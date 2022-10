Bråket på kjendisbaren fortsetter

– Jeg kan bekrefte at dommen fra tingretten er anket, og jeg kan bekrefte at jeg har tatt over som prosessfullmektig, sier advokat Marianne Clausen i advokatfirmaet Føyen.

Tidligere i høst fortalte TV 2 om bråket på Bar Flag, en pub som ligger i Maridalsveien i Oslo.

Stedet eies av driftsselskapet Kruth AS, der TV-profilene Johan Golden, Atle Antonsen og Exit-regissør Øystein Karlsen har eierinteresser.

I RETTEN: André Sveløkken Lloyd og advokat Ingvild Opøien avbildet under saken i Oslo tingrett, Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Etter pandemien ble det satset stort på puben, og de ansatte André Sveløkken Lloyd som barsjef.

Dette var anklagen

I fjor høst ble han anklaget for seksuell trakassering av en yngre kvinnelig kollega etter at de hadde vært sammen ute på byen.

Anklagen handlet i grove trekk om at Lloyd skal ha tatt henne på låret, noe kvinnen sa at hun reagerte sterkt på.

Hun varslet om hendelsen. Barens eiere valgte å tro på kvinnen.

Noen dager etter at varselet ble levert, fikk Lloyd sparken i et møte med to av bareierne, Dan Marius Nordhagen og Johan Golden.

Lloyd valgte å gå til sak etter at han mistet jobben. Tidligere i høst ble oppsigelsen behandlet i Oslo tingrett.

GLAD I ØL: Tatoveringen på armen til Lloyd viser lidenskapen hans for øl. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Full seier

Der fikk både Lloyd og kvinnen som varslet mot ham fortelle sine versjoner om det som skjedde den aktuelle kvelden.

Både Lloyd og arbeidsgiveren, blant annet Johan Golden, forklarte seg om hvordan de opplevde prosessen som førte til oppsigelsen.

Oslo tingrett ga Lloyd fullt medhold. De mente at han aldri skulle ha mistet jobben.

Dommerne viet mye plass til å gå gjennom anklagene om seksuell trakassering, og de konkluderte med at det, etter en samlet vurdering, ikke var «kvalifisert sannsynliggjort at Lloyd hadde seksuelt trakassert» kvinnen.

VAR KOLLEGER: Lloyd og kvinnen som varslet var kolleger her på Bar Flag i Oslo sentrum. Foto: Frode Sunde / TV 2

Tidslinjen stemte ikke med hennes fremstilling, mente de.

De mente også at det var ting ved kvinnens oppførsel i tiden etter den angivelige hendelsen som klart svekket hennes troverdighet.

Fikk over 800.000

Retten mente også at flere av arbeidsgiverens vitner var svært godt «preppet» før de avga sine forklaringer, noe som gjorde at dommerne la mindre vekt på det de sa.

Lloyd ble tilkjent 874.770 kroner i erstatning.

Totalt, inkludert alle advokatutgiftene, måtte arbeidsgiveren ut med over 2,4 millioner kroner.

Nå har de altså valgt å anke dommen.

Verken bareiernes advokat, daglig leder Dan Marius Nordhagen eller Johan Golden ønsker å kommentere anken.

Etter tapet i tingretten, sa imidlertid Golden følgende:

VITNET: Johan Golden avbildet på vei ut av rettssalen etter at han avga sin forklaring. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

– Vi trodde og tror fortsatt på varsleren og agerte deretter. At retten ikke har kommet til samme konklusjon som oss, er ikke bare overraskende, men svært skuffende.

Medeier Atle Antonsen betegnet dommen som «komplett umulig å forstå noe som helst av».

– Tungt

Lloyd er ikke glad for at saken er anket.

– Det er tungt å måtte gå gjennom dette igjen etter at tingretten renvasket meg for seksuell trakassering, sier han.

Lloyds advokat. Ingvild Opøien, har følgende kommentar:

– Anken tilfører ikke saken noe nytt, men vi registrerer at de nå prøver å endre egne parts- og vitneuttalelser fra saken, noe vi tar sterk avstand fra. Vi tar forøvrig anken til etterretning.

Bareiernes advokat, Marianne Clausen, ønsker ikke å kommentere dette utspillet.

Det er ventet at saken skal opp for Borgarting lagmannsrett .