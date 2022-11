Brast i gråt da han forklarte seg om skandalefesten

BUNKEREN: Natt til 30. august 2020 gikk det fullstendig galt under den mye omtalte grottefesten på St. Hanshaugen i Oslo. Foto: Vidar Ruud / NTB

– Min nåværende kjæreste begynner å lyse med mobilen, som gjør at jeg oppdager noen ben liggende innerst der. Jeg får panikk og tenker «hvor mange er det her inne?», sier 26-åringen fra vitneboksen i Oslo tingrett.

Innen han oppdager de to bena har han allerede båret ut en kvinne som besvimte foran øynene på ham.

BUNKEREN: Den sanerte bunkeren på St. Hanshaugen er på over 800 kvadratmeter. Foto: Vidar Ruud / NTB

Da kvinnen besvimte jobbet han egentlig med å få ut den første han hadde oppdaget av totalt tre bevisstløse personer i rommet.

I dag sitter han på tiltalebenken i Oslo tingrett, tiltalt for uaktsom forgiftning av allmennheten, noe han nekter straffskyld for.

Skjønte at det var gassen

26-åringen gir Oslo tingrett en detaljert forklaring om opptakten til «grottefesten», slik han husker det.

Han forteller også svært detaljert om kaoset som oppstod kort tid etter at lyd- og lysanlegget på festen begynte å fuske.

Sammen med sin nåværende kjæreste forsøkte han å få oversikt over omfanget inne i rommet der aggregatene er plassert.

På dette tidspunktet var grotten allerede i ferd med å bli evakuert, forteller han. Likevel gikk han selv tilbake til rommet der aggregatene stod plassert, for å redde de som lå der.

– Jeg begynner å jobbe med å få alle ut og handler på automatikk, samtidig skjønner jeg at dette må være gassen. Jeg prøver å dekke til munnen med skjorta mi, sier han.

Da brannvesenet gjennomsøkte grotten rundt klokken 04.00 den aktuelle natten, var den allerede tom for mennesker.

UTSIDEN: Store ressurser fra alle nødetatene ble sendt til St. Hanshaugen den aktuelle natten. Foto: Vidar Ruude / NTB

Da 26-åringen til slutt kom seg på utsiden, var nødetatene allerede på plass.

– Jeg begynner å kjenne smerter i brystet og går bort til en ambulanse og forteller at jeg har vært der inne ganske lenge, og flere ganger.

– VG ringte meg

En sentral del av rettssaken mot de to tiltalte mennene på 26 og 27 år, handler om hvem som arrangerte festen, og som derfor kan bebreides for skadene som de to fornærmede mennene er påført etter festen.

26-åringen forteller fra vitneboksen at han tror invitasjonen til arrangementet på Facebook tikket inn en uke ut i august.

Han mener det var den medtiltalte 27-åringen som opprettet arrangementet med navnet «Rave cave».

BEFARING: Tirsdag besøkte aktørene i Oslo tingrett bunkeren på St. Hanshaugen. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– Jeg visste ikke at jeg stod som arrangør på det arrangementet. Det skjønte jeg først på sykehuset da VG ringte meg, sier 26-åringen.

Underveis i sin frie forklaring fremstår 26-åringen tydelig preget av det han husker fra den aktuelle kvelden.

– Dette har preget meg ganske lenge. Jeg har gått og kjent på dette og vært bekymret for de fornærmede. Jeg synes ikke dette er noen gøy posisjon og sitte i, sier han.

Tidligere onsdag vitnet den medtiltalte 27-åringen for Oslo tingrett. Han forklarte at han kun hadde ansvar for musikken den aktuelle kvelden.

To hjerneskadet

I det han forklarer seg om de to bena han til slutt oppdaget innerst i grotten, begynner 26-åringen å gråte. Han spør retten om han kan få en fem minutters pause for å samle seg, noe han får.

To av deltakerne på «grottefesten» har i dag varige hjerneskader som følge av kullosforgiftning. Begge de fornærmede sliter i dag med hukommelsestap og innlæring av ny informasjon.

Tirsdag vitnet en branninspektør om at luften var giftigere enn brannvesenet klarte å måle da de ankom den nedlagte bunkeren.

DOMMEREN: Tingrettsdommer Eirik Aas tok notater under befaringen i bunkeren tirsdag. Foto: Thomas Evensen / TV 2

I ettertid har brannvesenet forsøkt gjenskape situasjonen slik den var den aktuelle kvelden. Undersøkelsene viste at bare fem minutters eksponering kunne vært nok til et dødelig utfall.

Det er den giftige gassen karbonmonoksid som er årsaken til de fornærmedes skader.

Spørsmål om forberedelser

Aktor i saken, statsadvokat Daniel Sollie, er i sin utspørring av de to tiltalte opptatt av å komme til bunns i hvordan festen ble planlagt.

27-åringen som vitnet tidligere onsdag fortalte at det var han som skaffet ett av aggregatene, samt lyd- og lysanleggene.

Samtidig sa han at han ikke hadde noen kjennskap til at et bensinaggregat produserer giftig karbonmonoksid.

Da 26 år gamle medtiltalte kompisen inntok vitneboksen etter lunsj onsdag, innledet han sin frie forklaring med å påpeke at han aldri hadde vært med på festen dersom han visste det han vet i dag.

INNERST: Aggregatene stod plassert i dette rommet. Det var også her en av de fornærmede ble funnet bevisstløs. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Under bevisførselen kommer det frem at begge de tiltalte, forut for festen og sammen med andre festdeltakere, diskuterte hvordan de best mulig kunne plassere og sikre aggregatene.

Planen var å ha dem plassert i et eget rom mer enn 50 meter fra der selve festen skjedde. Inn til rommet var det en sluse med to dører, som begge var lukket da festen startet, slik de hadde planlagt.

Politiets etterforskning viser at det var gjort diverse tiltak for å tette slusen helt. Både søppelsekker, gaffatape og Tec7 var brukt for å få rommet tett.

Problemet oppstod først rundt klokken 03 på natten, da lyd- og lysanlegget begynte å fuske. Da 26-åringen fulgte strømkablene oppdaget han at slusen var åpnet.



Begge de tiltalte sier at det var noen andre i vennegjengen som stod for tetting av slusen. Tidligere var totalt fem personer siktet i saken.

Oslo tingrett har satt av ti dager til rettssaken som begynte tirsdag.