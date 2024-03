Bransjen mangler 15.000 – nå frister de folk med dette

Et skrikende underskudd på arbeidskraft gjør at flere bransjer strekker seg langt for å tiltrekke seg nye ansatte.

36 prosent av alle arbeidstagere jobber regelmessig hjemmefra. Rundt én av ti har hjemmekontor minst én dag uka, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Men det er store variasjoner mellom forskjellige yrkesgrupper. Høyst andel av såkalte hybride arbeidsordninger finner vi innen finans og IKT. I disse sektorene finner vi også den største andelen som oppgir at de jobber utenom vanlig arbeidstid.

Nytt hybrid bygg

Konsulentselskapet EY har valgt å ta skrittet helt ut, og har flyttet inn i et nyrestaurert bygg i Oslo sentrum. I det nye bygget på Stortorvet er alt tilrettelagt for en hybrid arbeidshverdag. Danielle Hamborg er prosjektleder for konseptet og viser TV 2 rundt i de nye lokalene.

NYE LOKALER: Prosjektleder Danielle Hamborg vil at folk skal like å være på jobb. Foto: Stein Akre/TV 2

– Utgangspunktet er at alle skal kunne jobbe hvor som helst, og når som helst. Selvfølgelig innenfor noen rammer, men det er dette vi prøver å tilrettelegge for. Man kan være her eller hjemme. Og så har vi små satellitt-kontorer rundt om i byen, og ellers i landet, som man kan ha kundemøter i.

Lokker til seg talent

EYs nye hovedkvarter har 360 graders utsikt over hele byen og føles mer ut som et hotell enn et kontor. Her finner man alt fra individuelle kuber med plass til én person, og små møterom, til store samlingsrom med sittegrupper og fellesarealer. Kantinen serverer lunsj på dagen. På kvelden skifter den ham og blir restaurant og bar med høy stilfaktor. Det er lagt mye vekt på design og interiør. Det henger kunst på vegger og tak.

– Her er det ingen faste plasser. Folk kan sitte akkurat hvor de vil. Vi har lagt vekt på design og teknologi. Ingenting er så kjedelig som å bruke det første kvarteret av et møte til å få teknologien til å virke. Her går dette sømløst. Og folk trives her, sier hun.

EY er et av mange selskaper med skrikende behov for arbeidskraft. Derfor strekker de seg langt for å få folk til å velge dem som arbeidsgiver.

– Selvsagt et alt dette fint med tanke på kundene våre. Men først og fremst vil vi tiltrekke oss talent. Og dem er det stor konkurranse om, forteller Hamborg.

Må tenke nytt

Ifølge IKT Norge er det 15.000 ubesatte IKT-stillinger i Norge. Et tall som er ventet å doble seg innen 2030. Mangelen på tech-kompetanse gjør at bedrifter går nye veier for å rekruttere arbeidskraft. Silje Christine Steen er administrerende direktør i rekrutteringsbyrået Endelig-Mandag, som spesialiserer seg på tech-sektoren.

– Det vi ser nå er at det ikke er lønnen som er viktigst lenger. De to tingene arbeidstagere etterspør, er muligheten for kompetanseheving og at man kan jobbe så fleksibelt som mulig. Og fleksibelt betyr ikke bare hjemmekontor. Det er mye større enn det.

MÅ TENKE NYTT: Silje Christine Steen i rekrutteringsbyrået «Endelig Mandag» er bekymret for mangel på arbeidskraft i IKT sektoren. Foto: Stein Akre / TV 2

Uklare regler

Steen tror at mangelen på arbeidskraft innen IKT vil merkes på to områder de neste årene:



For det første vil man importere mye mer arbeidskraft fra utlandet. Det betyr blant annet at mange flere bedrifter kommer til å bytte arbeidsspråk til engelsk.

Det andre området hun peker på, er fleksible arbeidsordninger som gir større plass for individuelle behov. Men hun frykter at lovverket i Norge henger etter. Det er for eksempel uklare regler på når, og om, man er dekket av yrkesskadeforsikring når man jobber hjemme eller på hytta. Også arbeidstidsbestemmelsene kan virke hemmende.

– Noen liker å jobbe på natta, andre i bolker. Da er det ikke alltid like lett å følge hviletidsbestemmelser til punkt og prikke. Jeg tror vi er nødt til å tilpasse oss fremover.

– Mener du at arbeidsmiljøloven må endres?

– Kanskje, vi må i alle fall ta diskusjonen. Vi kan ikke ha en lov som henger etter.

Skal sikre helsa

Det er ingenting som tyder på at regjeringen ønsker å endre regelverket. Arbeids- og inkluderingsdepartementet peker på at det allerede finnes rom for å avtale seg frem til fleksible arbeidstidsordninger. Statssekretær Per Olav Skurdal Hopsø (Ap) sier de ikke opplever et stort trykk for å endre dette.

– Arbeidsmiljøloven gir både arbeidsgivere og arbeidstakere muligheten til å avtale seg frem til fleksible arbeidstidsordninger.

ORGANISERT ARBEIDSLIV: Statssekretær Per Olav Skurdal Hopsø (Ap) prioriterer organisert arbeidsliv. Foto: Terje Bendiksby

Statssekretæren forteller at de har endret loven på flere områder de siste årene for å sikre det seriøse og organiserte arbeidslivet.

– Så må vi huske at rammene i arbeidsmiljøloven er der av en grunn. Den skal sørge for at folk kan stå i jobb uten fare for helsa. Helst vil vi jo alle at folk kan stå i jobb lenger, og da må vi ha trygge rammer som gjør at de kan det.

LIFE-WORK-BALANCE: Jobb og fritid glir over i hverandre. Foto: Stein Akre / TV 2

Tilbake på EY er Danielle Hamborg i ferd med å avslutte omvisningen. Vi setter oss i en sofagruppe som føles veldig dyr og luksuriøst ut.

– Det vi ser, er at selv om man kan jobbe hjemmefra, eller på hytta eller hvor som helst, så velger mange her å være fysisk på jobb. Det er sosialt, og så er det jo ekstra fint her da.