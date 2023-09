Borgerlig flertall i flere storbyer

Stemmetellingen går mot slutten i landets største byer.

Med 95 prosent talte stemmer er Høyre er klart største parti i Oslo, med 32,5 prosent oppslutning.

Det er 7,1 prosentpoeng mer enn ved kommunevalget i 2019.



– Det ser rimelig klart ut at Raymond Johansen og byrådet har mistet flertallet, sier Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg ifølge Aftenposten.

Han erklærer dermed seieren, og inviterer de andre partiene på borgerlig side til samtaler tirsdag.

BLÅ: Eirik Lae Solberg (H) og Anne Lindboe (H) på Høyres valgvake på Høyres Hus i Oslo under kommunevalget 2023 mandag kveld. Foto: Heiko Junge/NTB.

Vil samarbeide med MDG

Oslo Venstre gjør også et godt valg i hovedstaden. Nå vil de samarbeide med både Høyre og Miljøpartiet De Grønne.

– Vi går inn i samtaler med mål om å få til et blågrønt byråd i Oslo, skriver førstekandidat for Oslo Venstre, Hallstein Bjercke, i en SMS til TV 2.

På spørsmål om det er aktuelt for Oslo Venstre å samarbeide med Frp, svarer Bjercke følgende:

– Samarbeid i byråd er svært lite sannsynlig, den politiske avstanden er nok for stor til det.

JUBEL: God steming på Venstres valgvake i Oslo mandag kveld Foto: Frederik Ringnes/NTB.

TV 2s prognose for hovedstaden klokken 01:00 natt til tirsdag viser at Oslo Venstres drømmekoalisjon har flertall, gitt at de klarer å overbevise Høyre og MDG om et samarbeid.

Men MDG har likevel falt mye i hovedstaden. De gikk fra en oppslutning på 15,2 prosent i 2019, til 10,1 prosent.



– Klare til å gjøre mer

Sittende byrådsleder Raymond Johansen (Ap) møtte pressen etter at det gikk mot et borgerlig flertall i Oslo.

– Det skal bli deilig å komme hjem. Det har vært en lang valgkamp, sier han.



SLITEN: Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen sier han gleder seg til å komme hjem etter valgkampen. Foto: Terje Pedersen

Han mener Arbeiderpartiet ikke kan styre hverken den høye renta eller matvareprisene, men at de kunne gjøre noe med gratis aktivitetsskole, billigerebarnehage, øke sosialsatsene og øke tilskudd til kommunale boliger.

– Vi var klare til å gjøre mer, så får vi se hvordan det utløper seg i morgen, sier Johansen.



Må forhandle i Bergen

Det ligger an til å bli forhandlinger om makten i Bergen.

Det sittende samarbeidet sitter igjen med 32 mandater – men det kreves 34 for flertall.

Arbeiderpartiet fikk 18,5 prosent av stemmene. Høyre fikk hele 26,6 prosent.

– Det er vel litt som forventet. Vi var forberedt på lave tall på forhåndsstemmene, sa Rune Bakervik (Ap), byrådsleder i Bergen, da den første prognosen kom.

TAUSE: Arbeiderpartiets valgvake i Bergen mistet litt piffen da de første valgprognosene kom. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Høyre, Frp og Pensjonistpartiet har 27 mandater til sammen i Bergen nå, og kan lokke til seg både andre som har stått utenfor byrådssamarbeidet, og Ap-byrådets tidligere støttespillere.



Dramatisk i Trondheim

Det ligger an til en skikkelig valgthriller i Trondheim. Også her gjør Høyre det svært godt i år.

Dagens koalisjon med Arbeiderpartiet, SV, MDG og Senterpartiet har 31 mandater, mens det trengs 34 mandater for å få flertall.

De er dermed avhengige av støtte fra Rødt for å kunne styre byen de neste fire årene.

– Jeg tenker at denne kvelden har gitt Emil Raaen bedre kort og odds og kort enn jeg hadde trodd på forhånd, sier avtroppende ordfører Rita Ottervik (Ap) til TV 2.

ORDFØRER: Rita Ottervik på Aps valgvake i Trondheim mandag kveld. Foto: Joakim Halvorsen/NTB,

Hun viser til at Ap ligger an til å få like mange mandater i Trondheim som ved forrige valg.

– Per nå er det rødgrønt flertall. Handlingsrommet er der, men det er mange små parti. Så det skal forhandles ganske mye om politikk og posisjoner.

– Stikker det litt i hjertet at Høyre gjør et kanonvalg i Trondheim?

– Det er klart at det er et skår i gleden det. Samtidig har de ligget høyt på meningsmålingene. Vi har visst at de har ligget der. Det jeg er glad for etter at vi har vært på veldig lave tall, er at vi faktisk har klart å reise oss igjen, sier Ottervik.

Dagbladet hevder i natt at MDG i Trondheim skal møte både Høyre og Arbeiderpartiet for å sondere om hvilket parti som vil gi dem mest gjennomslag.

Hvis MDG bytter side, kan Høyre og Kent Ranum styre byen, skriver avisen.



Høyrebølge i Kristiansand



Høyre stormer fram Kristiansand.

Ordførerkandidat Mathias Bernander kan skryte av hele 30,1 prosent oppslutning – en fremgang på 12,4 prosent fra 2019.

Mathias Bernander blir ny ordfører, og sikrer et maktskifte for Høyre i en blå bølge på Sørlandet. Sittende ordfører Kenneth Mørk må dermed gi fra seg ordførerkjedet.

Favoritten taper i Stavanger

Det går mot maktskifte i Stavanger også.

Arbeiderpartiet er største parti, mye takket være den populære ordføreren Kari Nessa Nordtun (Ap).

Likevel har de borgerlige har fått flertall, og alt tyder på at Høyres Sissel Knutsen Hegdal blir byens nye ordfører.



Mot forhandlinger i Tromsø

Mye tyder på at det går mot harde forhandlinger i Norges nordligste storby.

Ved 01:30-tiden er 67,8 prosent av stemmene talt opp i Tromsø.

Den sittende koalisjonen med SV, Ap, Sp og MDG, har så langt 20 mandater. Det er 2 unna flertall.

Det betyr at Ap kan bli nødt til å inngå et samarbeid med Rødt eller INP for å beholde makten.

Høyre og Frp er jevnstore, og særlig sistnevnte har fosset fram under årets valg. De har totalt 15 mandater til sammen.