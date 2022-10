Bransjen i høyspenn før årets viktigste periode: – Tøff tid

TØFFE TIDER: Butikkeier Narinder Gill (t.v.) sier det blir tøffe tider for alle som driver butikk, men hun velger fortsatt å være optimist. Foto: ALTI Vinterbro

Fjorårets julehandel var rekordhøy. I snitt brukte hver enkelt nordmann 20 000 kroner på julehandelen.

Med høye strømpriser, inflasjon og renteøkninger, er det knyttet høy spenning til hvordan årets høysesong blir.

– Vi er nok i samme båt som alle andre, at vi vil merke det vi også. Så vi må nok snu på krona selv for å få dette til å gå rundt, sier Narinder Gill til TV 2.

Gill er eier av Gullfunn-butikken på Vinterbro – hennes hjertebarn som hun har drevet i 17 år.

– Den største omsetningen ligger i perioden november og desember. Det er den vi gleder oss til hele året, sier hun.

Tenker annerledes

Gill forventer at kundene kommer til å legge igjen mindre penger i butikken i år, enn de pleier å gjøre under julehandelen.

– Jeg tror folk vil komme til gullsmedene, men at de vil handle gaver sammen, eller billigere, sier hun.

BILLIGERE SMYKKER: Butikkeier Narinder Gill tror de billigere alternativene blir etterspurt i år. Foto: Privat

Derfor har Gill og Gullfunn-kjeden tenkt annerledes rundt hvordan de skal reklamere for årets julegaver.

– Det er kanskje ikke de dyreste smykkene vi har solgt tidligere som går i år. Vi skal ha salgskampanjer som passer enhver lommebok, og varer i alle prisklasser, sier Gill.

Hun har også merket seg at kundene er ekstra tidlig ute med julegavene i år, for å fordele utgiftene over lenger tid. Allerede tidlig i oktober har enkelte startet innkjøpet.

– Tøff tid

De siste årene har nordmenn brukt stadig mer penger på julehandel. Ekspertenes indikasjoner typer på at det i det minste vil flate ut i år.

– Vi har vært litt løse på lommeboka før, så vi holder nok litt igjen nå, sier Gill.

Samtidig har også kostnadene økt for butikkene selv, spesielt med høyere strømpriser. Gill legger ikke skjul på at det er en utfordrende tid å leve av andres pengebruk.

– Det er en tøff tid for alle som driver butikk, sier hun.

Likevel har den erfarne butikkeieren vært gjennom nedgangstider før, og velger å være optimist.

– Jul blir det, og gaver blir det. Spesielt smykker er en populær gave, fordi det er personlig og det varer.

– Den største og viktigste tiden

Aida B. Gundersen er administrerende direktør i Gullfunn. Hun forteller at hele 30 prosent av kjedens omsetning kommer gjennom førjulsmånedene.

– Julen er den største og viktigste tiden i gullsmedbransjen, og den er vi avhengige av, sier Gundersen til TV 2.

VIKTIG SESONG: Aida B. Gundersen i Gullfunn sier førjulstiden er den viktigste for bransjen. Foto: Privat

Hun regner med at årets julehandel blir dårligere enn man er vant til.

– Det er ingen tvil om at vi kjenner på bekymring for julehandelen. Flere vil slite økonomisk, og det vil selvfølgelig gå ut over vår bransje også, sier hun.

Gundersen oppfordrer forbrukerne til å gå sammen om å handle julegaver, og å kjøpe gaver som kan vare lenge.

– Gullfunn vil ha det i fokus. Vi ønsker oss vekk fra «bruk og kast»-mentaliteten, og heller finne gaver som varer, sier hun.

– Da er det kritisk

Jarle Hammerstad er leder for bransjepolitikk i Virke, hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen.

Han mener nordmenns økonomiske usikkerhet utvilsomt vil få følger for julehandelen.

– At det vil påvirke julehandelen er åpenbart, men hvor mye er ikke lett å si, sier Hammerstad til TV 2.

SPENT: Jarle Hammerstad i Virke er spent på hvordan årets julehandel blir. Foto: Martin Leigland / TV 2

Hammerstad sier mange i handelsnæringen er urolige for den kommende høysesongen, og mener det er grunn til bekymring om nordmenn holder hardere på lommeboka i år.

– Hvis ikke julehandelen klaffer, da er det jo kritisk, fordi veldig mange bransjer har en veldig stor del av årsomsetningen sin denne sjette terminen, sier han.

Tæret på bufferen

Hammerstad legger til at mange bedrifter kanskje allerede har tæret på bufferkapitalen med høye strømpriser over lang tid.

– Hvis veldig mange butikker, serveringssteder og så videre går konkurs, så er det mange som mister jobben sin. Da blir det verre, sier han.

JULEHANDEL: I 2021 var julehandelen rekordhøy. I år forventer handelsnæringen nedgang. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Hammerstad tror det sitter langt inne for de fleste å kutte ut julekosen helt, men at den økonomiske usikkerheten biter seg fast.

– Julen kommer uansett, og vi skal ikke se bort fra at mange som kanskje nå har spart litt gjennom høsten likevel planlegger for en julehandel. Man vil nok kose seg litt, og kjøpe mye ekstra mat og drikke til jul, sier han.

– Men det er alle disse usikkerhetene og forbrukerundersøkelsene hvor forbrukerne har veldig svak tillit til hva som skjer fremover.

Tror dette blir avgjørende

Forbrukerøkonom Magne Gundersen i Sparebank 1 tror årets julehandel blir lavere enn i fjor, men ikke nødvendigvis drastisk.

– Vi har rett og slett mindre å rutte med til jul enn vi hadde i fjor, sier Gundersen til TV 2.

Samtidig trekker han frem at arbeidsledigheten er svært lav, og sysselsettingsgraden høy.

– Det betyr at det er flere i år som har lønnsinntekt de kan bruke til julehandlingen. Samtidig har mange fortsatt en god del sparemidler tilgjengelig, både fra tidligere år og fra pandemien, da nordmenn sparte rekordmye, sier han.

SPAREPENGER: Forbrukerøkonom Magne Gundersen trekker frem at mange nordmenn har sparepenger på bok. Foto: Eskild E. Fors

Gundersen tror det blir avgjørende for årets handel hvor stor usikkerhet nordmenn nå føler på.

– Når vi er usikre, pleier vi å passe ekstra godt på pengene og er ekstra forsiktige med å bruke penger. Undersøkelser har vist at usikkerheten er stor og at mange er pessimistiske til utsiktene fremover, sier han.

Pandemifrykten som har preget oss de siste årene er erstattet med krig i Europa, inflasjon og renteoppgang.

– Det blir faktisk spennende å se hvordan nordmenn tenker og etter hvert handler når startskuddet går for julehandelen, sier Gundersen.