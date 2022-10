Bøter kan bli ugyldige

Dersom Høyesterett frikjenner to kvinner for smittevernbrudd etter en fest under pandemien, kan det ha betydning for en rekke andre festbøter.

NEKTET: To kvinner venter nå på dom i Høyesterett etter at de nektet å betale festbøter for en fest under nedstengingen i 2020. Foto: Kristin Grønning / TV 2

To kvinner venter nå på dom i Høyesterett etter en fest under nedstengingen i 2020.

På festen var det 15 personer, men på dette tidspunktet var det kun tillatt å samle fem personer i private hjem i Bergen.

To av kvinnene, den ene arrangør og den andre deltaker, nektet å godta sine bøter og tok saken til retten.

Vurderer koronalovgivningen

Kvinnene ble dømt til bøter i tingretten, fordi retten mente at begrensningen på fem personer i private sammenkomster var egnet, hensiktsmessig og en legitim regel for å sikre liv og helse.

I lagmannsretten ble kvinnene frikjent. Gulating lagmannsrett mente da at forskriften som sa at det kun var tillatt med fem personer i private hjem ikke var basert på en tilstrekkelig klar medisinskfaglig begrunnelse da den ble vedtatt.

I tre dager har jussen i koronalovgivningen vært oppe i Høyesterett denne uken.

Kvinnenes advokat John Christian Elden sier at det har vært noen utfordrende dager i Høyesterett. Han mener at det er et tungt rettsområde, nettopp fordi det er uten praksis.

– Vi var i en situasjon der myndighetene måtte handle raskt, det erkjenner vi. Men så er spørsmålet i ettertid om man skal straffe folk fordi de ikke har fulgt påbud som kanskje ikke var så godt begrunnet fra statens side, sier John Christian Elden.

SETTER STANDARD: John Christian Elden mener korona-sakene som nå er oppe i rettssystemet vil være viktige for fremtidige kriser. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Bøter kan være ugyldige

Om noen uker kommer svaret fra Høyesterett. Dersom kvinnene blir frikjent, kan det ha betydning for en rekke andre bøter som ble gitt under pandemien.

– Hvis man kommer til at forskriften er ugyldig må man gjøre om alle bøtene som er gitt med samme forskrift i Bergen, sier jussprofessor ved Universitetet i Bergen, Hans Fredrik Marthinussen.

Han tror kvinnene blir frikjent, fordi den aktuelle forskriften ifølge han har for dårlig medisinskfaglig begrunnelse.

KRITISK TIL BØTENE: Jussprofessor Hans Fredrik Marthinussen tror kvinnene blir frikjent for koronafesten i Bergen i 2020. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

Ifølge tall fra Vest politidistrikt ble det totalt gitt 57 festbøter for til sammen rett over 440.000 kroner i Bergen under pandemien totalt.

– Jeg vil anbefale de som har fått forelegg om å ta kontakt med politiet. Da snakker vi tross alt om justismord. Selv om det er snakk om relativt små justismord, har staten en plikt til å rydde opp i det, sier Marthinussen.

Flere koronasaker i retten

I tillegg til festsaken i Bergen er en rekke andre koronasaker til behandling i rettssystemet i disse dager.

Tirsdag ble en mann frikjent av Eidsivating lagmannsrett for å ha krysset en koronastengt grenseovergang. Retten mente at grensekontrollen var ulovlig. Påtalemyndigheten har anket saken.

En annen sak som omhandler overskridelse av antallsbegrensning i privat hjem venter også på dom i Høyesterett.

I juli ble en mann dømt i lagmannsretten for å ha gjennomført innreisekarantene i sitt eget hjem i stedet for på karantenehotell. Denne saken er også anket til Høyesterett.

STENGT: Det var i en periode streng grensekontroll for innreise til Norge. under pandemien. Nå blir pandemiregelverket utprøvd i rettssystemet. Foto: Jan-Petter Dahl/TV 2

Vil ha betydning for fremtiden

Utfallet av disse sakene vil sette en presedens for hvilke begrensninger myndighetene kan pålegge innbyggerne i fremtiden.

Marthinussen syns det er bra at pandemisakene nå blir behandlet i retten.

– Høyesterettssaker som denne er viktige for å klargjøre hvilke rammer som ligger i smittevernloven. De sakene blir viktige hvis vi får nye pandemier i fremtiden, sier Marthinussen, som krysser fingrene for at det er lenge til.

Elden syns også at det er sunt at saken er oppe i Høyesterett.

– Det var nok en del av disse tiltakene som var for å vise såkalt handlekraft og vise at man er dyktig som politiker, uten at det har den store faglige begrunnelsen. Da må vi huske at det er en elementær menneskerett å ha sitt privatliv og kunne bevege seg, og inngrep i dette krever en god faglig begrunnelse, ikke bare at man vil være handlekraftig, sier Elden.