Brann i hus – 15 personer evakuert

Onsdag like over klokken 14 har nødetatene rykket ut til en brann i et bolighus i Melhus kommune, syd for Trondheim.

– Det er usikkert om det er folk i bygget, opplyser politiet.

Kort tid senere var brannen under kontroll, og ingen personer ble skadd, får NRK opplyst

Klokken 14.12 opplyser politiet at rundt 15 personer er evakuert fra bygget.

– Røykdykkere er inne og arbeider. Alle nødetater er på stedet, skriver politiet i Trøndelag.

Ifølge operasjonsleder Trond Volden er det flere leiligheter i bygget, og røykdykkerne jobber med å gjennomsøke leilighetene og å lokalisere hvor røyken kommer fra.

– Foreløpig er det ingen melding om noen som er skadd og ingen er savnet, men røykdykkerne har ikke vært gjennom alle leilighetene enda, sier Volden.

Det skal ikke være åpne flammer på stedet.