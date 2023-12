Brannvesenet ringes ned: – Kan oppleves skremmende

PIPEBRANN: Det er høysesong for pipebrann. Bildet viser en pipebrann i Oslo i november. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Temperaturer langt ned på minussiden, sammen med relativt dyr strøm, gjør at mange nå velger å fyre med ved.

Det fører til travle dager for brannvesenet, med alt fra pipebranner til røykfylte hus og leiligheter.

Kommunikasjonssjef Sigurd Folgerø Dalen i Oslo brann- og redningsetat forteller om et «heftig bonanza» av innringere til brannvesenet i det siste.

– Helgens sum har gjort at vaktkommandør har gitt tilbakemelding på at her er det absolutt behov for en oppfriskning med tanke på riktig fyring, sier Dalen til TV 2.

ADVARER: Sigurd Folgerø Dalen advarer om noen vanlige fyringstabber. Foto: Lars Magne Hovtun / Oslo brann- og redningsetat

De vanligste tabbene

Om du gjør noe feil når du fyrer i peisen, kan det i verste fall få fatale konsekvenser for både hus og liv.

Dalen trekker frem noen punkter som spesielt viktige.

– Det er kun tørt trevirke som skal inn i ildstedet ditt, sier han.

Slik fyrer du riktig: 1. Legg på litt og litt ved for å fyre jevnt. 2. Bruk aldri tennvæske, bensin eller andre brennbare væsker i peisen eller ovnen. 3. Bruk tørr ved og god trekk til det har blitt skikkelig fyr. 4. Reguler trekken slik at det brenner med rolige flammer. Kilde: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Dalen sier folk kaster inn alt fra våt ved til melkekartonger og annen papp, men advarer mot dette.

I tillegg til at det er mer luftforurensende enn vanlig vedfyring, kan det også resultere i at man får et lag av beksot i pipa. Beksot tar lett fyr, og kan forårsake pipebrann.

– En pipebrann kan oppleves skremmende, hvis du får flammer opp av pipeløpet, sier Dalen.

Piper som er tilstrekkelig bygget og vedlikeholdt skal forhindre at brannen sprer seg videre, men det er en risiko for at det kan skje.

Natt til mandag spredte en pipebrann seg til veggene i en bolig i Nannestad.

HUSBRANN: Pipebrannen spredte seg til husveggene i et hus i Nannestad natt til mandag. Beboerne ble ikke skadet, men pustet inn røyk. Foto: Adnan Ayanle / PSP

Advarer mot «fisefyring»

I tillegg til tørr ved, er det viktig å sikre god nok trekk i peisen.

– Får ikke ildstedet nok luft, så vil ikke forbrenningsprosessen gå som den skal, og røyken vil ikke gå den veien den skal, sier Dalen.

Brannvesenet i Vestfold advarte nylig mot det de kaller «fisefyring», etter å ha rykket ut til en pipebrann.

– En vedfyrer i vårt område hadde strupt trekken over tid for å spare på veden. Det endte med pipebrann. «Fisefyring» med lite trekk og mer ulming enn ild koster deg dyrt og i verste fall brann, sa leder av feierseksjonen, Karianne Mæhlum.

«FISEFYRING»: I etterkant av denne pipebrannen advarte brannvesenet mot «fisefyring». Foto: Vestfold interkommunale brannvesen

Frykter mye våt ved

Dalen forteller at brannvesenet kommer over mye rart som folk har brukt å fyre med.

– Jeg tror dessverre vi finner alt mulig rart som i utgangspunktet er brennbart. Det kan ha en kortsiktig gevinst der og da, men så vil ettervirkningene kunne være at du ødelegger ildstedet ditt.

Feiermester Jan Espeseth i Vestfold interkommunale brannvesen frykter det kan bli flere pipebranner i år, som følge av en fuktig sommer og dermed fuktig ved.

– Tørkeperioden for veden har vært veldig dårlig. Veden kan ikke ha en fuktighet på mer enn 20 prosent, da får du aldri opp varmen, sier Espeseth.

Er du usikker på om veden din er tørr nok, anbefaler han å investere i en fuktmåler.

BEKSOT: Ifølge brannvesenet fløy det flak av beksot ut av dette pipeløpet da det brant. Foto: Vestfold interkommunale brannvesen

Ikke bruk støvsugeren

Det er ikke bare underveis i fyringen at du må være oppmerksom. Når peisen skal rengjøres og asken kastes, er det igjen mulig å trå feil.

– Vi går i den fella og tror at når peisen er slukket så er asken kald og ufarlig, men den kan inneholde glør i opptil 48 timer etter den er slukket, sier Dalen.

Slenger du den i en plastpose og setter den utenfor husveggen, kan det i verste fall bli fatalt, hvis den antenner og sprer seg til huset.

– Det har vi tilfeller av, og kommer helt sikkert til å se fremover.

Å ta asken med støvsugeren er ifølge Dalen også en svært dårlig idé.

– Asken skal i en ubrennbar beholder, og avkjøle seg der på utsiden av boligen. Eller så kan den dunkes godt i vann før man kaster den videre, sier han.

– En av de store brannfellene

Dalen oppfordrer også til årvåkenhet rundt levende lys i førjulstiden.

– Det er en av de store brannfellene som lusker nå i desember, og noe vi dessverre vet at vil forårsake både mindre og mer alvorlige branner.

Den gylne regelen her er å alltid være tilstede og årvåken rundt levende lys, samt å sikre at de ikke kan sette fyr på omgivelsene.