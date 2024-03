Bransjen frykter alvorlig flyulykke

VIKTIG VERKTØY: Statens vegvesen er et av mange selskaper som nå bruker droner. Her følger de bevegelser i et rasutsatt område ved Vårstigen rasteplass på E6 i Drivdalen. Vegvesenet bruker godkjente droner til inspeksjon av bruer, veier og ved trafikkulykker. Foto: Arne Rovick / TV 2

– Det var kollegaen min som så den først, forteller flykaptein i Widerøe, Odd Thomassen.

I juni i fjor var de to i ferd med å lande på en flyplass i Vesterålen, da de fikk øye på en drone ikke langt unna.

– Den dronen var 200 meter unna oss og rundt 75 meter under flymaskinen. Den var ikke varslet inn hos kontrolltårnet. Vi var heldigvis på vei bort fra den da dronen ble oppdaget, forteller Thommassen.

Flykapteinen er også sikkerhetsrådgiver for flyoperasjoner hos Widerøe.

Da han hadde sin første flytur i Widerøe i 1999 var det nesten ingen som hadde hørt om droner, og ingen trodde heller at dette skulle bli allemannseie.

BEKYMRET: Da Odd Thomassen startet som pilot i Widerøe i 1999 var det ingen som hadde hørt om droner. I dag finnes det rundt 500.000 droner bare i Norge. Foto: Foto: Run Gyllander / TV 2

25 år senere er det nå rundt 500.000 droner, bare i Norge.

Det er også over 2000 selskaper som bruker droner i sin daglige drift. I verden er bruken nå så stor at det har ført til bekymring i flybransjen.

– Hvis man tenker på utviklingen på et globalt nivå og bruker det som en målestokk, vil nok eksponeringen være så stor at det kun er et spørsmål om tid før en ulykke oppstår som følge av en dronehendelse et eller annet sted i verden.

– Dette kan skje i Norge også, men det er nok andre steder som er mer eksponert enn hos oss, sier Thomassen.

Nedslående nyheter

Ved flere lufthavner i Norge har Avinor etablert teknologi som fanger opp droneaktivitet. I 2023 ble det etablert et senter for droneovervåking på Gardermoen.

Avinor har avdekket 7200 droneflyginger i nærheten av norske flyplasser. De anslår at halvparten av disse er ulovlige.

Man vet med sikkerhet at 1450 er verifisert som ulovlig droneflyvning.

– Ja, dette er nedslående nyheter. Mer enn halvparten av de flyvningene som er rundt flyplassene våre er ulovlige, og det er bekymringsfullt. Vi ønsker nå å gi en tydelig beskjed til alle dronepiloter at man må følge de reglene som er, sier Anders Kirsebom, konserndirektør regionale lufthavner hos Avinor.

ALARMERENDE: – Ved de flyplassene der Avinor har overvåkning av dronetrafikk, er det registrert alt for mange ulovlige flyvninger, sier Anders Kirsebom, konserndirektør regionale lufthavner. Foto: PER HAUGEN / TV2

Hvilke flyplasser som har teknologi til å fange opp ulovlig droneflyvninger er hemmelig. Derfor er mørketallene store.

– Ja, det reelle antallet på landsbasis er etter all sannsynlighet enda høyere, men dette er det vanskelig å si omfanget av, sier Kirsebom.

Det er særlig lufthavner som ligger tett ved en by, eller ved et kjent turistmål, som er spesielt utsatt for ulovlig droneflyvninger.

Lofoten trekkes frem

I Henningsvær i Lofoten ligger en spektakulær fotballbane som er blitt kjent over hele verden på grunn av beliggenheten. Spesielt på sommeren er det kaos med droner i luften fra turister som vil sikre seg spektakulære bilder.

– Dette er jo blant annet med på å forstyrre innflyvningen til Svolvær Lufthavn, sier Thomassen.

En kollisjon mellom en drone og et fly kan få katastrofale følger.

– Dersom alle tilfeldigheter peker i feil retning, er det ikke noe tvil om at ei stor nok drone kan føre til at flyet ikke lenger er kontrollerbart. I ytterste konsekvens kan dette ende i en alvorlig ulykke, forteller flykapteinen.

SPEKTAKULÆRT: Bilder av denne fotballbanen i Henningsvær går verden rundt, derfor er det mange turister som kommer til Lofoten for å filme den med drone. Det kan by på utfordringer for Widerøe. Foto: Sigfinn Andersen/ TV 2

Konsekvensene av uautorisert droneflyging er mange, og ikke bare for selve droneoperatøren.

– Vi hadde flere flyplasser som måtte stenge som følge av ulovlige droneflyvning i fjor. Både Gardermoen, Flesland, Stavanger, Tromsø og Bodø har vært stengt. Dette betyr veldig mye med tanke på forsinkelser for publikum og flyselskapene, sier Kirsebom.

Pekefinger

Derfor er en sikker integrering av droner i luftrommet rundt norske flyplasser ekstremt viktig.

– Vi retter nå en pekefinger og gir en tydelig beskjed til bransjen om at man må følge de reglene som finnes, også håper vi på litt strengere regler fra myndighetene.

– Det bør bli påbudt å registrere seg når man er ute og flyr. Da blir det enklere for politiet å følge opp hva som er ulovlig eller ikke. Dette har vi tatt til orde for fra Avinor sin side, sier Kirsebom.

STRENGT: Flyplassen i Bodø ligger nærer byen, derfor er det strenge restriksjoner for droneflyvning over hele sentrum. Dette er det mange som ikke er klar over (dette bildet er tatt med tillatelse fra Avinor) Foto: Jan-Petter Dahl / TV 2

Regjeringen vil nå styrke innsatsen mot ulovlig droneflyvning.



– Droner kan utføre stadig nye og mer komplekse oppgaver som gir flysikkerhetsgevinster, lavere kostnader, reduserte klimautslipp og mindre støy enn tradisjonell luftfart. Samtidig er det avgjørende at utviklingen av dronevirksomheten skjer innenfor rammer som ivaretar nasjonal sikkerhet.

– Vi ser stadig både uønsket og ulovlig droneaktivitet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Strengere regler

Blant annet skal det vurderes om det skal innføres en plikt til forhåndsregistrering av droneflyvninger i visse områder i et trafikkstyringssystem.



I dag er det kun politiet som ved makt kan ta ned droner.

GARDERMOEN: Dersom tårnet ved Oslo Lufthavn oppdager en drone i luften, kan flyplassen bli stengt og konsekvensene blir store. Foto: Per Haugen / TV 2

– En egen arbeidsgruppe skal se på hvilket handlingsrom også andre aktører kan benytte for å beskytte seg mot ulovlig droneaktivitet.

– Lufthavnene er et aktuelt eksempel, og derfor skal det være et arbeid for å utvikle samvirkerutiner mellom politiet og lufthavnoperatørene, sier Nygård.

I tillegg vurderes opprettelsen av et nasjonalt droneovervåkningssenter.

– Vi ønsker å sikre en fortsatt bærekraftig vekst av dronevirksomheten i Norge, og vi ønsker å legge til rette for en forutsigbar tilgang til luftrom. Vår posisjon som foregangsland innen dronevirksomhet skal opprettholdes, sier Nygård.

STYRKER INNSATSE: – Regjeringen vurderer flere virkemidler for å stramme inn på den ulovlige droneflyvningen, sier Jon-Ivar Nygård, samferdselsminister. Foto: Erik Edland / TV 2

Avinor er positive til droner og ønsker å legge til rette for dette.

I 2023 opplevde de en enorm økning i antall innmeldte droneflyvninger i appen, Ninox Drone.

– Der ble det registrert 15.000 flyvninger. I Ninox Drone blir du synlig for alle andre som er ute og flyr. Her vises også informasjon om områder du ikke har lov til å fly. Dette er viktige tiltak som må følges, sier Kirsebom.

Tiltak som virker



Hos Widerøe er det heldigvis ikke ofte man opplever nærkontakt med droner.

I 2022 registrerte flyselskapet seks hendelser, mens i 2023 kom det inn fire rapporter.

FÅ HENDELSER: Flykaptein Odd Thomassen er fornøyd med at regjeringen nå tar ulovlig droneflyvning på alvor. Foto: Run Gyllander / TV 2

At innsatsen mot ulovlig droneflyvning nå styrkes, støttes av Thomassen.

– Det er mange private som kjøper droner og som ikke kjenner regelverket eller hvilke begrensninger som ligger. Av den grunn bryter man loven ubevisst, og man vet ikke at dette er en fare for flysikkerheten, mener flykapteinen.

Han mener det må reageres mot ulovlig flyvning.

– Dette bør ha en konsekvens av allmennpreventive hensyn, og det er viktig at samfunnet anerkjenner at dette er et problem som er økende. Vi må ha tiltak på flere fronter for å sikre at flysikkerheten ivaretas, forteller Odd Thomassen.