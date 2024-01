Borch kopierte fra Ida: – Demotiverende for studenter

ALVORLIG FUSK: Ida Riisdal Sjøthun mener det er alvorlig at en statsråd har begått fusk. Foto: Håkon Vårhus Sagen / TV 2

Ida Riisdal Sjøthun fikk en overraskende beskjed fredag kveld.

Advokaten i Stavanger sine ord dukket opp nemlig opp i masteroppgaven til Sandra Borch, uten kreditering. Borch trakk seg som forsknings- og høyere utdanningsminister som følge av plagiatsaken fredag kveld.

Sjøthun leverte sin masteroppgave ved juridisk fakultet på Universitetet i Bergen i 2010. Borch leverte i 2014.

– Jeg tenker at dette ikke handler om meg og min oppgave, men om prinsippet. At det er en statsråd som har begått fusk. Og det i en mastergradsoppgave innen rettsvitenskap, noe jeg mener gjør saken ekstra alvorlig, sier Sjøthun til TV 2.

188 identiske ord

Ifølge E24 stammer litt over 20 prosent av Borch sin masteroppgave fra seks andre oppgaver. 188 ord kommer fra Sjøthun sin masteroppgave fra UiB i 2010.

Hun mener man bør kunne forvente mer av politikere som har så viktige og sentrale roller.

– En høy grad av personlig integritet mener jeg er helt nødvendig for å kunne ha en slik rolle. Det er svært viktig for å sørge for befolkningens tillit til myndighetene og det politiske systemet, sier Sjøthun.

VIKTIG FOR TILLITEN: Ida Riisdal Sjøthun mener personlig integritet er avgjørende for politikernes tillit Foto: Elias Håvarstein / TV 2

– For øvrig er evnen til kritisk tenkning, det å være nysgjerrig og tørre å tenke nytt, noe jeg mener er er viktige egenskaper generelt sett, og særlig i verden i dag.

Hun mener det er spesielt viktig i rollen som forsknings- og høyere utdanningsminister.

– Her har man, til en viss grad, bare repetert andres gamle tanker. Det er jo det motsatte.

– Demotiverende for studenter

Rett før hun møter til intervju med TV 2, kom anklagene mot helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol også.

Flere medier, deriblant TV 2, har vist at Kjerkol sin masteroppgave fra 2021 har flere likheter med to tidligere oppgaver.

Kjerkol avviser imidlertid at hun og hennes medforfatter har kopiert deler av oppgaven fra andre.

– Vi har ikke kopiert. Vi har brukt samme metode, og bruker da samme kildehenvisning, sa Kjerkol til NRK lørdag kveld.

Sjøthun lurer på hvordan plagiatsakene blir mottatt av unge som studerer i dag.

– Jeg tenker at de sakene som nå kommer opp kan virke demotiverende for studenter. At noen av de mest sentrale politikerne i landet vårt har fusket seg til en utdannelse – slik skal det ikke være.