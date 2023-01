Borten Moe snur om hydrogenslakt av egen regjering

Ola Borten Moe skrev i et innlegg på Facebook at hydrogensatsingen til Nel og Statkraft var «lysår unna å være forsvarlig». Nå trekker han kritikken.

– Jeg vil ta en grad av selvkritikk, det har blitt en noe større sak enn jeg hadde regnet med, sier Ola Borten Moe til TV 2.

Fredag skrev forskning- og høyere utdanningsministeren et innlegg på Facebook hvor han gikk rett i strupen på det nye samarbeidet mellom hydrogenteknologiselskapet Nel og Statkraft.

I innlegget skriver blant annet Borten Moe at «det blir stadig mer åpenbart at vi alt for lenge har oppført oss som om det er ubegrenset tilgang på fornybar og rimelig strøm i Norge».

Han mener at hydrogensatsingen er for lite energieffektiv. «Det er ett mitt skjønn lysår unna å være forsvarlig eller fornuftig», skriver han i innlegget, der han hevder at regjeringens hydrogensatsing er å sende kraft «rett i dass».

Under signeringen av samarbeidet mellom Nel og Statkraft var både olje- og energiministeren og næringsministeren til stede.

Det visste ikke Borten Moe, forteller han til TV 2.

LYSÅR UNNA FORSVARLIG: Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) gikk hardt ut mot egen regjering på Facebook. Foto: Heiko Junge / NTB

– Det kan være greit å legge frem forutsetningene for resonnementet. Som olje- og energiministeren har presisert etterpå, så er det overskuddskraft som skal brukes, altså kraft som ikke har en alternativ verdi. Da kan dette være fornuftig, sier han.

Selv om det er en angrende minister TV 2 møter, mener han at poenget med innlegget fortsatt står seg.

– Kjernen i innlegget er å påpeke energieffektiviteten, eller mangelen på den som sådan, i denne teknologien. Effektiviteten i teknologien er ganske lav, og spesielt i en situasjon der vi mangler kraft er det greit å være klar over, sier Borten Moe.

Mener Borten Moe tar feil

Moes hydrogenkritikk ble også tema i Stortinget onsdag, der statsminister Jonas Gahr Støre ble grillet av opposisjonen i den spontane spørretimen.

Støre benyttet anledningen til å si at han mener Moe tar feil.

– I den energiovergangen vi står i nå, så må vi tåle i demokratiet debatter om dette. Og det kritiske perspektivet kjenner vi fra andre, sier Støre til TV 2.

MENER BORTEN MOE TAR FEIL: Statsminister Jonas Gaht Støre mener hydrogen er helt nødvendig for å kutte klimautslippene. Foto: Javad Parsa / NTB

— Men det jeg sier til ham, er at han vet godt hvilken regjering han er en del av, hva vår plan er, hva vår ambisjon er, hva vi har i Hurdalsplattformen, og hva vi nå fordyper i samarbeidet med Tyskland.

Støre mener hydrogen kommer til å bli helt nødvendig for å kutte klimautslippene.

– Hvis vi ikke hadde klimautfordringer, så tror jeg man ikke ville ha valgt å satse på hydrogen, for da kunne vi ha fortsatt å bruke olje og gass akkurat som nå. Men vi har en klimautfordring –i Norge, i Europa og i verden. Og da er hydrogen et svar på det.

Skarp kritikk fra Høyre

Stortingsrepresentant og medlem av energi- og miljøkomiteen Nikolai Astrup (H) er på sin side nådeløs i kritikken mot Borten Moe etter Facebook-innlegget.

– Spørsmålet er hvilken stein regjeringen fortsatt befinner seg under. Vi er i en energikrise i Europa og i verden. Det er behov for å øke kraftproduksjonen betydelig de neste årene, sier Astrup til TV 2.

Høyre-politikeren mener at uenigheter mellom regjeringspartiene må legges til side.

– Det holder ikke i den situasjonen vi er i nå. Nå må vi sette nasjonens interesser først også må de bli ferdige med sin partipolitiske uenighet.

Rødt: – Galskap

Men det er ikke bare kritikk å få for Moe. Rødts Sofie Marhaug mener Sp-nestlederen har gode poenger.

– Jeg er ikke enig med Ola Borten Moe i alt. Men jeg synes det er bra at noen fra regjeringspartiene og påtaler noe av galskapen i de svært svært optimistiske anslagene som vi ikke egentlig vet om vi kan levere på, sier Marhaug til TV 2.

Hun mener hydrogen er et komplisert spørsmål. I verste fall kan hydrogenproduksjon brukes til å renvaske norsk olje og gass, ifølge Marhaug.

– Det er klart at det er ekstremt energikrevende med hydrogenproduksjon, så det er veldig bra at noen løfter den debatten og stiller spørsmål ed den avtalen som er inngått med Tyskland, for det er kjempemasse problemer med hydrogen, sier Marhaug.

– Det betyr ikke at de skal avvise alt, men den veldig optimistiske linjen fra regjeringen kan vi styre vår begeistring for.