vi skal opprettholde særordninger for ukrainske flyktninger. Departementet har gjort en ny vurdering av dette unntaket og vi har kommet til at den vanlige praksisen også bør gjelde for ukrainere med midlertidig kollektiv beskyttelse, skriver Justisdepartementet i en epost til TV 2.

Statssekretæren sier videre at UDI på vanlig måte må vurdere hver enkel sak, og om hvorvidt det er et brudd på forutsetningene på den midlertidige kollektive beskyttelsen i Norge.

Annerledes jul

For Anna ble det en annerledes julefeiring i Oslo.



Hun fortalte om situasjonen sin i flere Facebook-grupper, i håp om å finne noen å feire jul med.

– Det var flere som svarte på innlegget mitt, så det var veldig hyggelig å høre at mange ville åpne dørene sine.

Det hele endte med at Anna takket ja til en lunsj på selveste julaften, hjemme hos en norsk kvinne. Der feiret de begge en litt annerledes jul.

ANNERLEDES JUL: Anna ble invitert på en litt annerledes julelunsj.

– Det var kjempehyggelig. Det var faktisk en utradisjonell jul, vi lagde lasagne til julemiddag.

RINGES NED: Grafen viser økningen i henvendelser til Ukrainalinjen, etter innstrammingen.

Ringes ned

Nyheten om regelendringen kom overraskende på 32-åringen. Det tror hun at det gjorde for mange andre ukrainere også.

UDI opplyser til TV 2 at de har opplevd en nesten dobling i antall henvendelser til Ukrainalinjen etter at instruksen om innstramning kom. Innringerne er opptatt av hva innstramningen betyr for dem og hva som legges i «legitimt formål med reisen».

Anna tror at reisereglene kan få flere til å velge å bosette seg i andre land enn Norge.

– Jeg tror det vil ha en stor påvirkning. Mange ukrainere savner hjemmet sitt, og å være med de som sår en nær. Jeg tror mange vil vurdere om de fortsatt skal bo i Norge, eller ikke. Eller kanskje dra tilbake, selv om det er litt skummelt å være i Ukraina.