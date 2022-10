Bråk om farlige pedofile i boligstrøk

Høyre reiser sterk kritikk mot justisminister Emiie Enger Mehl, og mener hun har brukt alt for lang tid på å rydde opp etter TV 2s avsløringer.

Beskyldes for trenering:

18 forvaringsdømte, blant dem farlige pedofile overgripere, drapsmenn og brannstiftere, er prøveløslatt på bondegårder og i bemannede boliger i norske kommuner.

Flere av dem er lett utviklingshemmede, og TV 2 har avdekket at det ikke føres uavhengig tilsyn med de såkalte enmannsfengslene.

– Dette er jo i realiteten brudd på menneskerettene, sa den tidligere lederen for Tilsynsrådet region øst, advokat Ulrik Hegnar, i vår.

Savner handling

Justisminister Emilie Enger Mehl har lovet full gjennomgang av ordningen «Statlig finansiert prøveløslatelse», som har kostet staten rundt en milliard kroner.

I løpet av 20 år har den aldri blitt evaluert.

Men fem måneder etter TV 2s avsløringer ligger fortsatt saken til behandling i Justisdepartementet.

Høyre reagerer sterkt på manglende handling fra Regjeringen.

– Vi tok initiativ i vår for å få fortgang og en løsning på denne litt spesielle situasjonen. Med noen få fanger som koster samfunnet fryktelig mye og i tillegg får et dårlig tilbud. Ingenting har skjedd. Det er veldig trist at regjeringen trenerer denne saken, sier Høyres justispolitiske talsmann, Sveinung Stensland.

SAVNER HANDLING: Sveinung Stensland er justispolitisk talsperson Høyre. Han ber justisministeren og departementet om fortgang i evaulering av enmannsfenglsene som TV 2 har satt søkelyset på. Foto: Frode Sunde / TV 2

TV 2 har avdekket at enkelte forvaringsdømte har vært prøveløslatt i over 20 år, selv om de har så lav IQ at de ikke skulle vært på straffegjennomføring. Med dagens regelverk burde disse, som er utviklingshemmet, vært på såkalt tvungen omsorg.

Dette har lederen i Forbundet for utviklingshemmede (NFU), Tom Tvedt, kalt en skandale for enkeltindivider i Norge.

TV 2 har også fortalt at Justisdepartementet for 14 år siden ble varslet om at hele ordningen kunne være i strid med loven.

Det skjedde da det såkalte Mæland-utvalget la fram sin rapport.

Siden har Norge hatt sju justisministre, uten at det har skjedd endringer.

Forsømmelse

Emilie Enger Mehl er den åttende ministeren. Hun vil ikke stille til intervju og kommentere kritikken fra Høyre. Men TV 2 har fått et skriftlig svar fra ministeren:

«Dette er en gruppe det både er dyrt og krevende for samfunnet å ta vare på, fordi de er for farlige til å være ute i samfunnet, men samtidig har utfordringer som gjør at de ikke bør være i fengsel. Departementet jobber med problemstillingen, men det er dessverre for tidlig å si noe mer om dette nå.»

Sveinung Stensland rister på hodet over at en evaluering ennå ikke er kommet i gang.

– Vi skal forvente at det skjer noe. Men dette er historien om en regjering som vurderer, utreder og utsetter. Men de kommer ikke med noe annet enn gårsdagens løsninger og ser seg ikke fremover, sier han og fortsetter:

– Dette er en forsømmelse over lang tid som mange statsråder kunne gjort noe med det. Nå må det tas tak i, er det krystallklare meldingen fra Sveinung Stensland.