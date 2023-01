Brakk armen til kona – så løy hun til legen

OSLO TINGRETT: Tirsdag begynte rettssaken mot en mann i 40-årene som er tiltalt for grov mishandling av ektefellen sin siden 1995. Også parets barn er fornærmet i saken. Foto: Frode Sunde / TV 2

OSLO TINGRETT (TV 2): I retten forteller kvinnen om hvordan ektemannen banket henne hvis hun ikke var bra nok. Han brukte både slag, lugging, elektrosjokkvåpen og avbitertang for å straffe henne, sier hun fra vitneboksen.

Tirsdag begynte den omfattende straffesaken mot en mann i slutten av 40-årene.

Han er tiltalt for grov mishandling av ektefellen fra 1995 og frem til 2021.

Volden stoppet etter den 11. mai i 2021, da kvinnen ble lagt inn på Aker sykehus med alvorlige stikkskader i magen.

På sykehuset fortalte ektemannen og barna deres at det var den mellomste datteren som ved et uhell hadde stukket moren.

Selv var ikke kvinnen i stand til å forklare seg.

Legene på sykehuset klarte ikke å få familiens forklaring til å stemme overens med skadene hun var påført, og varslet derfor politiet.

I dag er ektemannen tiltalt for å ha forsøkt å drepe kona.

Instruerte barna til å lyve

Gjennom den omfattende etterforskningen har to av de tre barna vært i tilrettelagte avhør fem ganger hver.

I de to første avhørene holder de fast ved historien som de har blitt instruert av faren til å fortelle, nemlig at det var den mellomste datteren som holdt i kniven da moren ble stukket.

I de første samtalene med politiet fortalte også kvinnen selv at det var det som hadde skjedd.

I ettertid har mannen innrømmet at han instruerte familien til å fortelle denne historien.

AKTOR: Statsadvokat Aud Gravås fører påtalemyndighetens sak for retten. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

Fra vitneboksen i Oslo tingrett forteller kvinnen om hvordan hun har dekket over for ektemannen, som hun nå er separert fra, siden 90-tallet.

– Jeg ville aldri fortelle det til noen. Det var skambelagt at dette skjedde med meg. Jeg prøvde alltid å bortforklare det med noe.

I dag erkjenner mannen at det var han som stakk henne i magen 11. mai 2021. Likevel nekter han straffskyld for drapsforsøk. Han erkjenner delvis straffskyld for mishandling av kona, men ikke mot barna.

Bøyde armen til den brakk

Flere ganger har hun måttet holde seg hjemme fra jobb fordi hun har hatt synlige skader etter vold.

Hun forteller at han en gang tidlig på 2000-tallet brakk overarmen hennes ved å bøye den langt bak på ryggen hennes.

– Jeg ble veldig redd. Det tror jeg han ble også, for den hang bare rett ned og jeg hadde veldig store smerter, sier hun.

I forbindelse med denne historien trekker statsadvokat Aud Gravås frem en legejournal fra Ullevål sykehus. I journalen står det at hun hadde hatt et uhell i vaskekjelleren der de to bodde.

– Det var ikke noe uhell, sier hun i dag.

Aktor trekker også frem en annen journal, fra legevakten i 2003. Den gangen hadde kvinnen et kutt i høyre underarm.

Historien legene fikk presentert den gangen var at hun hadde hatt et uhell med kjøkkenkniven da hun skulle lage middag.

– Tenkte du på å si hva som hadde skjedd? vil aktor vite.

– Egentlig ikke. Jeg tenkte bare på å dekke til historien og si at det var et uhell, svarer hun.

Ble skamklippet

Fra vitneboksen forteller hun om en rekke ulike metoder tiltalte har brukt for å påføre henne vold opp igjennom årene.

Han skal blant annet ha kuttet henne i fingrene med kniv, brukt en tang til å klemme fingertuppene hennes, brukket nesa hennes, holdt en elektrisk stikksag mot hånda hennes og skamklippet henne flere ganger.

Aktor vil vite hvor mange ganger hun har blitt skamklippet.

– Ofte. Men hvor mange kan jeg ikke si.

– Mellom 10-20? spør aktor

– Mellom 5 og 10 kanskje, sier kvinnen og fortsetter:

FORSVARER: Mannen i 40-årene forsvares av advokat Nils Christian Nordhus. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

– Det er vel for at man ikke skal se bra ut da. Man gjør jo ikke det når man blir skamklippet. Det er veldig traumatisk å bli skamklippet. Det er så synlig. Jeg sa bare at jeg hadde vært hos frisøren og gjort det, ikke sant.

Diskuterte bunad til datteren

Mot slutten av rettsdagen vil aktor at hun forklarer seg så detaljert hun klarer om 11. mai 2021, da hun ble stukket i magen.

Hun forteller at hun leverte sønnen i barnehagen, før hun gikk for å handle. Etter handleturen gikk hun til en lekeplass i nærområdet, fordi barnehagen skulle gå i 17.mai-tog.

– Jeg satte meg der for å se på N.N (sønnen, journ. anm.) som gikk i toget. Så filmet jeg det, for jeg synes det var så koselig, sier hun.

Senere på ettermiddagen, da hele familien var samlet hjemme i stua, viste hun frem videoen hun hadde tatt.

– Det var ikke bra nok filmet da. Så han ble sint for det - at det var filmet så dårlig. Det var der det begynte.

Etter at de hadde sett på filmen ble kvinnen ringt opp av foreldrene sine. Kvinnen og hennes mor begynte da å diskutere om den eldste datteren skulle få arve kvinnens bunad.

Dette skal mannen hennes ha reagert kraftig på.

– Han ville heller at hun skulle få en ny bunad, men jeg synes det var veldig koselig at hun skulle ha den jeg hadde hatt. Det var liksom da det startet tror jeg.

Sliter med å huske

Hun forteller at hun sliter med å huske rekkefølgen på ting denne dagen.

Før det endte med at hun ble stukket i magen, ble hun både slått i hodet med en jernstang og kuttet i armen med det hun tror var en elektrisk sag.

I tiden mellom slagene mot hodet og den påfølgende knivstikkingen tok hun seg en dusj, minnes hun.

– Jeg dusjet for å få stoppet blodet og satt opp håret i et håndkle. Jeg blødde ganske mye fra hodet.

Etter dusjen gikk hun tilbake til kjøkkenet for å lage middag til familien.

Men på grunn av slagene mot hodet var hun svimmel, forteller hun.

– Jeg satte meg ned ved utgangsdøra med ryggen til og satt der litt. Så husker jeg at det ble kastet en kniv mot meg.

Det neste stikket mot mageregionen husker hun ikke.

Han ringte 113

Hun husker derimot at mannen ble veldig redd og at han forsøkte å hjelpe henne med å stoppe blødningen.

Det var han som ringte 113 og varslet nødetatene om hva som hadde skjedd. Sammen med sin forsvarer, advokat Nils Christian Nordhus, mener han at dette beviser at han ikke hadde til hensikt å drepe henne.

BISTANDSADVOKAT: Advokat Halldis Winje representerer den fornærmede kvinnen. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

Påtalemyndigheten mener at han stakk henne i magen med forsett om å drepe. De rettsmedisinske sakkyndige har konkludert med stikkskaden i buken var 11 centimeter dyp.

Alt sammen skjedde mens alle de tre barna var hjemme.

Kvinnen forteller at resten av familien satte seg for å spise middag etter at hun var blitt stukket, men før mannen tilkalte ambulansen.

Det er satt av 14 rettsdager til saken. Etter at den fornærmede kvinnen har forklart seg tirsdag, skal retten få se avspilling av de tilrettelagte avhørene av barna.

Tiltalte skal først forklare seg på dag seks i retten.