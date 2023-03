Børsene raser – dette bør du gjøre nå

Oslo Børs falt som resten av Europa brutalt onsdag, og hovedindeksen endte ned 3,74 prosent.

I hovedrollen var banksektoren, anført av den sveitsiske storbanken Credit Suisse som stupte på børsen.

– Den siste utviklingen med Credit Suisse er mer «spooky» enn det som er tilfelle med det som startet det hele, nemlig Silicon Valley Bank (SVB) og det som skjedde i USA, sier Hallgeir Kvadsheim.

I motsetning til SVB, som var mer rettet mot oppstartsbedrifter i USA, er Credit Suisse en stor forretningsbank med historie tilbake til 1856.

– Den er en del av et stort pengemarked. Hvis en sånn tungvekter faller, kan det få utslag på andre, sier Kvadsheim.

Nervøst marked

Amerikanske SVB var den første som kollapset i USA siden Finanskrisen i 2008.

MANISK DEPRESSIVT: Porteføljeforvalter Magnus Vie Sundal omtaler markedet som manisk depressivt. Foto: Borea Asset Management

At den sveitsiske storbanken nå også er i trøbbel, har fått markeder over hele verden til å skjelve.

– Vi har fått noen negative nyhetssaker om Credit Suisse på et tidspunkt hvor markedet allerede er nervøst på grunn av inflasjon og stigende renter, sier Magnus Vie Sundal, porteføljeforvalter i Borea Asset Management.

Banken har hatt problemer i en årrekke og har vært involvert i flere skandaler.

Banken tapte 84 milliarder kroner i regnskapsåret 2022, og i den siste årsrapporten kom det frem opplysninger om manglende finansiell rapportering.

Onsdag sa hovedaksjonær Saudi National Bank at det ikke var aktuelt å investere mer i banken.

– Det bygget ikke akkurat mer tillitt til en allerede utsatt bank. Vi har sett at folk har tatt ut pengene sine fra amerikanske banker. Kan vi oppleve det samme i Europa, er det folk som nå spør seg, sier Vie Sundal.

– Manisk depressivt

Han forklarer at kombinasjonen av bankproblemene i USA og Sveits gjør at investorer ønsker å ta ned risikoen. Penger flyttes fra aksjer til for eksempel statsobligasjoner og børsene faller.

Tirsdag steg flere amerikanske banker kraftig etter mandagens fall, før sektoren igjen falt kraftig på Wall Street onsdag.

– Markedet er manisk depressivt, sier Sundal.

Her hjemme falt Oslo Børs med 3,74 prosent.

Det er det største børsfallet siden september i fjor, da hovedindeksen falt 4,04 prosent, skriver Dagens Næringsliv.

Det er særlig banksektoren som har fått juling i dragsuget av SVB og Credit Suisse.

DNB, Norges største bank, falt onsdag med 4,43 prosent, og er ned med over 9 prosent den siste uken.

– Norske banker er ganske trygge. De har vært underlagt mye strengere krav fra myndighetene og har ikke hatt i nærheten en tilsvarende eksponering mot verdipapirer med fallende kurser, sier Vie Sundal.

Kjøpsmulighet

Men bør norske småsparere med penger i aksjer og fond nå bekymre seg?

Antakeligvis ikke, mener Kvadsheim.

– Børsen vil alltid ha noen nedturer. Nå kommer kanskje en av dem. Hvis du har en spareavtale er det kanskje bra. Du får kanskje kjøpt noen aksjer og fond nå når det går ned og ikke bare opp, sier Kvadsheim.

– Hva bør man gjøre med pengene man har investert nå?

– Hvis du har pengene dine i fond, og har tenkt å la dem ligge i fem-ti år, ville jeg ikke gjort noe med dem, sier han.

– Hva med å ta ut penger fra banken for å sikre seg?

– I Norge ville det vært ren idioti. Bankene er av veldig solid kaliber i Norge. Og bak bankene står også den norske staten som garantist. Jeg håper og tror ikke at noen i Norge vil begynne å ta ut penger.