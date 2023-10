Brannvesenet bekymret: – Kan skje i Oslo

– Store utelivsbranner kan også skje i Oslo, advarer brannvesenet.

Dødsbrannen, som tok 13 menneskeliv på en nattklubb i Murcia, Spania, har fått Oslo brann- og redningsetat til å slå alarm.

I en pressemelding tirsdag trekker brannetaten klare paralleller til flere lignende fester i den norske hovedstaden.

Én av dem skjedde nøyaktig samme kveld som brannen i Spania.

Måtte evakuere hundrevis

Rundt 300 festglade mennesker ble på samme tid evakuert ut fra et uegnet lokale i Oslo natt til lørdag.

STORE FLAMMER: Spansk brannvesen jobbet hardt for å slukke de store flammene. Foto: Bomberos de Murcia / AFP/ NTB.

– For at brannvesenet skal vedta umiddelbar stans i bruken av et lokale, vurderes det til å være overhengende fare for liv og helse. Det er dessverre ikke første gang brannvesen og politi stopper store fester i uegnede og ulovlige lokaler, sier etaten.

Forrige gang, sent i august, var det en fest som skulle arrangeres for rundt 1000 personer på et «ulovlig sted».

Oslo brann- og redningsetat bekrefter at det også stadig gjennomføres flere tilsyn i godkjente lokaler, både på nattetid og dagtid.

– Kontroller med lokalene på kvelds- og nattetid gjennomfører vi fordi vi mener at risikoen er forhøyet når lokalene er i bruk og tar imot gjester, gjerne kombinert med rus, sier etaten.

Resultatet av kontrollene har vært nedslående.

Flere brudd på utesteder i Oslo

Bare i 2022 ble det gjennomført over 100 kontroller i de senere nattetimer, hvor det ble funnet brudd på flertallet av kontrollene med varierende alvorlighetsgrad.

Brannetaten bekrefter den samme farlige trenden har fortsatt fram til dagens dato i 2023, og sier det stadig oppdages brudd i flertallet av kontrollene.

Utkoblinger av brannalarmanlegget, blokkerte rømningsveier og manglende kontroll på persontall, er blant de største gjentakende problemene.

– Ved en brann vil kaoset som oppstår være en dramatisk forverrende faktor og kan gjøre at selv små brudd på brannsikkerheten utgjør forskjellen mellom et heldig utfall og en katastrofe, advarer etaten.

Hovedfokuset blir dermed på områdene som er viktig for å hindre tap av menneskeliv, slik som ble utfallet på nattklubben i Spania.

Foto: HANDOUT

Etterforskes som uaktsomt drap

Utestedet som brant ned i Murcia ligger i Las Atalayas, et populært utelivsområde.

Årsaken til brannen er fremdeles ikke kjent, men tirsdag melder nyhetsbyrået NTB om at spanske myndigheter nå etterforsker brannen som uaktsomt drap.

Dette fordi eierne av nattklubben ikke fulgte pålegget fra myndighetene om å stenge utestedet tilbake i 2022.

– En domstol i Murcia kunngjorde tirsdag at det skal innledes en etterforskning for å klargjøre fakta og for å finne ut hvorvidt straffeloven er overtrådt slik at noen kan stilles til ansvar, skriver nyhetsbyrået.

– Ikke en selvfølge

Grottefesten i Oslo tilbake i 2020 er et klart eksempel på ulovlige arrangementer som har fått alvorlige konsekvenser, etter at mange festdeltakere fikk kullosforgiftning.

Arrangørene, to menn i 20-årene, ble senere dømt til fengsel i ett år og seks måneder hver.

De måtte også betale 250.000 kroner til hver de to fornærmede, som fikk varige skader etter festen.

– Oslo har vært spart for store nattklubbranner og sånn skal det være, men det er ikke en selvfølge, sier Oslo brann- og redning.