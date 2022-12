Brannalarm-konkurranse skaper problemer: – Ren vandalisme

«Hvem skal sette i gang brannalarmen i dag?» og «kan noen please trykke på alarmen i dag? Har ikke øvd til prøve».

Det er noe av det som har blitt skrevet på det sosiale mediet Jodel den siste tiden.

I en rekke poster på Jodel, der man kan være anonym, er det flere elever på Romerike som oppfordrer hverandre til å utløse brannalarmen.

«Brannalarm-streak»

Ifølge Romerikes Blad, som omtalte saken først, skal målet være å få brannalarmen på skolen til å gå flere dager på rad enn det andre skoler greier.

En såkalt «brannalarm-streak».

I forrige uke gikk alarmen fem ganger på Skedsmo videregående skole.

– Her er det noen som ikke skjønner konsekvensene av hva de gjør, sier Kenneth Wangen, innsatsleder i Nedre Romerike brann og redningsvesen til TV 2.

Det var altså hele fem ganger forrige uke at brannvesenet måtte rykke ut til den videregående skolen, så viser det seg at det kun er ungdommer som utløser alarmen for moro skyld.

Skaper hodebry

Dette byr selvfølgelig på problemer for brannvesenet.

Ikke bare går falske nødmeldinger ut over tiden brannvesenet kunne hjulpet mennesker som er i reell fare, men Wangen forklarer at dette forstyrrer mye av tiden som brannvesenet bruker på viktige øvelser og trening.

Flere av de som jobber i brannvesenet har i tillegg en annen jobb på siden, som i tilfeller som dette må dra fra den ene jobben for å rykke ut på det som viser seg å være unødvendige oppdrag.

ANONYM APP: På den anonyme appen Jodel er det flere som deler sine tanker om utløsing av brannalarm på skolen. Foto: Skjermdump Jodel

I høst skrev Indre Akershus Blad om at alarmen hadde gått 26 ganger ved Bingsfoss ungdomsskole på Sørumsand.

– Det er ren vandalisme, sier innsatslederen om trenden som nå herjer i distriktet.

Wangen spesifiserer at det skal dreie seg om noen få folk som utløser alarmen.

Flere av elevene på de gjeldene skolene skal ha sett seg lei av rampestrekene.

«Gi f***»

I noen av postene på Jodel blir det skrevet ting som «takker og bukker for at brannalarmen ikke har blitt utløst i dag», «vær så snill stopp med brannalarmen» og «gi f*** i å utløse brannalarmen».

TV 2 har vært i kontakt med rektor Wenche Rudshaug ved Skedsmo videregående skole. Hun ønsker ikke å kommentere saken til TV 2, men henviser til uttalelsene hun har gitt til Romerikes Blad.

Til Romerikes Blad sa hun at skolen opplever at alle alarmene har gjort at elevene tar de mindre seriøst.

– Derfor har vi nå avgrenset antall steder elevene kan være, slik at en eventuell evakuering vil kunne gjennomføres på en trygg og god måte, sa rektoren til avisen.

Tusenvis i bot

Å utløse en falsk brannalarm kan koste deg dyrt.

– Det blir et heftig forelegg, sier innsatsleder Wangen.

Han forklarer at brannvesenet kan ta 6000 kroner eller mer for en falsk utrykning.

