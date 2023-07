– Borch ville vært en god kandidat

Det har stormet rundt Ola Borten Moe (Sp) fredag. På en pressekonferanse fredag kveld ble det klart at han trekker seg både som forsknings- og høyere utdanningsminister og som nestleder i partiet. Han tar heller ikke gjenvalg til Stortinget

Ivar B. Prestbakmo, sentralstyremedlem og stortingsrepresentant for Sp i Troms sier det er veldig trist å miste Borten Moe fra regjeringen og partiledelsen.

– Han er en dyktig politiker for partiet. Men jeg ser at det er den eneste muligheten for partiet og regjeringen og for Ola personlig. Det var særdeles klokt vurdert.

Han mener Borten Moe nå gjør det eneste rette.

– Han har brutt habilitetsreglene og gjort en feilvurdering og det fremstår som ganske klart det han sier på pressekonferansen. Det er trist, men riktig, sier Prestbakmo.

– God kandidat

Frank Johnsen, fylkesleder Nordland Sp kaller det også trist. Samtidig lanserer han landbruksminister Sandra Borch som ny nestleder i partiet.



– Jeg synes det er synd at han går av, han er en dyktig politiker. Samtidig skjønner jeg at han ikke kunne fortsette, sier han.

– Så er det sånn at partiet må få på plass ny nestleder, og da tenker vi at Sandra Borch vil være en god kandidat. Hun vil samle Nord-Norge, og har vist seg som en dyktig politiker som statsråd.

LANSERER BORCH: Frank Johnsen vil ha Sandra Borch som ny nestleder i Senterpartiet. Foto: Vågan kommune

Sp-ordfører i Aurskog Høland, Gudbrand Kvaal sier avgangen ikke kom som noen overraskelse, men synes det er trist at det endte slik.

– Han var en dyktig person og en god debattant. Vi har mange dyktige folk i partiet, så han blir nok godt erstattet, sier Kvaal.

– Gjort en god jobb

Terje Riis-Johansen i Vestfold og Telemark Sp kaller også avgangen for trist.

– Jeg synes det er synd. Han har gjort en god jobb som statsråd, og har bidratt til mye god politisk utvikling i partiet. Det er en trist dag. Jeg kjenner han godt og skjønner hvor vondt han har det nå.

Han mener Borten Moe vil bli savnet i den kommende valgkampen.

– Det er ikke positivt. Han er en som er flink til å motivere folk til å jobbe hardt i en valgkamp, så at han blir borte er ikke positivt. Det er bare negativt, egentlig.

Det er ikke første gang Riis-Johansen har opplevd slike situasjoner.

– Jeg vet at ting går seg til. Det kan gi rom for nye folk som får mulighet til å vise seg frem. Det er ikke noe vits å svartmale utviklingen til partiet på grunn av dette.

– Vil takke Ola

Fylkesleder Marit Nerås Krogsæter i Møre og Romsdal Sp mener Borten Moe, sammen med Støre, har gjort en riktig vurdering.

– Så vil jeg selvsagt takke Ola for innsatsen han har gjort for partiet i de årene han har vært engasjert, og håper de neste to årene på Stortinget blir gode år for ham.

– Jeg synes Ola Borten Moe sin avgang er beklagelig og trist, men helt ut forståelig slik saken er, sier fylkesleder for Sp i Trøndelag, Ole Herman Sveian, og legger til at han ikke ønsker å spekulere i nestlederspørsmålet enda.