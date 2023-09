Bratberg «til sengs med» Jordan Peterson i ny Høie-reklame

REKLAME FOR SENGETØY: Marte Bratberg leser en bok av psykolog og forfatter Jordan Peterson i en ny reklame for Høie sengetøy. Foto: Skjermdump fra Høie.no

I en ny sengetøyreklame for Høie har den populære TV-personligheten og influenseren Marte Bratberg invitert Høie hjem i sitt nye hus.

Bratberg forteller om det nye huset og viser frem deler av interiøret. I reklamen er det også glimt av at Bratberg leser i boken «12 regler for livet - en motgift til kaos» skrevet av den mye omtalte psykologen og forfatteren Jordan Peterson.

Peterson er kjent for å ha kontroversielle meninger om feminisme, likestilling og trans-personer.

Blant annet ble han utestengt fra X/ Twitter etter å ha publisert en tweet om Elliot Page som har byttet kjønn.

I mai la Peterson også ut en tweet der han skriver «Sorry. Ikke pen.» om en modell på forsiden av Sports Illustrated.

Sorry. Not beautiful. And no amount of authoritarian tolerance is going to change that. https://t.co/rOASeeQvee — Dr Jordan B Peterson (@jordanbpeterson) May 16, 2022

Ikke lest boken

Bratberg blir overrasket når TV 2 ringer.

Hun kan avslører at Petersons bok ikke er den hun til vanlig leser ved sengekanten.



– Jeg har ikke lest boken. Jeg kjøpte en bokhylle brukt for noen år siden og fikk med noen bøker. At denne boken ble valgt i Høie-reklamen er helt tilfeldig. Det er kun en rekvisitt plukket tilfeldig opp fra en flytteeske, sier Bratberg til TV 2.

EN GOD NATTS SØVN: På nettsiden til Høie ser man bildet av Petersons bok og en tekst om tips om god søvn. Foto: Skjermdump fra Hoie.no

Kontroversiell

Til VG i 2018 sa Peterson at likekjønnende ekteskap ikke er en god ide:

– Hvis du oppdras av to kvinner, og du er mann selv – hvordan finner du ut av det å være mann? Noen mener at det ikke er forskjell mellom kvinner og menn, men det kjøper jeg ikke. Det er tull.

OMSTRIDT: Den populære forfatteren Jordan Peterson er kjent for flere omstridte uttalelser. Foto: JASON FRANSON

Peterson ble for alvor kjent da han nektet å følge en ny kanadisk lovforslag som skulle innlemme diskriminering av transpersoner inn i kanadiske menneskerettighetserklæringen.

Tilfeldig

En av Petersons regler i boken sier at man skal sørge for at ens eget hjem er i perfekt stand før man kritiserer verden.

(“set your house in perfect order before you criticize the world»)

Likevel bekrefter også sengetøy-produsenten Høie at det hele er en tilfeldighet.

Markedssjef Stine Jensås Andersen skriver til TV 2 at boken ble helt tilfeldig brukt som rekvisitt, og at ingen av de involverte kjenner til omtalen av boken eller forfatteren.

– Verken Høie, produsenter eller Marte har lest boken, eller har noe forhold til bokens innhold.

– Det ligger ikke noe nærmere vurdering bak dette, sier Andersen.